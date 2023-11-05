客座评论：暗夜中的白纸运动与彩色的万圣狂欢

上海，这近代中国现代化历程的产儿，别号 “魔都”的城市，刚刚通过万圣节前夜的狂欢，又展示了一次其与众不同的“魔力”，展现了当下沉闷压抑悲切的中国社会的另一个面相，一个意味深长的文化图景。