客座评论：习近平的政治——可知与未知

政治学者邓聿文指出，从二十大政治局常委的安排来看，习对权力的一意孤行远超外界的认知。这告诉人们，对习政权不要有任何天真的想法。对不可预测的事情不做预测，在可预测的事情上找出破解极权的法则，或许是反对派的一个新任务。