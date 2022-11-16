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位于中国东部的沿海特大城市。中国的经济中心。
上海是全球最大城市之一，人口约2500万。
据上海证券报报道，河南省的地方政府动员号召退役军人和基层干部到郑州富士康工作。不久前，大批郑州富士康工人为“逃疫”徒步返乡，引发全球关注。上周，苹果公司降低了对iPhone14出货量的预测。
欧洲理事会主席米歇尔为上海进博会准备的一段视频致辞因其批评性内容没有在开幕式上播放。布鲁塞尔称已就此同中国进行交涉。
一条未经证实的有关北京正在评估如何退出动态清零政策的传闻，使得中港股市周二暴涨。但外交部发言人称对此并不知情。
一名逃离出郑州富士康的员工接受路透社访问时表示，不能确定有多少人被感染，因为管理层并没有公布相关信息。他还表示自己“永远不会再回富士康”。
韩国梨泰院、印尼足球场、上海外滩、圣地麦加、德国杜伊斯堡都发生过严重的踩踏事故，群众因恐慌而发生推挤进而造成伤亡。若遇到踩踏事故时如何“保命”？
为制止疫情采取的封控措施迫使上海迪士尼周一关闭，苹果公司担心下月因清零政策减产30%。不过，澳门明日起恢复电子签注申请。
有评论认为，习近平可能预见未来经济处境不看好，因而把施政重心转向政治和军事。正如没有避免乌克兰战争的爆发，西方也可能同样没办法避免台湾战争的爆发。
政治学者邓聿文指出，从二十大政治局常委的安排来看，习对权力的一意孤行远超外界的认知。这告诉人们，对习政权不要有任何天真的想法。对不可预测的事情不做预测，在可预测的事情上找出破解极权的法则，或许是反对派的一个新任务。
中共中央20届一中全会选举出的新一届中央政治局常委，被认为皆是习近平的亲信人马。除王沪宁、赵乐际为上届常委，共有四名新人。一起来认识一下这些中共权力核心的新老成员。
特斯拉周一宣布降低中国市场的Model 3及Model Y售价，调降幅度达9%。分析师预测，2023年中国电动车市场的竞争将更激烈，而特斯拉降价恐掀起价格战。
动态清零政策在上海封城期间已广为诟病，现在河南汝州一女初中生在隔离中因耽误就医而身亡。在受到管控的社交媒体上有人问，一切为了人民的健康，但究竟谁是人民？
隨著二十大召開，新一波「入常」預測名單再傳出，眾說紛紜。《華爾街日報》引述據稱與中共領導層關係密切的消息指，習近平可能更大幅度地讓「習家軍」上位，這與先前諸多分析差異頗大。德國之聲採訪專家，請他作出分析。
在中共二十大即将召开之际，中国官媒连续三天发表评论文章拥护“清零”政策。最新的表态是“‘躺平’不可取，‘躺赢’不可能”。哪怕是在受到严格审查的新浪微博，也能够看到民众的怨气十分高涨。
一项经济研究排名显示，新加坡超越香港成为亚洲首要金融中心。香港政府强调，香港整体评分仍上升，往后会继续改革，巩固和提升香港的资本市场及国际金融中心的角色。
前不久，俄罗斯总统普京在中亚遭到中印领导人的微妙“冷遇”之后，他再次推出的“新东方政策”也突然变得前景黯淡。东南亚国家也普遍担心一旦同莫斯科走得太近，会遭到西方的诟病。
上合组织领导人峰会上，习近平和普京虽然对外做出精诚合作的姿态，但双方的裂痕也日趋明显。习近平显然已经意识到，如不及时同普京这个战争狂人保持距离，也会将自己带入不利境地。
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