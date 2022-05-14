 上海解封壓力大 天津擬禁密接者高考惹議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2022

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时政风云

上海解封壓力大 天津擬禁密接者高考惹議

上海預計6月將逐步解封，但許多當地居民抱怨仍被困在社區。北京則疫情不退，已有超過100個地鐵站關閉。與此同時，天津因禁止密接者參加春季高考，引發民眾抗議後連夜修改公告。

China | Coronavirus | Nahrungsmittelversorgung in Shanghai

上海市宣布预计六月逐步解除封锁措施。

（德國之聲中文網）上海持續近2個月的封城防疫措施，可望在6月1日起逐步解封，但為了達到這個目標，上海當局正面臨極大壓力。路透社指出，目前上海各社區已經實現「社會面清零」，當地人也對解封抱持希望。

根據上海市衛健委統計，上海週三（5月18日）共新增719例新冠肺炎本土病例，包含無症狀感染者637例。當局本週已允許部分商店開業，公共交通預計將在週末部分恢復。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹向記者表示：「在風險群體中發現陽性感染的風險仍然存在，而且防止疫情反彈的壓力仍然相當大。」

雖然官方對解封信心十足，官媒也不斷發布市民生活逐漸恢復日常的照片，甚至以感性筆觸寫下「這是一場異常艱巨的防控戰」、「想念上海」等字句，但有不少中國網民指出這並不反映民間真實樣貌。

目前，上海各住宅區的居民都已獲得通行證，允許每戶一人，每次外出幾個小時。實際落實情況卻不明朗，各有差異。有些人每周只能出去兩次，且只能在附近的幾條街內。

中央社指出，有上海市閔行區居民表示，目前接獲可以外出採買時間安排在21日，進出小區仍需要臨時出入証。另外也有在浦東的居民目前未被獲准外出。能否外出都必須是居委說了算，民眾只能單方面地被通知。

有台商週三（5月18日）也向台灣媒體表示，1月返回台灣過年，3月要返工搭機回山西，轉機上海時碰到上海封城，對外交通停滯，在集中隔離所待了兩個月，快半年了到現在都還回不了山西。

與此同時，中國社交媒體上的貼文顯示，上海火車站外許多人大排長龍。他們大多是農民工，在獲得外出許可後希望能回家，有些人則是以租來的自行車拖著行李箱，或從城市各地長途跋涉而來。

北京多個地鐵站持續關閉

上海或將迎來解封引發關注，中國北京疫情卻不見好轉，每日持續新增50例上下。根據中央社報導，北京幾乎每天都有新增的地鐵站被封站，至今已累計超過100個地鐵站關閉。

北京校園也發現零星確診案例。理工大學房山校區因發現陽性病例，該校區有670名師生轉運至集中隔離點。

路透社稱，大多數北京居民在家裡工作，但至少還可以在外出，儘管因許多商店、健身房和其他企業已關閉，因此也沒有很多地方可去。

住在北京朝陽區的27歲的林聰（音譯）說：「我很高興我們沒有像上海那樣被關在家裡，但對正在發生的狀況仍感到沮喪，因為大多數國家已經從疫情走出來。」

北京當局持續強調堅定不移「推進社會面清零」。《人民日報》報導稱，北京近期有很多封控、管控區陸續解封，管控區解封後，人員要開展4天健康監測。

禁疫情密接者高考引抗議

中國持續實施多項防疫嚴厲措施，天津市春季高考原本已從3月19日延至5月21日舉行，但因天津市部分區域最近突發疫情，週三（5月18日）宣佈春季高考再延至至6月12日舉行。

天津市公告稱，考生若為陽性感染者、密切接觸者、密接的密接，天津健康碼為「紅碼」，或處於集中隔離、居家隔離狀態，或處於封控區內，「不得參加考試」。

該公告發布後在網絡引發抗議，隨後才連夜修改公告。《人民日報》稱，天津考試院將此項改為「不得在常規考點參加考試」，要在備用隔離考場考試。

（路透社、中央社、新華社、《人民日報》）

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