上海新冠病例再創新高 疾控官員自殺

（德國之聲中文網）中國內地在4月13日新增逾2.9萬宗本土新冠病例。重災區上海的疫情繼續惡化，佔了逾2.7萬宗，再創單日數字新高。上海的病例當中，2573宗屬確診，較前一天增加超過一倍，其餘25146宗是無徵狀感染個案。

上海市衛健委表示，目前當地的確診病例，絕大多數屬輕症，重症只有9宗。當局指，家庭內傳播持續出現，成為目前的主要傳播途徑，而雖然居民足不出戶，但仍有很多物資流通，不排除有人因接觸受污染的物品而感染。

在「動態清零」的最高指示下，地方防疾官員處於疫情危機的浪尖上，承受巨大壓力。包括親建制的香港01、頭條日報和一些境外媒體報導，上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄在辦公室自殺身亡。報導刊登錢文雄微信帳號的訃告截圖，寫道錢文雄於4月12日下午一時十九分去世，並指「病情期間一切從簡。家屬目前悲痛不已，無法接待」。

《環球時報》總編輯胡錫進4月14日凌晨在微博發文證實死訊，稱「經向上海新聞同行求證，對方給我傳來的確認資訊是：錢文雄已亡，其妻安好」。錢文雄輕生一事傳出後，網絡上接連出現其患癌妻子，以及原上海浦東區區委蔡永強自盡的消息。上海公安局在官方微博澄清這兩則都是謠言，說會追究惡意造謠行為的法律責任，但沒有提及錢文雄死訊的真偽。

胡錫進稱，錢文雄離世令人悲痛唏噓，此悲劇顯然加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印像。他形容這兩天網上關於上海各種令人不安的信息和影片，「共同指向是對抗疫次生悲劇和代價的強烈不滿，以及長時間封控引發的焦躁感」。但他強調，國家大多數人支持動態清零，今天的上海除了為清零而奮鬥，別無選擇。

上海全面封城已經近半個月。本週初，中央政治局委員、上海市委書記李強到住宅區視察封區和物資供應情況，官方微博指他探望和感謝前線基層幹部和醫護志工。包括星島日報等多家媒體報導，內地社交平台和推特流傳片段，有小區民眾當面向李強抱怨糧食物資不足，更有人當面指罵他。

官媒在4月13日報導，中國國家主席習近平在海南考察時表示，全球疫情仍十分嚴重，不能放鬆防控工作，要堅持「動態清零」，「抓細抓實」各項防控措施。他又稱，要「克服麻痺思想、厭戰情緒」，針對病毒變異完善應急方案，最大限度減少對經濟及社會的影響。

央視以吉林病情減緩、中國去年經濟增長在全球位居前列為例，指經過實踐證明，「動態清零」完全有效，也必須堅持。

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