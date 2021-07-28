 上海石化化工部发生爆炸火灾 一死一伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.06.2022

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新闻广角

上海石化化工部发生爆炸火灾 一死一伤

上海石化化工部乙二醇装置区域周六凌晨发生爆炸火灾。事故造成一人死亡一人受伤。地区生态环境监测部门表示未发现空气和水体污染现象。目前这一事故发生的原因仍在调查之中。

据上海当地媒体报道，爆炸发生时，声音巨大，甚至在6公里以外的地区都听到了爆炸声。

据上海当地媒体报道，爆炸发生时，声音巨大，甚至在6公里以外的地区都听到了爆炸声。

（德国之声中文网）位于上海金山区的上海石化有限公司化工部发生的爆炸和大火造成一人死亡一人受伤。据中国官方媒体报道，6月18日凌晨4时左右，中石化上海石化化工部乙二醇装置区域发生爆燃，并引发周边多点火情。数小时后，火势得到控制。

官方宣布将对爆炸起火原因进行调查。当地生态环境部门表示，事故发生地附近的空气质量已经基本恢复正常，周边河道未发现水体污染。

据上海当地媒体报道，爆炸发生时，声音巨大，甚至在6公里以外的地区都听到了爆炸声。一些网民在社交媒体上上传的视频中可以看到，爆炸地点浓烟滚滚，至少有3座建筑物都起火燃烧。

官方称，500多名消防人员参加了救火行动。

据界面新闻报道，上海石化发生的爆炸火灾导致一名员工手臂轻微擦伤，一名第三方运输车辆驾驶员死亡，事故的具体原因正在进一步调查之中。

500多名消防人员参加了救火行动。

500多名消防人员参加了救火行动。

中国石化上海石油化工股份有限公司是中国石油化工股份有限公司的控股子公司，是中国主要的炼油化工一体化企业之一，也是国内重要的成品油、中间石化产品、合成树脂和合成纤维生产基地。就在火灾发生的前一天，上海石化刚刚举办了成立50周年纪念大会。

去年5月，上海石化烯烃部2号乙烯老区在检修开车准备过程中，裂解炉区域原料管线发生闪爆，导致14人烧伤。

上海因为奥密克戎疫情影响一度封城长达两个月之久。6月初很多企业开始逐步复工复产。

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