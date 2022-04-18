上海疫情再增7死 焦慮激化「新冠羞辱」

（德國之聲中文網）上海一連兩天通報本土新冠確診死亡病例。週二（4月19日）上午，上海市衛健委通報全市週一（4月18日）新增本土死亡病例7例，年齡落在60歲至101歲，其中6例都是75歲以上的高齡者。官方通告稱，7人入院後病情加重，經搶救無效死亡，並強調「直接的死亡原因由基礎疾病導致」。

加上當局18日通報的3宗，上海本波疫情至今已累計10宗死亡病例。上海18日首次披露的3宗死亡病例均未接種疫苗；最新的7宗死亡病例，官方通告並未說明他們的疫苗接種情形。

自3月底封城以來，上海每日新增確診病例以數萬計，直到4月18日官方才首度通報3起新冠死亡病例，外界一直有聲音懷疑其數據真實性。

與此同時，上海18日全市新增共20416例確診病例（含17332例無症狀感染者），數字相較前幾日微幅下降，但仍處2萬例以上的高位。

新冠羞辱

上海本週進入封城第四週，儘管有消息傳出政府已下達「軍令狀」，要求上海在週三（20日）之前實施「社會面清零」，有望解封，但截至目前尚未有進一步的官方消息。

《明報》報導，近日在上海市靜安區華山路出現多條抗議封城標語，上面寫有「反對無限制封城」、「人們正在死去」、「此內容因違規無法查看」、「逝者名單」等，亦有布條寫有封城期間因失救致死的逝者資訊。這些標語已於18日被拆除，警方介入調查。

封城之下，人口高達2500萬的上海，市民彷彿置身壓力鍋，對於染疫、隔離與封城的焦慮越來越大。封城期間食物不足，儘管有居民雖然透過團購、建立食品共享站等方式建立了新的社區連結，但在家家戶戶深鎖的大門背後，封城帶來的挫敗感卻讓小區鄰居之間出現人人自危的猜忌情緒、甚至是「新冠羞辱」的對立行為。

路透社報導，一名被送往集中隔離中心的女子——儘管其後她在隔離中心檢測呈陰性——她在微信群中指責她的鄰居向當局通報她，雙方因此爆發口角；一名居住在上海、自稱Alexy的外籍居民則表示，當他的檢測結果未能成功上傳至手機的健康應用程式時，鄰居便開始懷疑他是陽性確診者。

他告訴記者，居委會開始試圖阻止他的家人購買食物外賣，除非他們與其他居民分享他們家的檢測結果。數名上海居民表示，這種侵犯隱私的要求現在在上海很普遍。

在北京的「動態清零」原則下，即便輕症或無症狀感染者，也必須強制隔離。

有家不能回 團購不能買

除此之外，有部分居民被社區命令在離開集中隔離中心後先住在旅館，不得踏入自家大門。事實上，該情況違反了中國官方規定。此前上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝在新聞發布會曾強調，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，「允許他們回家，不得阻攔」。

另一名檢測呈陽性的外國居民告訴路透社，她沒有被送到集中隔離區，而是被限制待在自己的公寓裡，這讓她的鄰居們很不高興。他們要求她離開，試圖將她排除在團購訂單之外，甚至要求她正式道歉。

她說，一位鄰居稱她為「外國垃圾」，還有人散布關於她精神健康的謊言，但居委會卻沒有對此提供幫助。

除了上海本地鄰居之間的對立之外，上海與其他城市的對立也正在激化。在中國社交媒體上，許多網民指責上海防疫不力拖垮全國。部分網民表示：「昨天又有一例確診的，上海飛來的，他們還可以隨便飛，太牛了」「到處放毒，拉全國下水」「我只想說，國際的上海，如果三月份你們就控制住了，現在大家一該可以開開心心準備過五一吧」。

观看视频 02:44 封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

（路透社、明報、上海市衛健委）

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