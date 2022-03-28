上海稱1.1萬新冠患者康復 網傳方艙亂象惹議

（德國之聲中文網）「求你們讓我回家...」近日一支在中國社群網絡迅速流傳的影片中，一名顯示在方艙醫院中的女子哭嚎大喊。床位隔板旁的走道上，撒了一地的廚餘便當，還擠著一些圍觀群眾。

這是微博帳戶名「晴天豬豬88」的網民在4月10日發布的影片，截至週一（4月11日）已有超過107萬次觀看。

貼文中她稱自己來到上海世博方艙H1已經15天，「現在核酸檢測報告一會兒陰一會兒陽，很多人都已處於奔潰的邊緣。」她稱，「視頻是一位大姐核酸檢測結果前四次陰，最後一次陽，得知結果後嚎啕大哭，奔潰了。」

據她說法，她在世博方艙的這半個月內，方艙就換了三波醫護團隊，交接費時且影響核酸檢測進度，「大大增加出艙時間」。她在貼文中質疑方艙管理有問題，稱：「醫護人員，與其說是醫護人員，不如說成是看護人員，因為他們什麽都不知道，雖然我知道他們也很辛苦，但是當問到『現在出艙標準是什麽』、『檢測報告為什麽一會兒陰一會兒陽』、『會不會存在交叉感染的問題』、『方艙裏面為什麽不消毒』、『什麽時候做核酸』等等，都是不知道。」

除了該影片，該網民還發布了其他據稱在世博方艙醫院內的影片。德國之聲尚無法獨立核實其內容，但針對上海方艙醫院類似的不滿聲音，近日確實於中國社群平台廣泛流傳。

方艙急就章衍亂象

日前網傳上海浦東新區一間方艙醫院在尚未建設好的情況下，收治隔離患者。從網民暴露的影片及照片可見，多地堆放著建築垃圾、有牆面還沒封好，甚至「一千個人的方艙，只有一個廁所，只有一個馬桶，並且馬桶沒有通水。」

「滿地的沙塵、半成品的工地，健康人都不太適應，更何況是要躺下養病的病人...」該名自稱被收治在該方艙的網民在貼文中如此質疑。

路透社跟進報導，許多在中國社交媒體流傳的影片顯示，有隔離設施是倉促改建而成，包括一個搖搖欲墜的空置工廠，其中放置了許多野營床；一個由集裝箱改造而成的隔離站點；還有一所學校，海報上寫著沒有毯子和熱水。

報導稱有被送到上海巨型展覽中心隔離的病人向他們表示，他們必須與大量陌生人住在一起，沒有牆壁或淋浴設施，而且天花板上的燈全天都亮著。有人表示，隔離在方艙特別需要耳塞與眼罩。

香港《01》4月8日亦報導，上海南匯方艙醫院傳出隔離患者瘋搶物資。網路瘋傳的影片顯示場面幾近失控，有人大喊「要搶飯，打起來了，打起來了。」有隔離民眾表示方艙醫院一開始根本沒人管理，後來醫護人員等才到位。路透社週日（4月11日）試圖就此事聯繫南匯方艙，但未取得回應。

中國堅持「動態清零」。根據中國國家衛健委3月發佈最新的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，輕症患者就算不需要住院，也必須實施集中隔離管理。

上海最大方艙花四天改建

根據上海官方公告，由上海國家會展中心改建而成、上海最大方艙醫院日前宣布首批6748個床已位於9日交付，醫療團隊已進駐並展開收治工作。官方稱，全部建成後預計能提供5萬張床位。

中共上海市委機關報《解放日報》週一（4月11日）報導，這座上海最大方艙僅花費四天時間改建。自上海集中隔離點醫療救治組組長、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真4月6日上午率團抵達開展改建工作開始，「爲了趕時間，設計、施工同步，4家承建方陸續進場施工，將建設工期定在了4天。」

報導稱，團隊第一天完成地面鋪設，第二天完成隔斷搭建，第三天和第四天完成水電作業及「三區兩通道」（清潔區、污染區和半污染區，醫務人員通道和患者通道）搭建和通風系統作業。

方艙負責人表示，該院3館、4館的兩個病區已交付啟用，並「於昨晚收滿了4000餘名感染者」；5館、6館也正在啟用倒計時中，其四個病區將分別至少收治3000人。

該報導還稱，上海最大方艙「設高低床親子區、有耳塞助眠、已開通Wi-Fi…… 生活用品，最大方艙準備很周到。」

與此同時，中國國務院副總理孫春蘭週六（4月9日）也在啟用當日前往視察，並審查患者的住院程序。根據上海市政府新聞稿，她呼籲醫院管理層和醫療團隊加快入院手續，加強管理，強調「要切實把思想和行動統壹到習近平總書記重要指示精神上來，按照黨中央、國務院決策部署，堅持『動态清零』總方針不猶豫不動搖。」

孫春蘭表示，「上海疫情防控正處在最緊要的關鍵階段」，並稱兵貴神速，要「在核酸檢測、轉運收治隔離、方艙醫院和隔離點建設等各方面迅速有力推進。」

中國官媒《環球時報》英文網上週末報導稱，上海全市已累計建成方艙醫院100多家，床位16萬多張。

1.1萬人康復回家

美聯社報導，上海本輪疫情以來，截至9日已有1.1萬多人出院和解除醫學觀察。上海週一（4月11日）舉行疫情防控工作新聞發佈會通報則稱，全市10日定點及方艙醫院的出院和解除醫學觀察的人數「超過了3000例」，返回居住地接受健康檢測。

市衛生健康委壹級巡視員吳乾渝稱「屬地必須做好對接，允許他們回家，不得阻攔，要關心好同時配合做好他們的居家健康監測。」上海市衛健委主任吳景磊表示，希望「他們的家人和社區不要擔心他們，不要歧視他們。」

上海於9日展開新一輪核酸和抗原快篩檢測，目前仍處於封控狀態。路透社報導，上海官方稱已將住宅單元分為三個風險類別，週一（11日）起允許兩週內沒有出現陽性病例的地區居民，在社區「適當活動」。

許多上海民眾在微博上稱，由於轉運收治不暢通、核酸報告發布不及時、各組織的管理及溝通能力差，許多民眾在下樓做核酸時受到感染，如此封控根本等不到「清零」解封的那一天。

根據上海市衛健委通報，4月10日全市新增本土新冠肺炎确診病例2萬6087例（含2萬3937例無症狀感染者）。

中國外交部發言人趙立堅上週末稱，「中國的抗疫政策是科學有效的，我們對上海等地戰勝新一波疫情充滿信心。」蘭州大學西部生態安全協同創新中心黃建平領導的研究團隊則向中國官媒《環球時報》表示，在市政府目前及時有效的努力之下，團隊預計本次上海疫情將於5月2日左右結束，累計感染病例29萬3720例。

與此同時，北京、吉林、廣州多地持續傳出本土確診病例。美聯社報導，北京朝陽區有街坊在過去兩週內通報了8起本土確診病例，於週六（9日）被列為高風險地區。

观看视频 02:27 封城之后的上海

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