 上海高考推迟 “清零”目标仍不动摇 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2022

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时政风云

上海高考推迟 “清零”目标仍不动摇

在封控状态已持续一个多月的上海，新增确诊病例已经连续多日持续下降。上海市副市长周六宣布，该市高考将推迟到7月7日到9日举行，中考则延期至7月11日至12日举行。

China | Coronavirus Shanghai

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在许多国家都在告别防疫限制措施的同时，中国仍然坚持严格的“动态清零”政策。习近平在周四的中共中央政治局常务委员会议上强调，中国的“防控政策是经得起历史检验的”，是“科学有效的”。

贴国歌歌词、借好莱坞大片和奥威尔小说《1984》讽刺中国防疫措施，中国网民发挥各种创意规避网络审查机制，以宣泄对防疫措施的不满。

「五一」假期後的第一個上班日，北京已有超過60個地鐵站被封停運，交通受阻。疫情重災的朝陽區週四開始也全面實行居家辦公。各界關注，中國首都會為了「動態清零」也按下暫停鍵嗎？

（德国之声中文网）周六，北京开启了又一轮的全民核酸测试，更多的公交车线路和地铁站点被关闭。路透社报道指出，这座中国的首都正在尽一切可能避免重蹈上海的覆辙。

2500万上海居民已经在封控措施下生活了超过一个月的时间。目前有部分民众被允许出门呼吸新鲜空气，但是大多数仍然不能离开自己的住宅小区。

上海的新增新冠肺炎确诊人数已经连续八天持续下降，之前为了收治数量激增的病人而搭建的方舱医院有一些已经关闭。不过当局仍然强调，“动态清零”的防控目标不会改变。

上海市高考和中考延期

周六，上海市副市长陈群宣布，今年上海高考统考将推迟一个月，延期至7月7日到9日举行。此外高中学业水平等级性考试延期至6月18日至19日举行；中考延期至7月11日至12日举行，取消初中理化实验考试、外语听说测试，相关考试成绩以满分计入学生中考总成绩。

陈群表示，政府在听取有关部门、有关专家、中学校长、高三初三年级的师生代表和学生家长代表等各方意见的基础上，根据当前疫情防控形势，经慎重研究并报教育部同意，作出上述调整。上海市高考采用全部科目自主命题，不使用全国高考的试卷。

Weltspiegel 07.06.2021 | China Peking | Gaokao-Aufnahmeprüfung

（资料照片）对于大部分中国青少年来说，高考是人生中最重要的考试之一

同一天，中国教育部发布的消息称，2022年全国高考在6月7日至8日举行。在全国普通高校招生考试安全工作电视电话会议上，教育部强调，要周密制定组考防疫工作方案，严格落实各项防疫措施，完善突发疫情应急预案，做到“应考尽考、安全平稳”。

北京坚持“清零”目标不动摇

路透社指出，中国的防疫政策已经日益与世界其它地区脱节，因为大多数国家都放松了防疫限制，或者完全取消。而北京则再次强调，仍然将“动态清零”作为防疫目标。

疫情的影响已经使中国汽车市场在4月遭遇“倒春寒”。中国汽车工业协会周五表示，根据重点企业上报的周报数据推算，2022年4月，汽车行业销量预计完成117.1万辆，环比下降47.6%，同比下降48.1%；2022年1-4月，销量预计完成768万辆，同比下降12.3%。

周五，亚奥理事会已经决定，原定于今年9月在杭州举办的亚运会延期举行。原定于今年12月20日至28日在中国汕头举行的第三届亚洲青年运动会，在经过亚奥理事会与中国奥委会和组委会的讨论之后，决定取消举办。

（路透社、新浪新闻等）
 

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