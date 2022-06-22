上海首見奧密克戎BA.5變異株 堅守「動態清零」

（德國之聲中文網）上海官員週日（7月10日）通報，上海出現一例奧密克戎BA.5.2.1變異株本土病例，為境外入境關聯的感染者。這起變異株病例為中國「動態清零」政策帶來更多挑戰，當局將針對上海多個行政區以及有確診病例軌跡的街道鎮開展全員核酸篩查。

10日舉行的上海市疫情防控工作新聞發佈會上，上海市衛生健康委副主任趙丹丹指出，7月8日浦東新區報告的1例社會面感染者所感染的病毒，為奧密克戎BA.5.2.1變異株，是境外入境關聯感染者。

上海今年6月初終於結束持續約兩個月的封城，但當局仍保留嚴格的防疫措施，一旦出現新的潛在傳播鏈，就會立即封鎖建築物和社區。

趙丹丹警告稱，「我們的城市最近繼續報告新增本地傳播的陽性病例，新冠在社會上蔓延的風險仍然非常高。」並稱，上海黃浦區、徐匯區、長寧區等幾個主要地區的居民將在7月12至14日接受兩輪新冠核酸篩檢，以控制潛在的新一輪疫情。

上海週末發佈了今年首個高溫紅色預警，天氣炎熱，許多採樣人員冒著酷暑為民眾進行核酸檢測。中國堅持「動態清零」，面對奧密克戎變異株，許多民眾也相當緊張，網上更流傳本週可能會陸續封控，甚至有「百日（清零）行動」，但被上海市府否認。

中國媒體報導，上海發佈回應該傳言時稱：「經詢市防控辦，沒有所謂的『百日行動』」。不過當局也強調，由於近期疫情仍在進展之中，請市民「不聚集、不扎堆，外出務必做好個人防護，積極配合測溫、驗碼、掃碼等防疫要求」，顯示中國政府仍持續嚴厲地控管疫情，與世界大部分的國家逐漸鬆綁疫情管控措施有很大不同。

不放棄「動態清零」

上海市疫情防控工作新聞發佈會上，有媒體問及這波疫情發展到現在處於什麼態勢，能否可控。市疫情防控工作領導小組專家組成員袁政安表示，7月3日至7月9日，已累計報告本土陽性感染者200多例，其中絕大部分與一間KTV疫情案例存在關聯性。

他並解釋，由於KTV、酒吧等場所空間密閉、人員聚集，在同一環境內共同暴露，造成疫情短期快速擴散傳播。在對已發現的相關感染者進行病毒基因測序，結果均為奧密克戎BA.2.2變異株，高度同源，初步分析為一起同一傳播鏈的聚集性疫情。

上海市坦言，雖然目前發現的感染者基本上都是在密接管控人員中發現，但「感染者數量較多，有共同暴露的特點，涉及範圍廣、社會活動多，存在社區隱匿傳播風險，疫情形勢嚴峻複雜」。袁政安明確表示：「目前處於疫情防控的關鍵時期。」

不過，上海市政府指出，BA.5變異株雖然傳播速度加快，免疫逃逸能力提高，但總體而言，和此前流行的奧密克戎變異株BA.2相比，發生危重症和病死率的風險未發現明顯差異，並稱「研究結果也顯示疫苗接種仍能有效預防BA.5感染後發生的危重症和死亡」。

上海疫情令輿論再次緊張之際，西安則在經歷了5天出現33個確診病例後，疫情逐漸降溫。西安早前出現奧密克戎變異株BA.5.2，隨即祭出嚴厲的封控措施。不過，當地媒體報導，週日（10日）晚間，當地商場及夜市已陸續恢復堂食，另外多個景區也已經重新恢復開放。

中國工程院院士張伯禮曾向媒體表示，「近期西安出現新的疫情，開啓了今年春節後最嚴厲的防疫措施，經確認引發西安疫情的病毒是新冠病毒的新變種——毒株BA.5，它也被認為是目前傳播力最強的毒株 。」

中國國家衛健委週一（11日）表示，中國週日新增了429例新冠確診病例，其中94人有症狀，335人無症狀，未出現死亡病例。自疫情爆發以來，中國因新冠病歿人數為5226人。

（路透社、新華社、《澎湃新聞》等）

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