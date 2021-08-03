上海机场8万人筛检阴性 中国「本土零确诊」疫情回稳

（德国之声中文网）中国新一轮本土疫情自7月从南京爆发后，一度扩散到多个省市，在经过一个多月后，中国国家卫健委8月23日宣布，22日中国本土零确诊，显示此波疫情已逐渐得到控制。

除了疫情回稳，中国的新冠疫苗接种截至8月21日也已达到19.35亿剂次，逼近20亿剂次，但当局并未揭露已完成接种两剂疫苗的人数。然而，上週出现在上海的新确诊病例，仍旧使数百人必须隔离，为疫情防控带来新的挑战。

截至22日，上海共有一名医院工作人员和五名浦东国际机场后勤员工被列为本土确诊者，当地卫生部门表示，这六名患者之前都已完成两剂疫苗接种。

这名来自上海松江区中心医院的医护是在上週三（18日）进行通报的，而浦东机场的感染者则分别在20日及21日被发现。上海卫生当局没有报告这两组病例之间的联系。

《南华早报》报导，北京和上海有超过80%的成年人已经完全接种了两剂疫苗，这意味着这两个城市已经达到了群体免疫的门槛。不过，上海的新疫情也让接种疫苗后仍染疫的「突破性感染」案例成了中国民众关注的新话题。

上海市卫健委主任邬惊雷21日时说，目前已有700多名居民被隔离，以控制疫情传播。根据中国央视报导，上海市政府已为浦东机场确诊病例相关人员共80966名进行筛检，均为阴性。

邬惊雷表示：「近期发生的本土疫情再次表明，疫情防控不能有丝毫麻痹懈怠和侥幸松劲。」

官媒专栏：中国不应「与病毒共存」

上海的疫情也凸显了中国社会目前热烈争论的另一项话题：是否应继续坚持对病毒「零容忍」的策略？零容忍策略的防堵方式严苛，包括了大规模核酸检测、接触者追踪和强制居家隔离等措施，避免民众群聚。

上海知名传染病医生张文宏就曾于7月29日在微博上发表一篇文章，内容提到，根据国内外统计，即使每个人都接种疫苗，新冠病毒仍会传播，但传播率和死亡人数会减少。他写道：「世界上大多数病毒学家都认可这是一个常驻病毒，世界要学会与这个病毒共存。」

在中国官媒《人民日报》8月9日的一篇专栏中，中国前卫生部部长高强指责「与新冠病毒共存 」的想法很不负责任。他说，英美等国是因为政府将防疫失策「甩锅」给病毒变异才导致疫情失控。他认为中国政府必须坚持严格防控、打消「与病毒共存」的想法。

（综合报导）

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