上海港货物堆积 德国制造商十分着急

（德国之声中文网）世界上最繁忙的上海集装箱港口——上海港目前货物堆积如山，德国制造商正在为潜在的严重供应链危机做准备。

德国联邦工业联合会（BDI）主席鲁思沃（Siegfried Russwurm）告诉德新社：“德国工业界担心未来几周的生产流程会被打乱。”

他说：“尤其受到影响的是那些依赖原材料进口或建筑部件交付的行业，以及通过海上交通运输成品的行业。”

由于中国实行严格的新冠病毒“清零”政策，上海已连续数周一直处于严格的封锁之中。

“清零”政策给上海居民的生活带来很大的困难，同时也使这个中国商业中心城市的商业活动陷入混乱，并导致港口长时间积压。

“运输价格已经上涨一倍多”

鲁思沃说，“企业和客户已经感受到国际物流动荡的影响。最近几个月，由于乌克兰战争和新冠疫情的影响，运输价格上涨了一倍多。德国企业在中国的分公司陷入了危机状态。”

他说：“中国的封锁时间越长，经济后果就越严重——无论是对全球经济还是对德国出口业来说都是如此。海运供应链的问题，短期内还看不到任何缓解。”

由于乌克兰战争影响以及能源价格上涨，德国经济的增长预期已经减弱，预计德国政府下周将对此作出大幅下调。

（德新社）

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