上海現有本土確診破10萬 網傳柯基犬遭撲殺惹眾怒

（德國之聲中文網）中國週三（4月6日）晚間傳出上海一隻寵物柯基犬被以防疫為由，在無證據表明感染的情況下遭強行打死。多支熱搜影片及對話截圖顯示，在上海浦東新區曹路鎮的住宅小區「星海家園」，有民眾因確診及密接必須集中隔離，家中柯基犬無人照料被放生小區外，隨後遭一名身穿白色防護衣的人員打死，引發社群網絡熱議。

根據一支應為涉事小區民眾從家中拍攝的影片，該隻柯基犬是在小區外的馬路被以鐵鍬打死，畫面還伴隨著犬隻哀嚎及民眾此起彼落的勸阻聲音。另一支由微博帳戶名「Nowhere-madness」於6日發布的影片顯示，拍攝者在事發小區向防疫志願者憤怒質問，是誰打死了狗。另一支影片他直接走到了小區外名為金鑽路的事發馬路，拍下地面上該隻死亡柯基留下、尚未乾涸的血跡。

影片中該名志願者一度稱打死柯基是小區門衛所為，但目前未有進一步消息指證涉事者身份。

隔離之下無人照料

柯基犬被無故打死的有關影片在微博迅速發酵。一張對話截圖顯示，自稱為狗主人、帳號「浦公英」的民眾解釋，她因為先生陽性確診，自己與女兒密接，一家人必須隔離，先生於是「把小狗抱給居委會照顧的，居委會不願意，然後又不讓放小區，讓我們放小區外面馬路上去。」

「後來我們想了一下，只要它能活就行，但是不知道為什麼我們走了以後，他們會把它打死。」該民眾繼續補充道：「不放家裡的原因是家裡沒有狗糧，而且我有慢性病，肯定好的慢，不知道什麼時候能回家，餓死在家裡我們也受不了。」

另一張微信群名稱顯示為「星海家園」社區的對話截圖亦顯示，帳號同名且頭像一致的「浦公英」向社區民眾表明自己「是小狗主人」，並復述與上述解釋基本一致的言論。

中國堅持「動態清零」政策，上海持續封控管理。根據中國國家衛健委3月15日發佈最新的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，即使輕症患者不需要住院，也必須實施集中隔離管理。隔離之下，家中寵物、兒童、老人的照護問題，一直未能得到官方完善的處置回應。

輿論怒言「文明已死」

上海柯基犬遭打死引發輿論關注，「上海某小區一柯基被拖路邊處理」、「居委會回應柯基被拖路邊處理」等相關話題，截至6日中午皆有超過5000萬的單日閱讀量、2萬多則討論。

面對群眾質疑，星海家園居委會人員向「沸點視頻」以通話表示，打狗行為是「因為狗主人家有陽性，怕有細菌啊什麼的，怕出現傳染，沒考慮很全，一下子沒有想到那麼多。我們書記和他（狗主人）講過了，到時候會跟他說明賠償。」

然而居委會說法卻讓許多民眾無法接受，紛紛在社群平台發文或留言稱：「輕描淡寫一句考慮不周，賠償要怎麼賠？那是一個生命，那是人家的家人！」、「雖然面對疫情大家都很難，但是直接拿鏟子給小狗拍死了又有誰能接受呢」、「 2019年新冠剛出來不懂就算了，這種事還發生在2022的國際化大都市嗎」。

部分民眾稱「上海文明葬於此」，表示「一個國家一個民族對待動物和寵物的態度，就是文明的程度」、「一個城市的文明，一定不是看他的建築物有多大多豪華，而是看他如何對待弱勢群體的老人、孩子、包括小動物。」

根據中國媒體報導，深圳於3月中旬曾因應居民集中隔離需求，先後搭建兩個「愛心寵物驛站」，託管轉移隔離200多隻寵物；4月初，深圳進一步建立首個「寵物方艙」，免費託管集中隔離人員的寵物，託管貓犬的最大容量為300隻。

上海隔離政策下的防疫亂象，也有民眾發文指，寵物尚且如此，許多因防疫而受到資源排擠、得不到足夠醫療資源的老弱婦孺，還能得到多少官方重視。

上海柯基犬遭打死事件的有關影片目前疑似遭到審查壓制，許多影片被刪除下架。

「無害化處置」不是第一次

新冠疫情爆發以來，中國出現防疫撲殺寵物的事件已不是第一次。去年11月《華爾街日報》報導，江西省上饒市的「金鳳花園」住宅小區出現確診病例，全小區應地方防疫部門要求集中隔離，並進行消毒。防疫人員在屋主未同意的情況下，進入傅姓人家屋內並將一隻名為「炒粉」的柯基犬毆打至死。

家中監視器錄下的畫面流傳到網路上，引發輿論憤怒。地方當局事後承認撲殺犬隻，並表示現場工作人員在未「進行充分溝通的情況下」，將柯基犬進行了「無害化處置」。然而，沒有跡象顯示該隻柯基犬感染了新冠病毒，或曾因此接受檢測。

上饒事件輿論發酵後，當地政府道歉並將涉事人員調離崗位。央視事後報導則稱，「國家衛健委專家指出，在沒有證據證明寵物可以把病毒傳給人的情況下，把寵物進行隔離就行了，證明寵物不再攜帶病毒後就應該解除隔離，制裁是科學態度。」

寵物傳染新冠風險「很低」

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），截至目前取得的可靠訊息，動物將新冠病毒傳播給人類的風險被認為「很低」。同時亦沒有證據表明，動物在導致新冠病毒傳播給人類方面，發揮了重要作用。

中國最新出台的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》中，亦沒有關於新冠病毒人畜共通的相關說法或處置指引。

根據中國《傳染病防治法》第42條，傳染病暴發、流行時，縣級以上地方人民政府必要時，報經上一級人民政府決定，可以採取「控制或者撲殺染疫野生動物、家畜家禽」的緊急措施並予以公告。但中國《國家畜禽遺傳資源目錄》中明列的33種家養禽畜，並不包含犬貓。但截至目前，據了解上海也並沒有相關明確政策。

疫情不見拐點 封控繼續

中國連兩日新冠確診破2萬（含無症狀感染者），上海為疫情重災區。上海市衛健委通報，上海4月6日新增本土新冠確診共計1萬9982例（含322例無症狀感染者），再創新高。根據中國官媒《央視》，截至6日，上海現有的本土無症狀感染者累計達10萬1116例。

週四（4月7日）上午，上海市疫情防控工作新聞發佈會稱，上海全市範圍還將繼續展開核酸或抗原檢測。與此同時，上海持續封控且無消息表明何時解封。

观看视频 02:27 封城之后的上海

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