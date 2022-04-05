 上海現有本土確診破10萬 網傳柯基犬遭撲殺惹眾怒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.04.2022

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上海現有本土確診破10萬 網傳柯基犬遭撲殺惹眾怒

上海確診數字每日攀升，隔離封控下的防疫亂象正讓民眾負面情緒高漲。浦東週三（4月6日）晚間傳出有寵物柯基犬被以防疫為由用鐵鍬打死，在社群網絡上引發眾怒。事實上，這已不是中國防疫首次出現類似事件。

Screenshot Website Weibo

DW.COM

上海感染了新冠病毒的儿童可以同父母一道在"亲子舱"接受隔离。这一新政策被认为是"人性化管理"的正确方式。

中國新冠疫情飆升的同時，各種醫療亂象也在網路上流傳，人權觀察呼籲中國當局在防疫的同時也要顧及健康權和其他基本人權。

單日新增1.3萬新冠病例，這不是全中國的確診數字，而是單單上海一座城市。上海週一（4日）的確診數字，讓中國社群網絡炸開了鍋。上海疫情對中國「動態清零」防疫政策有何啟示？抗疫下一步往哪走？德國之聲訪問兩位專家提供見解。

（德國之聲中文網）中國週三（4月6日）晚間傳出上海一隻寵物柯基犬被以防疫為由，在無證據表明感染的情況下遭強行打死。多支熱搜影片及對話截圖顯示，在上海浦東新區曹路鎮的住宅小區「星海家園」，有民眾因確診及密接必須集中隔離，家中柯基犬無人照料被放生小區外，隨後遭一名身穿白色防護衣的人員打死，引發社群網絡熱議。

根據一支應為涉事小區民眾從家中拍攝的影片，該隻柯基犬是在小區外的馬路被以鐵鍬打死，畫面還伴隨著犬隻哀嚎及民眾此起彼落的勸阻聲音。另一支由微博帳戶名「Nowhere-madness」於6日發布的影片顯示，拍攝者在事發小區向防疫志願者憤怒質問，是誰打死了狗。另一支影片他直接走到了小區外名為金鑽路的事發馬路，拍下地面上該隻死亡柯基留下、尚未乾涸的血跡。

影片中該名志願者一度稱打死柯基是小區門衛所為，但目前未有進一步消息指證涉事者身份。

隔離之下無人照料

柯基犬被無故打死的有關影片在微博迅速發酵。一張對話截圖顯示，自稱為狗主人、帳號「浦公英」的民眾解釋，她因為先生陽性確診，自己與女兒密接，一家人必須隔離，先生於是「把小狗抱給居委會照顧的，居委會不願意，然後又不讓放小區，讓我們放小區外面馬路上去。」

「後來我們想了一下，只要它能活就行，但是不知道為什麼我們走了以後，他們會把它打死。」該民眾繼續補充道：「不放家裡的原因是家裡沒有狗糧，而且我有慢性病，肯定好的慢，不知道什麼時候能回家，餓死在家裡我們也受不了。」

另一張微信群名稱顯示為「星海家園」社區的對話截圖亦顯示，帳號同名且頭像一致的「浦公英」向社區民眾表明自己「是小狗主人」，並復述與上述解釋基本一致的言論。

中國堅持「動態清零」政策，上海持續封控管理。根據中國國家衛健委3月15日發佈最新的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，即使輕症患者不需要住院，也必須實施集中隔離管理。隔離之下，家中寵物、兒童、老人的照護問題，一直未能得到官方完善的處置回應。

輿論怒言「文明已死」

上海柯基犬遭打死引發輿論關注，「上海某小區一柯基被拖路邊處理」、「居委會回應柯基被拖路邊處理」等相關話題，截至6日中午皆有超過5000萬的單日閱讀量、2萬多則討論。

面對群眾質疑，星海家園居委會人員向「沸點視頻」以通話表示，打狗行為是「因為狗主人家有陽性，怕有細菌啊什麼的，怕出現傳染，沒考慮很全，一下子沒有想到那麼多。我們書記和他（狗主人）講過了，到時候會跟他說明賠償。」

然而居委會說法卻讓許多民眾無法接受，紛紛在社群平台發文或留言稱：「輕描淡寫一句考慮不周，賠償要怎麼賠？那是一個生命，那是人家的家人！」、「雖然面對疫情大家都很難，但是直接拿鏟子給小狗拍死了又有誰能接受呢」、「 2019年新冠剛出來不懂就算了，這種事還發生在2022的國際化大都市嗎」。

部分民眾稱「上海文明葬於此」，表示「一個國家一個民族對待動物和寵物的態度，就是文明的程度」、「一個城市的文明，一定不是看他的建築物有多大多豪華，而是看他如何對待弱勢群體的老人、孩子、包括小動物。」

根據中國媒體報導，深圳於3月中旬曾因應居民集中隔離需求，先後搭建兩個「愛心寵物驛站」，託管轉移隔離200多隻寵物；4月初，深圳進一步建立首個「寵物方艙」，免費託管集中隔離人員的寵物，託管貓犬的最大容量為300隻。

上海隔離政策下的防疫亂象，也有民眾發文指，寵物尚且如此，許多因防疫而受到資源排擠、得不到足夠醫療資源的老弱婦孺，還能得到多少官方重視。

 上海柯基犬遭打死事件的有關影片目前疑似遭到審查壓制，許多影片被刪除下架。

「無害化處置」不是第一次

新冠疫情爆發以來，中國出現防疫撲殺寵物的事件已不是第一次。去年11月《華爾街日報》報導，江西省上饒市的「金鳳花園」住宅小區出現確診病例，全小區應地方防疫部門要求集中隔離，並進行消毒。防疫人員在屋主未同意的情況下，進入傅姓人家屋內並將一隻名為「炒粉」的柯基犬毆打至死。

家中監視器錄下的畫面流傳到網路上，引發輿論憤怒。地方當局事後承認撲殺犬隻，並表示現場工作人員在未「進行充分溝通的情況下」，將柯基犬進行了「無害化處置」。然而，沒有跡象顯示該隻柯基犬感染了新冠病毒，或曾因此接受檢測。

上饒事件輿論發酵後，當地政府道歉並將涉事人員調離崗位。央視事後報導則稱，「國家衛健委專家指出，在沒有證據證明寵物可以把病毒傳給人的情況下，把寵物進行隔離就行了，證明寵物不再攜帶病毒後就應該解除隔離，制裁是科學態度。」

寵物傳染新冠風險「很低」

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），截至目前取得的可靠訊息，動物將新冠病毒傳播給人類的風險被認為「很低」。同時亦沒有證據表明，動物在導致新冠病毒傳播給人類方面，發揮了重要作用。

中國最新出台的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》中，亦沒有關於新冠病毒人畜共通的相關說法或處置指引。

根據中國《傳染病防治法》第42條，傳染病暴發、流行時，縣級以上地方人民政府必要時，報經上一級人民政府決定，可以採取「控制或者撲殺染疫野生動物、家畜家禽」的緊急措施並予以公告。但中國《國家畜禽遺傳資源目錄》中明列的33種家養禽畜，並不包含犬貓。但截至目前，據了解上海也並沒有相關明確政策。

疫情不見拐點 封控繼續

中國連兩日新冠確診破2萬（含無症狀感染者），上海為疫情重災區。上海市衛健委通報，上海4月6日新增本土新冠確診共計1萬9982例（含322例無症狀感染者），再創新高。根據中國官媒《央視》，截至6日，上海現有的本土無症狀感染者累計達10萬1116例。

週四（4月7日）上午，上海市疫情防控工作新聞發佈會稱，上海全市範圍還將繼續展開核酸或抗原檢測。與此同時，上海持續封控且無消息表明何時解封。

观看视频 02:27

封城之后的上海

（綜合報導）

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