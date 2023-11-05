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位于中国东部的沿海特大城市。中国的经济中心。
上海是全球最大城市之一，人口约2500万。
上海万圣节游行中，出现很多LGBTQ的元素。有女子将自己装扮成阳具，最后被警察带走。有评论认为，这样的行为艺术嘲讽了中国当代社会文化中“阳具中心主义”的现状。遍布中国街头的巨幅习近平画像也是这种阳具符号的隐喻形式。
在欧洲企业批评中国商业环境需要更多实质性改善之际，中国总理李强在中国国际进口博览会上表示，将进一步扩大市场准入并保护外商投资权益。
中国欧盟商会周五（11月3日）批评即将在中国举行的进口博览会更像是 "政治橱窗秀"，而不是做生意，并呼吁中国采取更多切实措施来恢复欧洲企业的信心。
上海，这近代中国现代化历程的产儿，别号 “魔都”的城市，刚刚通过万圣节前夜的狂欢，又展示了一次其与众不同的“魔力”，展现了当下沉闷压抑悲切的中国社会的另一个面相，一个意味深长的文化图景。
本周，上海迎来了新冠疫情封控几年后的第一个可以庆祝的万圣节。年轻人走上街头，不仅“装神弄鬼”，而且大胆宣泄对世态的嘲讽和不满。
经历了疫情封控和经济社会跌宕，在被视为中国最西化城市的上海，今年的万圣节狂欢中，出现了不少借变装针砭时事、抒发郁闷的年轻人。
据中国官媒周二发布的李克强丧礼的最新消息，这位前总理的遗体将于本周四在北京火化。李克强上周末突然去世后，中国民间舆论十分关注他的丧葬规格。截至目前，中国官方未公布治丧委员会名单。
中国官方公布的最新经济数据显示，制造业在经历了短暂上扬行情后，开始在2023年的最后一个季度之初继续呈现出萎缩态势。这对于中国全年的经济增长目标来说，意味着什么呢？
中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友10月27日因病去世，享年60岁。在新冠期间，他曾是中国国务院联防联控机制新闻会上的“老面孔”。其支持官方“动态清零“政策的立场在一些民众中遭致批评。
一年前的中共二十大前夕，一名男子在北京海淀区一座立交桥上打出“不要核酸要吃饭…不做奴才做公民”以及呼吁罢免习近平的横幅。自由之家研究主任王亚秋向德国之声表示，中国的严密监控、打压导致出现这种“孤胆英雄”；而他的行为产生深远的影响。
中国去年年底取消了严格的清零政策，重新打开国门。然而，难以预测的新政、与政府部门沟通不畅等等， 中国对于外资企业的吸引力已今非昔比。
随着沪指接连下挫、跌破3100点，“3000点保卫战”的呼声愈加响亮。中国当局在周日宣布，将于周一开始实施印花税减半征收，以“活跃资本市场、提振投资者信心”。不过有业内人士认为，该政策只能很短期地提振市场。
即便在中国最国际化的大都市上海，朋克摇滚还是受到严格的文化审查，但这种为年轻人提供宣泄互动的音乐依然火爆。德广联记者来到了一场音乐会现场。
台北市正式宣布，国民党籍市长蒋万安本月底将访问上海，出席今年的台北上海双城论坛。这是这一活动改为线上形式3年后，首次恢复实体举办。
網傳消息指出，總部在上海的移民中介公司「外聯出國」負責人何梅遭公安逮捕。DW致電該公司，員工並未證實此事，僅稱公司業務仍正常運作。不過，外界擔憂這可能代表中國將開始嚴查從事移民業務的人，但這對中國的「潤」潮會帶來多大影響， 仍然未知。
教宗方济各本周六对中国单方面任命上海新主教一事做出让步，正式承认北京政府在三个月前任命的上海新主教沈斌。不过，梵蒂冈也批评中国单方面的人事决定是「无视对话与合作精神」。
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