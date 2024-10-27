上海限制万圣节变装狂欢 警察进驻封锁街道

上海去年疫情后的首次万圣节变装，人们展现了十足的创意“装神弄鬼”、宣泄心中的不满。但今年同个地点却出现大批警察驻守，禁止奇装异服者聚集。

（德国之声中文网）一年一度的万圣节即将到来，尽管它源于美国、加拿大等西方国家，近几年也有越来越多的中国年轻人以及有孩子的家庭开始庆祝万圣节，加入“不给糖，就捣蛋”的队伍。

不过，在这个万圣节前的周末，却传出上海当局限制万圣节变装狂欢的消息。一些网友在微博、小红书等社群媒体上表示，往年万圣节挤满狂欢人潮的巨鹿路、长乐路等地已被封锁并部署警力，在地铁站也有警察驻守，见到奇装异服者便劝返。微博上有人揶揄：“我以为今年大家都cos警察呢，走近一看原来都是真警察。”

中山公园紧急关闭

在一些民众转往上海中山公园聚集后，公园随后也紧急宣布闭园，刊出的公告称因中山公园内部调整，“公园于2024年10月27日下午14点起闭园，恢复开放时间另行通知。望各位游客互相转告，给您带来不便敬请谅解。”此外，位于闵行区的锦江乐园也宣布停止接待“变装游客”至11月1日。小红书上有网友表示，今年万圣节想狂欢“只能花钱去迪士尼和欢乐谷了”。

禁止店家举办万圣节活动

一位在上海经营酒吧的台湾人“麦狗”10月24日发布一段视频，称今年收到消息，要求当天绝对不能举办万圣节活动，不能有万圣节派对，也不能有奇装异服打扮的人进到店里，否则可能会被要求暂时停业。他表示，虽然感到很难过，但“在大陆工作生存、开店，上面说什么，下面就配合，尽好人民良好的义务”。

去年盛况不再

去年的万圣节是上海经历数年新冠疫情封控后的第一个万圣节。年轻人走上街头“装神弄鬼”，同时大胆宣泄对世态的嘲讽和不满。当时出现了许多有创意的装扮，如穿着全套防护服的防疫人员“大白”、举着“学医救不了中国人”牌子的鲁迅、身上贴满白纸的女子，令人联想到“白纸运动”等。

相较之下，今年上海对万圣节实施限制，许多网友对此表示不满。一些人称当局反应过度，不允许大家有创造力。也有人为此感到可惜，认为民众只是需要“有趣的节日来宣泄平时工作的压力”。对于整起事件，微博上有人点评道：“你以为是禁止了cos，其实是在cos上海封城。”

（综合报导）

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