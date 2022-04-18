 上海疫情再增7死 焦慮激化「新冠羞辱」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

上海疫情再增7死 焦慮激化「新冠羞辱」

上海本輪疫情至今已累計10宗死亡病例，封城還在繼續，民眾彷彿置身壓力鍋。染疫、隔離、足不出戶的焦慮，正令上海出現鄰里對立及排擠的局面——尤其是針對確診者或疑似陽性者。

China Coronavirus Shanghai Lockdown Quarantäne-Center

許多民眾抱怨上海集中隔離中心的環境不佳。

DW.COM

上海週一通報封城以來第一批新冠死亡病例。與此同時傳出官方已下達「軍令狀」，要在週三之前實現「社會面清零」，上海有望迎來解封。德國之聲訪問專家學者，請他們剖析上海封控鬆綁的可能性，以及「上海模式」幻滅帶來哪些影響？

上海封城后，社媒上很多尖锐的批评之声只活跃了很短时间便被消音。尽管如此，人们没有停止对言论自由的期盼。

有媒体指出，中国“清零”政策让上海许多市民无法获得医疗服务，基本的生活需求得不到保障，因防疫强制措施而死亡的案例也层出不穷，我们要一一记录并念出这些逝者的名字或者身份。

（德國之聲中文網）上海一連兩天通報本土新冠確診死亡病例。週二（4月19日）上午，上海市衛健委通報全市週一（4月18日）新增本土死亡病例7例，年齡落在60歲至101歲，其中6例都是75歲以上的高齡者。官方通告稱，7人入院後病情加重，經搶救無效死亡，並強調「直接的死亡原因由基礎疾病導致」。

加上當局18日通報的3宗，上海本波疫情至今已累計10宗死亡病例。上海18日首次披露的3宗死亡病例均未接種疫苗；最新的7宗死亡病例，官方通告並未說明他們的疫苗接種情形。

自3月底封城以來，上海每日新增確診病例以數萬計，直到4月18日官方才首度通報3起新冠死亡病例，外界一直有聲音懷疑其數據真實性。

與此同時，上海18日全市新增共20416例確診病例（含17332例無症狀感染者），數字相較前幾日微幅下降，但仍處2萬例以上的高位。

新冠羞辱

上海本週進入封城第四週，儘管有消息傳出政府已下達「軍令狀」，要求上海在週三（20日）之前實施「社會面清零」，有望解封，但截至目前尚未有進一步的官方消息。

《明報》報導，近日在上海市靜安區華山路出現多條抗議封城標語，上面寫有「反對無限制封城」、「人們正在死去」、「此內容因違規無法查看」、「逝者名單」等，亦有布條寫有封城期間因失救致死的逝者資訊。這些標語已於18日被拆除，警方介入調查。

封城之下，人口高達2500萬的上海，市民彷彿置身壓力鍋，對於染疫、隔離與封城的焦慮越來越大。封城期間食物不足，儘管有居民雖然透過團購、建立食品共享站等方式建立了新的社區連結，但在家家戶戶深鎖的大門背後，封城帶來的挫敗感卻讓小區鄰居之間出現人人自危的猜忌情緒、甚至是「新冠羞辱」的對立行為。

路透社報導，一名被送往集中隔離中心的女子——儘管其後她在隔離中心檢測呈陰性——她在微信群中指責她的鄰居向當局通報她，雙方因此爆發口角；一名居住在上海、自稱Alexy的外籍居民則表示，當他的檢測結果未能成功上傳至手機的健康應用程式時，鄰居便開始懷疑他是陽性確診者。

他告訴記者，居委會開始試圖阻止他的家人購買食物外賣，除非他們與其他居民分享他們家的檢測結果。數名上海居民表示，這種侵犯隱私的要求現在在上海很普遍。

在北京的「動態清零」原則下，即便輕症或無症狀感染者，也必須強制隔離。

有家不能回 團購不能買

除此之外，有部分居民被社區命令在離開集中隔離中心後先住在旅館，不得踏入自家大門。事實上，該情況違反了中國官方規定。此前上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝在新聞發布會曾強調，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，「允許他們回家，不得阻攔」。

另一名檢測呈陽性的外國居民告訴路透社，她沒有被送到集中隔離區，而是被限制待在自己的公寓裡，這讓她的鄰居們很不高興。他們要求她離開，試圖將她排除在團購訂單之外，甚至要求她正式道歉。

她說，一位鄰居稱她為「外國垃圾」，還有人散布關於她精神健康的謊言，但居委會卻沒有對此提供幫助。

除了上海本地鄰居之間的對立之外，上海與其他城市的對立也正在激化。在中國社交媒體上，許多網民指責上海防疫不力拖垮全國。部分網民表示：「昨天又有一例確診的，上海飛來的，他們還可以隨便飛，太牛了」「到處放毒，拉全國下水」「我只想說，國際的上海，如果三月份你們就控制住了，現在大家一該可以開開心心準備過五一吧」。

观看视频 02:44

封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

（路透社、明報、上海市衛健委）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

An aerial view shows highways and buildings amid a lockdown to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Shanghai, China March 30, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Aly Song

傳週三有望解封：上海為清零付出了什麼代價？ 18.04.2022

上海週一通報封城以來第一批新冠死亡病例。與此同時傳出官方已下達「軍令狀」，要在週三之前實現「社會面清零」，上海有望迎來解封。德國之聲訪問專家學者，請他們剖析上海封控鬆綁的可能性，以及「上海模式」幻滅帶來哪些影響？

SHANGHAI, CHINA - APRIL 4, 2022 - A medical worker performs nucleic acid tests on residents of a quarantined street community in Shanghai, China, On April 4, 2022.

墙外文摘：念出上海疫情逝者的名字 17.04.2022

有媒体指出，中国“清零”政策让上海许多市民无法获得医疗服务，基本的生活需求得不到保障，因防疫强制措施而死亡的案例也层出不穷，我们要一一记录并念出这些逝者的名字或者身份。

Police officers in protective suits operate a drone with a loudspeaker reminding residents to follow epidemic preventive measures, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Shanghai, China March 30, 2022. REUTERS/Aly Song

坚持“动态清零”还是与病毒“共存”？ 14.04.2022

入春以来，中国各地新冠疫情陡然升级。上海的疫情在中国全国各地尤为突出。与此同时，包括德国在内的不少欧美国家已经取消了大部分的防疫限制措施，民众似乎已经迎来了“后疫情时代”的自由生活。中国走出疫情究竟应坚持“动态清零”还是选择与病毒“共存”？

广告

媒体看中国

被中资企业租借99年的斯里兰卡汉班托塔港

德语媒体: 谁来抗衡中式新殖民主义?

欧盟的“全球门户”计划能否抗衡中国的“一带一路”？《莱茵法耳茨报》认为，发展中国家很有可能对欧盟的高标准严要求不感兴趣，同时又经不起中国资金的诱惑。《明镜周刊》则注意到习近平、普京这样的专制统治者正在肆意曲解民主。  