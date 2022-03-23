上海無預警「分區分批封控」 超市湧現搶菜潮

本波疫情以來一直堅稱「不會封城」的上海，週日（27日）晚間無預警宣布自本週一（28日）開始採取「分區分批封控」並進行交通管制。封控前夕，許多住宅小區臨時「解禁」開放民眾外出採購物資，超市再現搶菜之亂引發民怨。
（德國之聲中文網）上海疫情持續嚴峻，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組27日晚間無預警宣布，為了「盡快實現社會面動態清零」，決定「在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查」，自28日清晨起上海將採取分區、分批封控。
根據官方通告，上海將以黃浦江為界，分區分批封控並實施核酸檢測。第一批為浦東、浦南及周邊區域，自3月28日5時起封控至4月1日5時。同時，浦西重點區域持續封控管理；第二批則為浦西地區，自4月1日3時封控到4月5日3時解封。
封控區域內的住宅小區實施封閉式管理，「所有人員足不出戶」，只進不出；外賣、快遞等均採取無接觸配送。除特殊工作（比如防疫任務、保障社會民生基本運轉等），所有企業採取居家辦公或封閉生產。該通告稱，民眾必須依序接受核酸檢測，否則將被賦予「黃碼」，若無正當理由拒絕受檢將依法追究。
根據上海衛健委通報，上海27日單日新增共3500例確診，其中包含3450例無症狀感染者。官方通報，本波新冠疫情以奧密克戎（Omicron）變異株為主，並稱大部分染疫者均為無症狀。
本波疫情以來，上海官方多次強調「不會封城」。復旦大學上海醫學院副院長吳凡26日稱，目前上海滾動封鎖、大規模核酸檢測加上抗原自檢的防疫管控方式，是「上海的一種探索」。他指出，上海這「不僅僅是上海人民自己的上海」，還在全國、全球經濟社會發展「發揮了重要的功能」，因此不能輕易封城。
上海27日的封控通告全文未使用「封城」一詞。然而分區封控的同時，也宣布要針對封控的核酸檢測區進行交通管制，暫停「所有軌道交通車站運營」。根據「警民直通車－上海」微博，上海也將「遵循『非必要不來戶、非不要不離滬，離戶時需持48小時的核酸陰性證明』。」
對此，中國社群網路的微博上有大量網友質疑稱「不是說不能封城嗎？」亦有網友自嘲反諷回應：「我們這不是封城，這是切片化管理」、「只封浦西和浦東，黃埔江還沒封呢」。
上海本波疫情以來，許多受到封閉式管理的住宅小區，民眾多只能透過配送員送菜、外賣等方式滿足民生所需，但配送員的運送能量卻供不應求，也導致出現「缺菜」現象。
本週一清晨上海開始進行分區封控之前，上海許多住宅小區臨時開放讓民眾外出採購物資，以應付未來數天封城的民生所需。27日晚上9點，上海市浦東新區人民政府新聞辦公室的官方微博「浦東發布」公告表示，當晚浦東新區仍在營業的超市、賣場、農貿市場均營業至24點。許多民眾前往超市採購物資，在中國社群網絡上流傳的許多實時影片與動態發文顯示，浦東多家超市擠得水泄不通，架上大多物資幾乎被橫掃，甚至有人為了爭搶買菜起爭執。
許多民眾也因此質疑，超市搶購潮恐讓前陣子的封閉式管理，在一夕之間功虧一簣。有網友形容超市搶菜潮，是「要嘛冒著被感染的風險，要嘛就是冒著被餓死的風險，二選一。」也有網友語帶嘲諷地擔憂：「昨晚都放出去搶菜，幾天後的數據比今天還好看呢。」
《彭博社》27日援引知情人士的消息報導，電動汽車大廠特斯拉（Tesla）上海廠將在週一至少停工一天。該報導表示，特斯拉並未通知上海員工停工是否可能持續更長時間。
對於有關消息，路透社試圖向特斯拉確認，但未獲得立即回應。
根據台灣多家媒體報導，全球晶圓代工龍頭的台積電則是在上海分區封控消息傳出後，則在27日晚間表示，「一切遵照當地政府防疫措施，目前不影響上海廠生產。」
台積電在上海設有8吋晶圓廠，台積電聲明表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產。
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中国正在经历两年以来最严重的新冠疫情，奥密克戎变异株已在各地出现传播。尽管有微小的调整，政府采取的防疫措施仍然没有脱离“清零”的路线。中国国内对这一政策的质疑越来越多。一直关注包括中国在内的亚洲国家防疫实践的德国微生物学家、传染病学家亚历山大·凯库勒（Alexander Kekulé）就此接受了德国之声的访问。
尽管感染人数居高不下，上海至今仍未封城，而是采用分区封锁、大规模核酸检测加上抗原自检等管控方式。上海目前的措施，是否能成为中国之后防疫路线的借镜？