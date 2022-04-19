上海疫情累計17死 2行政區稱實現社會面清零

（德國之聲中文網）上海市衛健委通報，上海週二（4月19日）共新增1萬8901宗新冠本土確診病例，其中包含1萬6407例無症狀感染者。這是上海疫情半個月以來，本土確診數字首度降至2萬以下。

上海本波奧密克戎（Omicron）變異株疫情於4月4日達到本土確診破萬，短短3天內於4月7日突破2萬大關，一直到兩週後的4月19日才終於回落至2萬以下。

官方通告強調，上海「全市疫情近幾天呈下降趨勢」，全市19日共有2萬7093例本土確診者出院出艙，將返回居住地接受健康監測，並稱單日新增報告100例以上的街鎮連續3日降低，「社區擴散得到有效遏制。」上海16個行政區中，金山區和崇明區已經「達到社會面清零目標。」

一連三日通報死亡病例

本土確診數字總體下降的同時，上海19日再增7宗本土確診死亡病例。官方稱，當中僅有2人曾經接種新冠疫苗，其餘全未接種，「7人入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接死亡原因均由基礎疾病導致。」

根據上海政府通告，7人中有5人為70歲以上老者，各自合併有糖尿病、高血壓、尿毒症等基礎疾病；有2人為60歲以下，合併有晚期肺癌、胸腔胸腔積液、急性冠脈綜合征。

上海一連三日通報有死亡病例，加上前兩日的死亡通報，上海本疫情至今已累計17死。但在4月18日官方首度證實死亡病例之前，上海本波疫情以來並未通報過任何死亡病例。相較於以數萬計的確診病例，極低的染疫死亡數字引發外界質疑。

此前，《華爾街日報》等外媒曾報導在上海東海護理院等養老院，有家屬質疑住院老者死因不明，疑為染疫死亡遭到瞞報。中國官方並未證實此質疑，有關消息也受到一定程度的媒體審查。

加速社會面清零

此前路透社曾引述兩名知情人士，以及一份取得的政府文件複本報導，上海官方已設下目標要在4月20日前實現「社會面清零」，阻絕新冠病毒在隔離區以外的地方傳播，並已向各級組織下達此一目標。報導指，這將使上海進一步鬆綁防疫政策，重新恢復正常生活。

儘管截至20日中午並未有進一步官方消息流出，上海全市2500萬人口中的絕大多數仍處於嚴格的封鎖狀態，但上海正朝著社會面清零、鬆綁封控的方向前進，已放寬部分低風險地區的行動限制，同時加速檢測與隔離轉移工作。

上海市臨床檢驗中心主任胡曉波表示：「通過進行多輪連續的核酸檢測，我們將能夠儘早動態地發現陽性病例，因為這將有助於我們在社區層面更快地實現清零。」根據上海市衛健委一級巡視員吳乾渝上海封控區內從18日至21日，每天都將進行一次核酸檢測。

與此同時路透社報導，上海正在加快將患者轉移到學校或公寓改建的集中隔離中心，儘管這些隔離中心連日來被許多患者批評過於擁擠、不衛生。

封閉環境中恢復生產

根據中國行業監管機構15日通告，上海有666家半導體、汽車和醫療行業公司被列為需要優先復工的公司。第一批復工的白名單中，特斯拉、台積電等皆榜上有名。

根據《衛報》，特斯拉上海工廠正在工廠正在以閉環系統恢復生產。在特斯拉流傳的一份公司備忘錄告訴員工，他們必須在工廠內過夜睡覺，公司為每個人提供睡袋和床墊、每日膳食和津貼。

三名地方基層遭免職

上海封控鬆綁似乎出現一絲曙光的同時，中國新聞網官方微博20日上午發文稱，上海有名基層「防疫中部擔當不作為被免職」。這三人分別是浦東新區一名居委會委員及社工季蓓，閔行區地區辦黨組成員、副主任胡柏嵩，以及青浦區金澤鎮商榻居民區黨總支書記、居委會主任陳建國。文中並未具體嚴明三人的「不擔當不作為」內容為何。

此貼文消息發出後，迅速在一個小時內出現在中國社交平台微博的熱搜榜第一位。大部分中國網民對此表示質疑，稱「小嘍囉有必要這樣通報？真正該管管的是那些大官...」「處理居委會和社工，拿基層居委會幹部出來祭天，也是挺好笑的」。亦有網民指，「相信上海還會陸續公佈更多被問責的幹部」。

（上海市衛健委、路透社、衛報等）

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