上海解封：“很多东西都像没有发生过”

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上海在6月1日结束了封城，开始恢复正常生产生活秩序。很多人为此欢呼，庆祝重获自由；但也有民众说，因为感觉一切就这样会被忘却而“有一点羞耻”。
歷經兩個月的漫長封城，上海自6月1日起大部分住宅小區恢復出入，且居委會「不得以任何理由限制出入」。對於突如其來的「解封」消息，市民驚喜的同時仍有惶恐。「解封」之後，距離「正常的生活」還有多遠？
已经封控两个月的中国经济中心城市上海，正在着手准备解封。这很可能与中国经济面临巨大下行压力有关：最新数据显示，今年4月工业企业的利润率同比下挫8.5%。
中國官方通報5月29日新增新型冠狀病毒本土病例20例及本土無症狀感染102例。確診數下降，北京、上海雙城力推社經秩序恢復正常。上海市政府祭出50條重量級措施，加快推動經濟恢復腳步。
上海经历了两个月的全面封城，正在开启逐渐解封，复工复产模式。而北京朝阳区南新园地区整个小区的民众，目前必须亲身体验一遍上海人曾经有过的遭遇。中国社交媒体上允许公开的讨论中，可以看出民众对集体隔离愈发抗拒。
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