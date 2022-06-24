上海禁堂食 餐馆绝境求生转“地下战”

（德国之声中文网）自上海六月初解封后，当局仍然没有解除全部防疫限制。除了少数成为堂食试点的餐厅之外，大部分餐厅仍然只可实行线上、线下外卖，不能恢复正常堂食。许多餐馆不堪重负，想方设法自救营业，以减少损失。有些扩大外送范围，提高外卖服务质量，也有一些不乏铤而走险，暗中提供堂食的饭店。

网民们在社交媒体上传了不少餐厅和食客们花样躲避巡查的经历。网民“Jocelyn_hy”分享了自己的经历：“在家关太久原本可以堂食的店被告知全部无法堂食。我和队友抱着绝望的心情打电话给了一家吃了几年的老店。我：老板，能堂食吗？老板：几位？我：两位。老板：可以，不要声张。到了门口扫场所码报暗号。 到店扫码报暗号和老板相视一笑，一楼一片乌漆麻黑…二楼仿佛打开了新世界...大家欢声笑语..回想起来真是搞笑又荒唐。另外一位网友评价说：去吃饭感觉像是嫖娼：店家确定是来吃饭的之后派出一个接头人，带领我们穿过幽暗的小巷，陈旧的货梯，最终从后门进入饭店。里面灯火通明，甚至还要排号。《联合早报》本周四（623日）发布的文章也描述了一家酒馆偷偷营业的场面：服务员坐在门口低头刷手机。见有顾客走上前来，服务员抢先开口：“我们不开放堂食。”顾客压低嗓门：“我姓吴，打电话预约过。”服务员在手机上翻查过后，小声回应：“请跟我来。”一行人进店上楼，眼前豁然开朗：二楼灯火通明，一桌桌觥筹交错，谈笑风生。

这种上有政策，下有对策的无奈引起了网民的热议。有人感叹到：“吃饭像特务是一种什么样的体验。“ 也有人说“上海解封了个寂寞。。哪哪都不能堂食。。。哪哪都不开门”。有网友评价道：“人民智慧无穷无尽，仔细想来背后有着太多的辛酸。餐厅营业不叫营业，是店家找来几个认识的人试菜菜。”也有网民写道：“生活在上海，就像是自动加入了地下党，每天都在悄声讨论哪里能堂食，那里被查封了，一边唉声叹气，一边坚持地下运动，可幸的是，叛徒总是少见的，不幸的是，据点每日都在消失。” 也有餐厅老板在网上叫苦说：“现在开放了还不如不开放，因为不能堂食，只能做外卖，大概只有正常情况下的十分之一收入，但开支更大了，亏得更多！”

观看视频 02:56 上海解封：“很多东西都像没有发生过”

上海解除严格防疫措施已有近一个月的时间，本周六，上海宣布自三月以来首次出现本土零新增，也没有新增无症状感染者。上海市卫健委当天早上宣布了这个消息。上海市委书记李强当天早上在上海市第12此代表大会开幕式上表示，上海打赢了上海保卫战。这种说法也引发网民吐槽，有人在新浪微博上评价说：“老王卖瓜，自卖自夸。”有人问道：“赢了是吗，那请问什么时候恢复堂食？” 有人问：“战场有输赢，大上海保卫战赢了，那谁输了？”，也有网民写道：“#上海宣布打赢大上海保卫战# 做生意的都哭了”。

(综合报道)



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