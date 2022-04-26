上海解封：“很多东西都像没有发生过”

上海宣布6/1解封 民眾欣喜同時仍惶恐

歷經兩個月的漫長封城，上海自6月1日起大部分住宅小區恢復出入，且居委會「不得以任何理由限制出入」。對於突如其來的「解封」消息，市民驚喜的同時仍有惶恐。「解封」之後，距離「正常的生活」還有多遠？