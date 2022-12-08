 上海老年人如何看待动态清零？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2022

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时政风云

上海老年人如何看待动态清零？

老年人是新冠疫情中的高危易感人群，然而，中青年接种率颇高的中国，其老年人的新冠疫苗接种率却显著低于西方国家。中国政府在坚持严格清零政策同时，也开始大力推动老年人接种。

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Eine Frau (2.v.l) geht in der Fußgängerzone und blickt auf einen Mann, der einen Hund trägt. Trotz des Unmuts im Volk stellte die Gesundheitskommission keine Abkehr von dem harten Null-Covid-Kurs in Aussicht. +++ dpa-Bildfunk +++

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08.12.22 *** BEIJING, CHINA - DECEMBER 08: Communters walk to work during the morning rush hour as many companies are still operating at limited capacity, on December 8, 2022 in Beijing, China. As part of a 10 point directive, Chinas government announced Wednesday that people with COVID-19 who have mild or no symptoms will be permitted to quarantine at home instead of at a government facility, testings requirements are reduced, people are permitted to buy over the counter medications, and local officials can no longer lock down entire neighbourhoods or cities, a major shift in its zero COVID policy. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

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15.10.2022, China, Peking: Xi Jinping, Präsident von China, leitet eine Vorbereitungssitzung für den 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in der Großen Halle des Volkes. Von dem bevorstehenden Kongress der Kommunistischen Partei Chinas ist keine Lockerung der Null-Covid-Strategie des Landes zu erwarten. Vor Beginn der einwöchigen Sitzung der knapp 2 300 Delegierten in der Großen Halle des Volkes verteidigte der Parteitagssprecher Yeli die strikten Maßnahmen. Foto: Ju Peng/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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