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位于中国东部的沿海特大城市。中国的经济中心。
上海是全球最大城市之一，人口约2500万。
中国新一轮疫情波及到上海迪士尼乐园，游客31日离园时须做核酸检测，且须遵循相关防疫政策，落实自主管理。
中宣部和广电总局因卫视节目存在的"过度娱乐化"问题，对上海、江苏、浙江、湖南广播电视台进行约谈。中国网友对此看法不一。
近日，中国东北、上海附近工业区和广东等地频繁发生突然拉闸停电现象，引起愤怒。德广联记者从上海发来报道。
亚历克西斯·瓦尤是德国总理梅克尔的超级粉丝。来自希腊的他在德国开了家餐馆，每年默克尔生日的时候他都会特地在报纸上刊登小广告为总理庆生。去年他还大老远从上海订做了默克尔蜡像，在自己的餐馆中展示。
在上海合作组织成员国元首理事会上，俄罗斯总统普京呼吁国际金融机构逐渐解除对阿富汗海外资产的冻结。中国国家主席习近平在会上再次强调，要坚定制度自信，绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教，坚定支持各国探索适合本国国情的发展道路和治理模式。
BNT疫苗採购风波虽告一段落，台湾政府对中国药商的戒心不减，台立法院7月底撰文批「大中华区独家代理」有损台湾权益，侵犯台湾药政管理及市场准入权。德国之声採访多名专家，探讨台湾新药市场的隐忧。
继上个月多间中国大学院校的LGBT学生社团微信帐户遭停用后，上海大学更传出在搜集校内LGBT学生的清单。相关讨论在微博上引来上万名网友转发，然部分贴文已遭删除。
台湾购买BNT一事一度成为台湾、中国、德国三方的外交及政治角力事件，如今台湾政府证实，首批BNT疫苗将于8月下旬出厂，比原先预计的时程来得更早。
中国的证券交易所已经暂停上海与深圳的40多个首次公开募股（IPO）计划，中国公司面对中国监管机构来势汹汹的审查。另一方面，他们还得面对赴美上市更严谨的风险披露要求。
中国上个月从南京开始传播至多个省市的本土疫情，终于逐渐得到控制。22日中国无本土确诊病例，而上週在上海机场爆发的小规模疫情，已筛检8万名相关人员，均为阴性。
郑州的京广路隧道各段究竟有多少死者？成为该市遭受暴雨洪灾后各方关注的重点。中国官方和民间传出的部分说法相差甚远。与此同时，有能力让郑州灾难重演的台风“烟花”，正逼近上海浙江。
对于全世界各国来说，快速列车是综合国力的一种体现。30年前，德国的高速铁路曾经创下了世界纪录，但现在却对打破纪录不感兴趣了，为什么呢？
台积电与鸿海的BioNTech疫苗采购案落幕後，台湾驻德代表与总统府纷纷揭露了一些谈判过程中的政治阻碍与角力过程。专家认为，成功取得疫苗能缓解台湾政府因疫苗数不足而面临的民间压力。
在经历数周谈判後，上海复星医药丶台积电及鸿海都宣布已签署购买BionTech新冠疫苗合约，将从BioNTech在德国的工厂运送疫苗至台湾。郭台铭也承诺积极催促疫苗的到货时间与数量。
为了确保党员们在意识形态上与中共领导层保持一致，党员们会定期参加培训课程。德国之声记者Mathias Bölinger参观了上海一家干部学院。
中共的第一次代表大会，也就是建党大会，据史料考证是1921年7月23日举行的。但当时的重要与会者并没有记住这个日子。这导致多年后，遇到了建党日是哪一天的问题。
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