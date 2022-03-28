上海「鴛鴦鍋」封城 足不出戶定義惹議

過去10天，上海已累計新增近2萬例本土感染。該市以黃浦江為界分兩區封控，被稱是「鴛鴦鍋封控」，官方要求居民「足不出戶」，連遛狗和扔垃圾也禁止。這次封城會否重創經濟？
（德國之聲中文網）中國上海市以黃浦江為界分兩浦東、浦西兩區進行「切塊式、網格化核酸篩查」，被指是「鴛鴦鍋封控」。週一（28日）全市新增本土病例再創新高，在封控措施下不少老人沒有足夠藥物，「足不出戶」的最新定義也引發熱議。
上海市衛健委週二（29日）通報，週一全市新增96例新冠本土確診病例和4381例本土無症狀感染者，共計4477例，其中21例確診病例為此前無症狀感染者轉歸。無論是確診數或無症狀感染者，都創下了新高。過去10天內，上海已累計新增近2萬例本土感染。
上海市週二的疫情防控新聞發布會上，當局表示在浦東、浦南及毗鄰區域進行核酸篩查和區域管控，首日共篩查超過826萬人，累計排查到3萬5576名密切接觸者，已經全部落實管控，當中2萬8942人陰性，其餘的還在檢測中。
官方在記者會上針對「足不出戶」作出最新解釋。上海市衛健委一級巡視員吳乾渝指出，居民不能出家門到樓道、地下車庫、露天區域等小區戶外空間活動，比如散步運動、聚集攀談、遛寵物等。如果要拿快遞、扔垃圾可以由小區物業或志願者上門協助。
這個最新定義引起上海網民熱議，有人認為這樣才能有效防疫，防止大爺、大媽到處串門，但同時也有聲音質疑現實可行性：「上面是不是不是人間煙火的仙女？哪來那麼多志願者給你送快遞？」、「沒有電梯的小區，讓志願者一層層收垃圾、送物資，人吃得消嗎？為什麼不能讓住戶定時、按樓層、分批下樓，把垃圾放在樓道口，志願者再統一用車拉走？」不少人也關注「狗狗要便便怎麼辦？」、「志願者幫遛狗嗎？」。
另有人認為政策不一致，調侃稱「我也真要被上海笑死，前兩天把全部人放出去上演搶菜大戰，現在要求足不出戶，不能在小區蹓躂，他是怕原來在搶菜大戰中感染的人在小區裡互傳是嗎」。
在封控措施下，老人和長期病患者的健康狀況引發疑慮。有網民在網上求助，指小區內高齡大病的老人無藥可醫，需要持續治療，但不獲居委會協助；也有網民表示，其母上月腦溢血，出院後疫情爆發，雖然醫院離家僅50米，但由於疫情緣故醫院暫停門診和配藥，目前已停藥半個月；有網民表示家人無法到醫院做血透（洗腎），醫院指著他們在家裡等。
根據此前官方通告，浦東首先在3月28日5時至4月1日5時封控；浦西在4月1日3時至5日的3時封控。每區封控期間間隔至少24小時開展2次核酸檢測。封控區域內的住宅小區實施封閉式管理，「所有人員足不出戶」，只進不出；外賣、快遞等均採取無接觸配送；民眾須接受核酸檢測，否則將被賦予「黃碼」。
封控影響企業經營，上海市政府公布21項「助企業促發展」措施，包括承租上海市國有企業房屋、從事生產經營活動的小微企業和個體工商戶，免除2022年3個月租金；2022年被列為疫情中高風險地區所在的街鎮行政區域內，承租上海市國有企業房屋的，或因落實防疫要求嚴重影響經營活動的小微企業和個體工商戶，再免除3個月租金、全年合計免除6個月租金。
另外，對年所得額在100萬到300萬的企業，在執行原有稅費優惠的基礎上，再實行所得稅減半徵收，預計惠及企業3.5萬戶。對零售和餐飲行業重點崗位從業人員，按照防疫要求定期開展核酸檢測的費用，給予全額補貼支持。
上海市貢獻中國GDP的3.8％，彭博日前引述英國國民西敏集團（NatWest Group Plc）中國經濟學家劉佩謙（Liu Peiqian，音譯）的估計稱，上海交錯封城8天，恐導致中國第一、二季度的經濟增長同比減少0.4％。
中國官媒《解放日報》週二（29日）發文強調「上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通」，稱上海港各生產單位保持24小時正常作業，近期集裝箱日均吞吐量保持在14萬標準箱的高位運行水平；上海港已推出「貨櫃陸改水」服務，集裝箱可以直接送到太倉港或蘇州港進行集併，通過小船運至洋山港或外高橋的港區，避免陸路進入上海運輸的過程。
上海海關方面，報導指14個辦公區域曾經或正在實施封閉管理，高峰時近四成人員難赴口岸一線，但早前已實行「AB班」工作制，力保口岸安全暢通；在滬集聚的出口新能源車、接續芯片工廠的關鍵原材料、外省市兒童生命所需人體幹細胞、臨床疫苗等，「這些關係國計民生和產業發展的進出口貨物通關如常」。
但在封城令下，企業和工廠被迫停工，勢必影響供應鏈。路透引述消息人士表示，特斯拉上海浦東廠週一（28日）開始停工4天，並已通知員工與供應商。彭博則報導，特斯拉尚未通知員工是否進一步延長停工時間。
半導體方面，多家台灣半導體公司在上海設廠，台積電在上海松江設有8吋晶圓廠，月產能約6萬片，員工約2000人，該公司發聲明表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產。半導體矽晶圓廠合晶則指出，上海廠人員安排及生產不受影響，但出貨可能會有影響。半導體檢測大廠閎康表示，配合當地政府相關規定處理，預計調整出貨時間，將進行全球布局調配產能因應，預期影響不大。
上海約有2500萬常住人口，該市疫情防控辦在週日晚（27日）突然宣布「封控」措施，但並沒有使用「封城」一詞。
此前，官方堅稱不會封城，一直到上週六（26日），上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡還說「因為上海這個城市不僅僅是上海人民自己的上海，我們這個城市還在全國經濟社會發展當中承載著重要功能，甚至於對全球經濟都有影響」，呼籲上海市民「應該有大局觀」。
上週三（23日），上海市公安局曾發布警情通報，指前一晚有關「上海馬上封城7天」「全封4天」等不實言論在網上大量傳播，嚴重擾亂社會秩序，兩名男子因涉嫌「編造、故意傳播虛假信息罪」被立案偵查。
截至28日，中國合共新增6886例本土病例，其中5658例為本土無症狀感染。上海佔了新增病例近七成，另外吉林省新增1867例，大部分在長春市和吉林市，福建省新增131例，河北省新增114例。
（綜合報導）
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。