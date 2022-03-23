上海無預警「分區分批封控」 超市湧現搶菜潮

（德國之聲中文網）上海疫情持續嚴峻，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組27日晚間無預警宣布，為了「盡快實現社會面動態清零」，決定「在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查」，自28日清晨起上海將採取分區、分批封控。

根據官方通告，上海將以黃浦江為界，分區分批封控並實施核酸檢測。第一批為浦東、浦南及周邊區域，自3月28日5時起封控至4月1日5時。同時，浦西重點區域持續封控管理；第二批則為浦西地區，自4月1日3時封控到4月5日3時解封。

封控區域內的住宅小區實施封閉式管理，「所有人員足不出戶」，只進不出；外賣、快遞等均採取無接觸配送。除特殊工作（比如防疫任務、保障社會民生基本運轉等），所有企業採取居家辦公或封閉生產。該通告稱，民眾必須依序接受核酸檢測，否則將被賦予「黃碼」，若無正當理由拒絕受檢將依法追究。

根據上海衛健委通報，上海27日單日新增共3500例確診，其中包含3450例無症狀感染者。官方通報，本波新冠疫情以奧密克戎（Omicron）變異株為主，並稱大部分染疫者均為無症狀。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月22日0—24时，新增确诊病例2667例。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



本波疫情以來，上海官方多次強調「不會封城」。復旦大學上海醫學院副院長吳凡26日稱，目前上海滾動封鎖、大規模核酸檢測加上抗原自檢的防疫管控方式，是「上海的一種探索」。他指出，上海這「不僅僅是上海人民自己的上海」，還在全國、全球經濟社會發展「發揮了重要的功能」，因此不能輕易封城。

上海27日的封控通告全文未使用「封城」一詞。然而分區封控的同時，也宣布要針對封控的核酸檢測區進行交通管制，暫停「所有軌道交通車站運營」。根據「警民直通車－上海」微博，上海也將「遵循『非必要不來戶、非不要不離滬，離戶時需持48小時的核酸陰性證明』。」

對此，中國社群網路的微博上有大量網友質疑稱「不是說不能封城嗎？」亦有網友自嘲反諷回應：「我們這不是封城，這是切片化管理」、「只封浦西和浦東，黃埔江還沒封呢」。

超市搶菜潮增染疫風險？

上海本波疫情以來，許多受到封閉式管理的住宅小區，民眾多只能透過配送員送菜、外賣等方式滿足民生所需，但配送員的運送能量卻供不應求，也導致出現「缺菜」現象。

本週一清晨上海開始進行分區封控之前，上海許多住宅小區臨時開放讓民眾外出採購物資，以應付未來數天封城的民生所需。27日晚上9點，上海市浦東新區人民政府新聞辦公室的官方微博「浦東發布」公告表示，當晚浦東新區仍在營業的超市、賣場、農貿市場均營業至24點。許多民眾前往超市採購物資，在中國社群網絡上流傳的許多實時影片與動態發文顯示，浦東多家超市擠得水泄不通，架上大多物資幾乎被橫掃，甚至有人為了爭搶買菜起爭執。

許多民眾也因此質疑，超市搶購潮恐讓前陣子的封閉式管理，在一夕之間功虧一簣。有網友形容超市搶菜潮，是「要嘛冒著被感染的風險，要嘛就是冒著被餓死的風險，二選一。」也有網友語帶嘲諷地擔憂：「昨晚都放出去搶菜，幾天後的數據比今天還好看呢。」

上海特斯拉傳停工 台積電稱不影響

《彭博社》27日援引知情人士的消息報導，電動汽車大廠特斯拉（Tesla）上海廠將在週一至少停工一天。該報導表示，特斯拉並未通知上海員工停工是否可能持續更長時間。

對於有關消息，路透社試圖向特斯拉確認，但未獲得立即回應。

根據台灣多家媒體報導，全球晶圓代工龍頭的台積電則是在上海分區封控消息傳出後，則在27日晚間表示，「一切遵照當地政府防疫措施，目前不影響上海廠生產。」

台積電在上海設有8吋晶圓廠，台積電聲明表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產。

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