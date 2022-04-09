上海疫情持续严峻 中国批美国“无端指责”

(德国之声中文网）美国国务院于周五（4月8日）批准了非紧急美国政府雇员以及紧急和非紧急美国政府雇员的家属从美国驻上海总领事馆领区自愿撤离，并发出旅游警告称，由于当局的任意执法以及新冠疫情相关的限制，美国公民被要求重新考虑前往中国的旅行。

对此，中国外交部发言人赵立坚回应表示："美方宣布授权驻上海总领馆人员和家属自愿撤离，这是美方自己的决定。但必须指出，中方防疫政策科学有效，我们对上海等地战胜新一轮疫情充满信心。"

这名发言人还强调："对于外国驻华外交领事人员涉疫问题，中国有关部门和地方已在政策允许范围内尽可能提供协助和便利。我们对美方在其声明中无端指责中国防疫政策表示强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。"

中国专家解读上海"动态清零"难度

虽然已采取严格的封控政策，上海的新增确诊病例依旧持续攀升，官方最新公布的4月9日新增感染数超过2.4万例，连续第九日创下新高。

针对上海实行"动态清零"的难度，中国国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示："动态清零"并不是追求完全的"零感染"。他向中国官媒央视新闻指出，"动态清零"的精髓是快速、精准。快速的核心，是对不同的变异株要跑得比它更快，"现在上海也是这种情况，我们和奥密克戎BA.2变异株正在做时间上的赛跑，要以快制快，以更快的速度来控制它。真正做到快，就是发现快、处置快。"

另外，上海市疫情防控领导小组专家组成员、上海市重大传染病和生物安全研究院院长吴凡在接受"澎湃新闻"采访时强调，有人认为可以在"清零"和"躺平"之间选择第三条道路，即允许病毒低水平流行，这是行不通的。她认为这种想法有两个问题："第一，病毒进来后就清除不了了，长期存在，病毒变异的问题解决不了；第二是技术问题，当疫情快速进展以后，是否有足够的措施能保证不挤兑医疗资源，长期处在可控的水平？"

吴凡建议，在实现"动态清零"的过程中，应因地制宜、因时因势采取防控措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果。

代价巨大

然而在封控数周的上海，居民们正在为"动态清零"付出巨大代价。不少民众抱怨生活物资紧缺，看病就医困难。据美联社报道，随着严格封锁政策的实施，上海东海老年护理医院已发生多起死亡事件，这凸显了中国政府顽固地实施清零政策的危险后果。

与此同时，对严格防疫政策表达不满或者发出求救信号的文章和视频常常会遭到审查删除。

为了应对民众持续反映的保供难题，上海市商务委主任顾军周六表示将采取节点网点应开尽开，保供人员能出尽出等措施。

在上海周日举行的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，京东集团副总裁王文博表示，京东集团已加入全市保供体系，聚焦民生物资，重点加大食品、母婴、药品等物资的供应力度，京东方面还将加大生鲜食品库存储备。饿了么副总裁肖水贤也在会上表示，饿了么已新增2800名骑手重返岗位，努力解决最后1公里、最后1百米配送瓶颈。

另据《21世纪经济报道》的消息，近期中国疫情多点频发，不少电商平台的物流车因道路管控受阻，影响了向包括上海等城市的生活物资配送。中国交通部回应称，长三角等部分涉疫地区物流运行不畅问题较为突出，必须采取更加切实有效措施，着力打通堵点卡点，保证全国物流运行顺畅，加强货车司机服务保障。

（综合报导）

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