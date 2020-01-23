 上海迪斯尼暂停营业 | 文化经纬 | DW | 24.01.2020

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文化经纬

上海迪斯尼暂停营业

为配合疫情防控，中国最大假期--春节--期间，上海迪斯尼乐园关闭，何时恢复营业，将另行通知。

China Coronavirus | Symbolbild: Disney Resort in Shanghai (Reuters/Aly Song)

病毒肆意 殃及迪斯尼

DW.COM

继武汉后，1月23日，湖北省又有多个城市实施进出人员管制。《北京晚报》等官媒报道，北京决定取消包括庙会在内的大型活动，以预防新型冠状病毒的扩散。 (23.01.2020)

进入封锁状态的武汉已开始修建一所拥有1000个床位的专门医院，已集中收治冠状病毒感染者。政府官员称，2月3日前即可完工。 (24.01.2020)

（德国之声中文网）中国迎来为期7天的农历新年假期。往年此时，上海迪斯尼乐园通常游人如织，并会因过于饱满而不得不中止售票。

上海迪斯尼当地时间周五（1月24日）在其网站上通告说，今年春节期间不开放。通知书称："为配合目前疫情防控工作的需要，保障广大游客和演职人员的健康与安全，上海迪士尼度假区将自2020年1月25日起暂时关闭上海迪士尼乐园、迪士尼小镇（包括华特迪士尼大剧院）和星愿公园。我们将继续保持密切监测并与政府部门保持紧密沟通，另行通知恢复开放的时间。"

在此次病毒疑似来源地--1100万人口的武汉及其邻城--700万人口的黄冈等十余城市此间已开始"封城"，禁止人员常规进出。中国首都北京亦已宣布，今年不举办新年庙会等大众活动，最著名的旅游名胜--故宫也不开放。

卫生健康当局担心，农历新年假期期间的数亿人流动大潮会导致感染率攀升，包括商家、航空公司、旅行社、饭店在内的商界忧虑会遭受沉重打击。位于东南沿海的上海距离武汉超过800公里。

迪斯尼度假区在通知书上还表示，将协助已经购买乐园门票、预定酒店的游客通过原购票渠道办理退款。

上海迪斯尼乐园是美国华纳迪斯尼集团在中国大陆开设的首个主题公园，为其在海外的最大投资项目（55亿美元），于2016年年中开始营业。迪斯尼方面暂无人对相关询问表示态度。

BdTD Japan Tokyo | Feier zum Coming-of-Age Day (AFP/K. Nogi)

自2020年1月25日起暂时关闭上海迪士尼乐园、迪士尼小镇

上海迪斯尼原定从2020年1月13日至2月9日举办春节主题活动，与"米奇""米妮"一起庆祝鼠年，旨在吸引中产人士、受惠于国内火爆的旅游业。

华纳迪斯尼集团拥有上海迪斯尼度假区43%的股份，该度假区内涵上海迪斯尼乐园和两家旅店（共1220个房间）。

中国当局不鼓励人们聚集，势必导致对商界产生更大影响。

 

凝炼/李鱼（路透社）

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