 上海时尚品牌：“清零”之后的“清货” | 经济纵横 | DW | 24.06.2022

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经济纵横

上海时尚品牌：“清零”之后的“清货”

上海消费者还没有回到商场，除了没有餐饮堂食的诱惑之外，更主要的原因是担心再次被突然封锁，就地隔离。时尚品牌零售商正为大量的库存发愁。

China | Nach dem Lockdown in Shanghai

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十天前刚刚解封的上海，本周末大部分居民又要接受新一轮大规模核酸检测和随之而来的“封闭管理”。与此同时，中国领导人习近平再次强调要坚持“动态清零”方针。

上海等大中城市实施的封控措施，给中国经济带来了沉重的负担。不过令人惊讶的是，同上个月相比，经济领域的总体氛围已经出现好转趋势。

歷經兩個月的漫長封城，上海自6月1日起大部分住宅小區恢復出入，且居委會「不得以任何理由限制出入」。對於突如其來的「解封」消息，市民驚喜的同時仍有惶恐。「解封」之後，距離「正常的生活」還有多遠？

（德国之声中文网）上海解除严格的防疫封锁近一个月以来，消费者仍然对公共场所心怀芥蒂，时尚品牌零售商正为大量的库存发愁。

由于中国政府实施严格的“动态清零”防疫政策，4月和5月，这个拥有2500万人口的城市陷入了停滞状态，商店里的服装和美容产品无人问津，进口服装的集装箱滞留在港口。

本月上海开始恢复生产和生活，大量货物从仓库搬运到商店的货架上。通常情况下，进入中国的全部进口货物中约有五分之一经过上海港口。

商家忙着清理库存

复市初期，上海各家商店都挂出“打折”的标识来招徕顾客。在线零售商也忙个不亦乐乎。中国市场电子商务公司功夫数据（Kung Fu Data）首席执行官Josh Gardner说：“这对我们影响很大。”该公司为包括G-Star Raw在内的 10个时尚品牌管理在线商店。

据咨询公司贝恩发布的全球奢侈品研究报告，中国是个人奢侈品公司的一个主要市场，2021年的销售额达到744亿美元。

一家咨询公司估计，从5月31日到6月20日的大型购物活动“618”期间，天猫和京东等主要电子商务网站的销售额同比持平。

China Shanghai | leichte Lockerungen in COVID-Lockdown

来自天猫的数据显示，在活动开始后的第一周，男装销售额下降了22%，女装下降了4%，不过运动装的销售额上升了26%，这可能是由于封锁期间人们健身的需求增加。

目前，一些零售商正在清货，并减少了第四季度的订货量。他们寄望于11月的“光棍节”来清理库存。

“就服装类别而言，由于疫情和消费低迷，春季系列的库存积压较多。” 在线零售商京东首席执行官徐蕾在看过本公司第一季度财报后说。

闪购网站OnTheList以70%以上的折扣销售包括范思哲（Versace）、Jimmy Choo和浪凡（Lanvin）等品牌在内的奢侈品，并于上周末重新开张了上海实体店，销售意大利奢侈品牌菲拉格慕（Salvatore Ferragam）服饰。4月和5月菲拉格慕关闭了全上海的商店。菲拉格慕公司没有回应路透社记者的置评请求。

OnTheList的中国区总经理Jean Liang说，奢侈品品牌现在线上线下都更加开放，化妆品品牌更是积极主动地展开销售，以清除积压的库存。

她说：“以前都是我们向他们推销自己，询问他们的计划，现在他们主动找我们，这意味着他们有库存需要清理。”OnTheList的销售日历上，预订已经排到了9月份。

观看视频 02:56

上海解封：“很多东西都像没有发生过”

在线批发市场Peeba的供应总监Benny Wong说，将产品送到国外，在欧洲或美国分销，是另一个解决方案。但目前航运成本激增，事情变得更加复杂。“现在的主要障碍是运输......这给库存方带来了很大的麻烦。”他说。

消费者尚未回归

据零售业人士称，商店重新开业数周以来，零售业行情低迷，上海消费者尚未回归常态，市中心主要商场的人流约为平时的一半。

上海人不愿意回到室内公共场所，主要是担心再次被突然封锁。每次出现新的疫情时，根据中国政府顽固的“清零”政策，人们可能被就地隔离。

餐馆继续禁止堂食，这也意味着商场仍然没有餐饮的吸引力。

中国5月份的零售额比去年同期下滑了6.7%，延续了上个月11.1%的跌幅。作为世界第二大经济体，中国的经济放缓阻碍了消费。

“就库存清理而言，在中国并没有一个真正好的解决方案。”功夫数据首席执行官Josh Gardner说，“我的意思是，你要怎么做才不会损害你的品牌呢？”


（路透社）

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