上海「鴛鴦鍋」封城 足不出戶定義惹議

（德國之聲中文網）中國上海市以黃浦江為界分兩浦東、浦西兩區進行「切塊式、網格化核酸篩查」，被指是「鴛鴦鍋封控」。週一（28日）全市新增本土病例再創新高，在封控措施下不少老人沒有足夠藥物，「足不出戶」的最新定義也引發熱議。

上海市衛健委週二（29日）通報，週一全市新增96例新冠本土確診病例和4381例本土無症狀感染者，共計4477例，其中21例確診病例為此前無症狀感染者轉歸。無論是確診數或無症狀感染者，都創下了新高。過去10天內，上海已累計新增近2萬例本土感染。

上海市週二的疫情防控新聞發布會上，當局表示在浦東、浦南及毗鄰區域進行核酸篩查和區域管控，首日共篩查超過826萬人，累計排查到3萬5576名密切接觸者，已經全部落實管控，當中2萬8942人陰性，其餘的還在檢測中。

禁出門遛狗、扔垃圾

官方在記者會上針對「足不出戶」作出最新解釋。上海市衛健委一級巡視員吳乾渝指出，居民不能出家門到樓道、地下車庫、露天區域等小區戶外空間活動，比如散步運動、聚集攀談、遛寵物等。如果要拿快遞、扔垃圾可以由小區物業或志願者上門協助。

這個最新定義引起上海網民熱議，有人認為這樣才能有效防疫，防止大爺、大媽到處串門，但同時也有聲音質疑現實可行性：「上面是不是不是人間煙火的仙女？哪來那麼多志願者給你送快遞？」、「沒有電梯的小區，讓志願者一層層收垃圾、送物資，人吃得消嗎？為什麼不能讓住戶定時、按樓層、分批下樓，把垃圾放在樓道口，志願者再統一用車拉走？」不少人也關注「狗狗要便便怎麼辦？」、「志願者幫遛狗嗎？」。

另有人認為政策不一致，調侃稱「我也真要被上海笑死，前兩天把全部人放出去上演搶菜大戰，現在要求足不出戶，不能在小區蹓躂，他是怕原來在搶菜大戰中感染的人在小區裡互傳是嗎」。

在封控措施下，老人和長期病患者的健康狀況引發疑慮。有網民在網上求助，指小區內高齡大病的老人無藥可醫，需要持續治療，但不獲居委會協助；也有網民表示，其母上月腦溢血，出院後疫情爆發，雖然醫院離家僅50米，但由於疫情緣故醫院暫停門診和配藥，目前已停藥半個月；有網民表示家人無法到醫院做血透（洗腎），醫院指著他們在家裡等。

根據此前官方通告，浦東首先在3月28日5時至4月1日5時封控；浦西在4月1日3時至5日的3時封控。每區封控期間間隔至少24小時開展2次核酸檢測。封控區域內的住宅小區實施封閉式管理，「所有人員足不出戶」，只進不出；外賣、快遞等均採取無接觸配送；民眾須接受核酸檢測，否則將被賦予「黃碼」。

企業減稅、商戶免租

封控影響企業經營，上海市政府公布21項「助企業促發展」措施，包括承租上海市國有企業房屋、從事生產經營活動的小微企業和個體工商戶，免除2022年3個月租金；2022年被列為疫情中高風險地區所在的街鎮行政區域內，承租上海市國有企業房屋的，或因落實防疫要求嚴重影響經營活動的小微企業和個體工商戶，再免除3個月租金、全年合計免除6個月租金。

另外，對年所得額在100萬到300萬的企業，在執行原有稅費優惠的基礎上，再實行所得稅減半徵收，預計惠及企業3.5萬戶。對零售和餐飲行業重點崗位從業人員，按照防疫要求定期開展核酸檢測的費用，給予全額補貼支持。

上海市貢獻中國GDP的3.8％，彭博日前引述英國國民西敏集團（NatWest Group Plc）中國經濟學家劉佩謙（Liu Peiqian，音譯）的估計稱，上海交錯封城8天，恐導致中國第一、二季度的經濟增長同比減少0.4％。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月27日0—24时，新增确诊病例1275例，本土病例1219例。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 上海最终也封城 疫情以来一直坚称“不会封城”的上海，3月27晚间突然宣布自次日开始采取“分区分批封控”并进行交通管制。封控前夕，许多住宅小区临时“解禁”开放民众外出采购物资，超市再现抢菜之乱引发民怨。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



威脅全球產業鏈？

中國官媒《解放日報》週二（29日）發文強調「上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通」，稱上海港各生產單位保持24小時正常作業，近期集裝箱日均吞吐量保持在14萬標準箱的高位運行水平；上海港已推出「貨櫃陸改水」服務，集裝箱可以直接送到太倉港或蘇州港進行集併，通過小船運至洋山港或外高橋的港區，避免陸路進入上海運輸的過程。

上海海關方面，報導指14個辦公區域曾經或正在實施封閉管理，高峰時近四成人員難赴口岸一線，但早前已實行「AB班」工作制，力保口岸安全暢通；在滬集聚的出口新能源車、接續芯片工廠的關鍵原材料、外省市兒童生命所需人體幹細胞、臨床疫苗等，「這些關係國計民生和產業發展的進出口貨物通關如常」。

但在封城令下，企業和工廠被迫停工，勢必影響供應鏈。路透引述消息人士表示，特斯拉上海浦東廠週一（28日）開始停工4天，並已通知員工與供應商。彭博則報導，特斯拉尚未通知員工是否進一步延長停工時間。

半導體方面，多家台灣半導體公司在上海設廠，台積電在上海松江設有8吋晶圓廠，月產能約6萬片，員工約2000人，該公司發聲明表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產。半導體矽晶圓廠合晶則指出，上海廠人員安排及生產不受影響，但出貨可能會有影響。半導體檢測大廠閎康表示，配合當地政府相關規定處理，預計調整出貨時間，將進行全球布局調配產能因應，預期影響不大。

曾為「封城」闢謠

上海約有2500萬常住人口，該市疫情防控辦在週日晚（27日）突然宣布「封控」措施，但並沒有使用「封城」一詞。

此前，官方堅稱不會封城，一直到上週六（26日），上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡還說「因為上海這個城市不僅僅是上海人民自己的上海，我們這個城市還在全國經濟社會發展當中承載著重要功能，甚至於對全球經濟都有影響」，呼籲上海市民「應該有大局觀」。

上週三（23日），上海市公安局曾發布警情通報，指前一晚有關「上海馬上封城7天」「全封4天」等不實言論在網上大量傳播，嚴重擾亂社會秩序，兩名男子因涉嫌「編造、故意傳播虛假信息罪」被立案偵查。

截至28日，中國合共新增6886例本土病例，其中5658例為本土無症狀感染。上海佔了新增病例近七成，另外吉林省新增1867例，大部分在長春市和吉林市，福建省新增131例，河北省新增114例。

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