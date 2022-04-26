 上海解封：“很多东西都像没有发生过” | 在线报导 | DW | 01.06.2022

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上海解封：“很多东西都像没有发生过”

上海在6月1日结束了封城，开始恢复正常生产生活秩序。很多人为此欢呼，庆祝重获自由；但也有民众说，因为感觉一切就这样会被忘却而“有一点羞耻”。

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