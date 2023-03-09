上海新主教上任 梵蒂岡：事前不知情

（德國之聲中文網）中國全國政協常委、天主教主教團主席沈斌週二（4月4日）接任天主教上海教區主教，據天主教媒體《亞洲新聞》報導，這項任命並未獲得教廷同意，中國「單方面」行動，違反了梵蒂岡與中國的主教任命協議。

據路透社4日報導，梵蒂岡稱「幾天前」才獲悉中國將沈斌從江蘇調任至上海教區的決定，至於沈斌正式上任一事，則是週二才從媒體報導得知。

據天主教上海區光啟社的微信帳號4日消息，當日約有200人參加了上海教區主教就職儀式。該帳號稱，沈斌將「繼續弘揚上海天主教愛國愛教的優良傳統，堅持獨立自主自辦原則，堅持我國天主教中國化方向」。

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，「教廷對此事的看法，我目前無可奉告」。中國駐羅馬大使館則未回應梵蒂岡的聲明。

《亞洲新聞》稱沈斌的此次任命是中國主教團主導，而沈斌是該機構領導，並不受教廷承認，是由中共所控制。有消息人士透露，該認命是「單方面」且未經教宗批准的，而這也讓上海天主教社群感到不安。

根據2018年中梵簽署的主教任命臨時協議，中國新主教應由雙方共同決定。

報導稱中國和梵蒂岡之間的協議，不僅未能阻止中國天主教徒遭迫害，而且似乎也未在主教人選上給出任何保證。《亞洲新聞》另外引述分析人士說法，稱梵蒂岡希望是曾任上海教區輔理主教的邢文之領導上海教區。邢文之據傳曾因拒絕參與中共愛國教會典禮，而被迫請辭。

路透社指出，上海教區主教之位，自上任主教金魯賢2013年辭世後已懸缺10年。曾被視為其接班人的馬達欽神父，在辭去所有中國官方愛國會職務後，一度被軟禁。

據台灣中央社報導，中國已非首次無視梵中主教任命協議，有天主教媒體曾分析指出，中方盼藉此協議牽制教廷，避免教宗在新疆、香港等迫害人權議題上批判中國。

去年11月，梵蒂岡曾公開譴責中國違反雙方中梵協議，在未經教廷承認的江西教區任命彭衛照為輔理主教，這不符合雙方「對話精神」。梵蒂岡稱該認命是在「地方當局的強大壓力」之下進行的。

據悉彭衛照已獲中共官方天主教「一會一團」承認。當時教宗曾指出，希望類似事件不再重複，同時期待有關當局就此予以適當的通告。

去年10月，梵蒂岡再度延長了2年與中國的主教任命臨時協議。該協議最早於2018年10月生效，並在2020年首次延長兩年。此後，很少有主教的任命同時得到中國官方和教宗的批准。

此外，因為該協議措辭一直處於保密狀態，而引來爭議與批評。部分人士認為中梵協議沒有改善中國天主教徒的處境，也讓所謂地下教會的成員更加被邊緣化。

今年1月，教宗方濟各（Pope Francis）接受美聯社專訪時曾表示，對待中國要保持耐心，並稱中國官方「有時有些保守，有時則不然」，但認為與北京保持對話有其必要。

（綜合報導）

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