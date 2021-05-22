 上海美领馆陆战队员“断粮” 同事送食物解难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2022

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新闻广角

上海美领馆陆战队员“断粮” 同事送食物解难

上海封城导致民众食品短缺，一名美领馆工作人员在微信平台上发出呼吁，要求同事为驻守领馆的7名海军陆战队队员省下一些食物。随后有好心同事积极相助。

COVID-19 outbreak in Shanghai

DW.COM

98%的新感染者并无症状，上海仍然不惜高昂代价坚持动态清零政策。2600万人民的生活供给受到威胁，1.1万名快递成为配合政府保障工作的重要基石。

上海封城禁足令，对于每一个人的生活来说，都带来了巨大的考验。一位来自德国，在上海生活了近20年的米其林三星大厨，与DW德国之声中文网分享了他的感受。

对于台湾而言，除了担忧中国疫情可能造成供应链的断链危机外，台湾银行或租赁业者面对厂商债务违约的风险也可能会增加。

（德国之声中文网）美国驻上海领事馆私人信息群中的帖子显示，好心的领事馆员工帮助了美国驻上海领事馆的7名海军陆战队队员，让他们免于挨饿。因上海因疫情爆发严格封锁，他们的新鲜食物耗尽。

上海新冠病毒感染人数激增，并因为"动态清零"政策导致全市封锁，送货人员难以应付，民众陷入品短缺的困境。

周二（4月5日），一名美领馆工作人员在微信平台上发出呼吁，要求同事为海军陆战队队员省下一些食物。一位知情人士说，他不是以官方身份出面呼吁的。

这位工作人员在内部信息群说，"海军陆战队的食物已经吃光了，也无法接到送货了。"他说，海军陆战队只剩下真空密封的口粮。路透社获悉这些信息，并得到两人的证实。

这位工作人员在信息中说，"我知道我们都面临供应短缺。如果你能省下一两顿饭，供应给那七个人，他们会非常感激的。"

领事馆工作人员随后做出回应，给陆战队员们提供食物；一名知情者在随后的帖子中说："海军陆战队员非常感激。"

观看视频 02:27

封城之后的上海

美国驻上海领事馆拒绝就此事发表评论。

领事馆在一份声明中说："我们正在积极与我们的公民合作，并协助他们度过中国最近爆发新冠疫情造成的困境。"

海军陆战队守卫着美国在世界各地的外交使团。

上海市民面临严重的食品短缺，很多人一大早就起床刷手机，希望能从超额预定的外卖应用程序中抢到食品。一些购物者表示，获得订单的唯一方法是让家里每个人同时在手机上点击"购买"。即便如此，有些家庭也可能在四天时间内收不到食物。

 

（路透社）

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