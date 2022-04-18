 上海移民查詢急增 用腳向封控說不？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2022

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上海移民查詢急增 用腳向封控說不？

上海的新增新冠病例，連續第二天維持於二萬宗以下。持續多週的全城封控仍未見盡頭，但有經濟能力的一群，耐性漸漸被消磨殆盡，移民成為他們的下一步。

Coronavirus China | Lockdown in Shanghai

微信數據顯示，自從4月起，「移民」關鍵詞搜索次數急升近7倍。 

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一場疫情，兩種路線。上海抗疫封城，手段強硬卻步調凌亂。中國獨立學者吳強接受德國之聲訪問時指出，習近平的「動態清零」總方針被賦予了階級鬥爭的內涵。上海與中央關於「動態清零」及「與病毒共存」的拉扯背後，體現的其實是一場鬥爭。

这些日子里，据说很多上海人每天都要对着张爱玲的照片拜一拜，称她为“跑路天后”。时评人长平认为，人们也应该读一读她描写“饥饿”的作品《秧歌》——堪称中国版的《1984》。

上海週二（4月19日）再添7宗新冠本土確診死亡病例，本波疫情至今已累計17死；與此同時，同日新增的本土確診病例為半個月以來首度降至2萬以下。上海疫情可能迎轉捩點嗎？

（德國之聲中文網）中國衛健委通報，中國週三（4月20日）新增19382宗新冠本土病例，連續第二天維持2萬宗以下水平。95%個案來自上海，共18495宗，數字較前一天輕微回落，但仍是全國疫情最嚴峻的地區，當中2634是確診病例，其餘屬無症狀感染。 

同日，中國新增8人死於新冠病毒，全部位於上海，較前一天多1人，這是上海官方連續第四天通報死亡個案。死者平均年齡77.5歲，最年長為93歲，他們本身都有長期或晚期疾病。除了上海以外，吉林和黑龍江分別新增95和42例，其餘省市都在20例以下。目前中國累計超過19萬人確診，4663名患者不治。 

官方日前稱上海全市疫情呈下降趨勢，社區擴散得到有效遏制，在16個行政區中，其中兩個「達到社會面清零目標」。外界關注上海何時解封，但高危群組的疫苗接種率偏低，仍然是隱憂。上海市疾控中心指，今波疫情的感染者中有兩成是60歲以上長者，但他們的疫苗接種率只有62%，接種第三針加強劑的比率更低至38%。 

上海長達數週的封控措施，引發民間怨氣和各類社會問題，甚至出現零星示威和衝突。對於部分富人和中產家庭來說，高壓的清零政策，令他們決定用行動表態移民他方。《金融時報》訪問了十多間中國的移民顧問公司，他們稱最近接到的移民查詢大增。微信數據也顯示，自從4月起，「移民」關鍵詞搜索次數急升近7倍。 

報導引述在上海從事移民顧問工作的陳先生（James Chen）說：「政府為了抵抗一個比季節性流感稍為嚴重的疾病，而要人民犧牲他們的基本需要。我們的客人選擇用腳投票。」上海移民服務公司QWOS一名員工稱，光在剛過去的週六就接到超過200個移民查詢。也有成都移民顧問公司老闆表示，現在是幾個月來最忙碌的時候，她每天須工作12小時回答客戶查詢。 

奧密克戎（Omicron）疫情爆發後，上海採取了最嚴苛的手段，上千萬居民被迫長期足不出戶，但人力物力不足令民眾的日常生活大受影響。與此同時，官方主旋律仍然多番強調，「動態清零」國策要堅持下去。

「我從未想過會被困於家中那麼多天，而且連吃的都不夠。」38歲的王小姐（Jane Wang）在上海從事市場研究，她正在諮詢移民安排。「上海發生的事情令我感到很不安全，我希望住在一個不用擔心被隨意隔離的地方。」 

業界表示，昔日的移民熱點美國和加拿大，如今因為與中國的緊張關係而變得沒那麼受歡迎，反而多了對新加坡和愛爾蘭等地的興趣。報導也引述學者分析，上海疫情加速了中產或以上階層的移民潮，但會否成為大趨勢仍言之尚早。 

中國另一個主要金融城市香港，在第五波疫情之中，也經歷大規模企業和人才撤離潮。許多決定離港的外藉專才明言，嚴苛的清零政策和封關措施是最後一根稻草。奧密克戎對中國整體經濟的打擊，相信要多等一會才明顯浮現，在全球開放的潮流下，外界關注中國大城市還能否維持競爭力。 

观看视频 03:09

香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？

（金融時報等）

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