上海敲锅抗议被指「境外势力」 北京五一就地过节

（德国之声中文网）上海市民自从政府三月底宣布封城以来，已经被困在家中一个月，当局在这个千万人口大城市所实施的「硬隔离」措施引起诸多民怨。路透社报导引用目击者所言，在这个国际金融之都，多个小区在4月28日晚上敲打锅碗瓢盆，这些被禁止踏出家门的上海人用委婉的方式抗议封锁政策和物资短缺。

「不要给境外势力机会」

在社交媒体上一段未经核实真实性的视频显示，一个女性的声音通过广播警告人们不要采取敲锅抗议的行为，指出这是「境外势力在鼓动中国居民敲锅抗议......这项活动是境外人员指使的阴谋，望大家明辨是非，透过正确的途径反映合理诉求，不要给境外势力机会」。德国之声记者尝试在微博搜寻「上海敲锅」和「敲锅」等关键词，仅得到「抱歉，未找到相关结果」的提示。

对此，在推特上有网民表示：「境外势力挨家挨户鼓动敲锅也算本事，赶紧反制挨家挨户送物资肯定不会敲锅了，绝对管用。」有人担心之后连锅子也不好买，写道：「目测要实名买锅了！」

上海半数居民将可外出

上海卫健委在周五（4月29日）的新闻发布会中宣布，多达1238万上海市民现在处于低风险的防范区。这意味着他们可以外出进行「适当的」活动，但不得涉足风险较高的封控区、管控区。出入小区时需出示出入证、身份证、健康码、48小时核酸阴性证明等材料，如果区域内出现阳性确诊病例，立即升级为封控区。

北京持续核酸检测 五一就地过节

同样拥有千万人口的首都北京，4月28日单日新增47例本土确诊病例和2例无症状感染者，当局正在与时间赛跑，在多个行政区展开扩大核酸检测。北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建先前曾称，「首都疫情防控到了关键时刻，全市上下要快字当头、深查细排、快筛严管、严防死守」。他表示，自26日至30日一连五天将对东城、西城、海淀、丰台、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、经开区11个行政区，全员展开三轮核酸检测。

观看视频 02:25 “我们北京不存在这个问题”

此前，北京疫情最严重的朝阳区已于25日先行展开核酸检测工作。在周五的例行新闻发布会上，卫生官员再度强调坚持「动态清零」，做好疫情防控工作，也称「动态清零」政策与经济发展不是对立的，而是能够保护经济发展，使经济发展免受病毒和疫情造成的冲击。

由于下周一就是五一劳动节，北京市卫健委发布通告称，「五一」假期将至，人员流动将增加传播风险，呼吁市民近期非必要不出京，倡导就地过节。此外，目前北京也暂停所有艺文及体育等大型活动，鼓励远距工作、错峰通勤。

（综合报导）

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