 上海收紧防疫 北京核酸筛查成常态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2022

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时政风云

上海收紧防疫 北京核酸筛查成常态

虽然上海的新增感染人数继续下降，但当局似乎再度收紧全市范围内的新冠防疫措施。该市的封控措施预计将延长至五月下旬。北京则极力避免如上海般封城，开始将大规模筛查变成每日例行公事。

Coronavirus China | Lockdown in Shanghai

（德国之声中文网）路透社引述知情人士称，拥有2500万人口的商业中心上海正收紧新冠防疫措施，以便在五月下旬前，在封控区以外将感染数字清零。

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在封控状态已持续一个多月的上海，新增确诊病例已经连续多日持续下降。上海市副市长周六宣布，该市高考将推迟到7月7日到9日举行，中考则延期至7月11日至12日举行。

贴国歌歌词、借好莱坞大片和奥威尔小说《1984》讽刺中国防疫措施，中国网民发挥各种创意规避网络审查机制，以宣泄对防疫措施的不满。

专家们担心中国的严格防疫策略将给这个世界第二大经济体带来巨大压力。野村证券分析师预估，单是大规模核酸筛查的成本可能就高达中国全年国内生产总值的2.3%。此前一天，北京重申要毫不动摇坚持“动态清零”政策。

在许多国家都在告别防疫限制措施的同时，中国仍然坚持严格的“动态清零”政策。习近平在周四的中共中央政治局常务委员会议上强调，中国的“防控政策是经得起历史检验的”，是“科学有效的”。

自今年三月以来，上海的封城引起了全国以致于全球比2019年武汉封城时更严重的关切。因为这里不仅涉及到了中国各地尤其是居住在上海的人的切身利益，不仅涉及到千千万万的大中小企业的利润，更是决定了全球的供应链的持久性问题。为此，有必要对以后中国清零政策的走向，作一个认真的审视。

知情者表示，虽然感染数字下降，但为防止疫情反弹，上海的人员流动限制基本上将会持续至本月底。多区的管理当局已经发布公告，要求居民在短暂散步或快速购物后返回居住区。

上海市卫健委周日表示，将继续开展基于"封控区"、"管控区"和"防范区"三区划分的"抗原+核酸"组合筛查。

上海虹口区周六已通知居民，拟于5月8日至15日在该区全范围内持续强化"三区"管控，防范区将实行提级管理。在此期间，全区将严格按照《虹口区"三区"管理服务规范》落实管控措施。公告指出，在上述期间，封控区将每日进行一次核酸检查，管控区与防范区则分别实施"3天核酸+4天抗原"和"1天核酸+6天抗原"组合筛查。

中国社媒上还流传一则警察与居民发生口角的视频。视频中穿着防护衣的警察与被告知邻居检测呈阳性需要接受隔离的居民起争执。"这是为了彻底清除阳性病例。" 一名警察表示："不要再问我为什么，没有为什么。我们必须遵守国家指导方针。"

网上有据称居委会通知以及市民微信聊天记录显示，按照新规定，只要出现一例阳性，整栋楼的居民都将被转移隔离，因此呼吁停止团购，足不出户。

China - COVID-Einschränkungen in Peking

北京多个区域连续进行多轮核酸检测

对于封控延长以及被送往条件简陋隔离中心的担忧，导致上海居民的不满加剧，甚至引发争执。

与此同时，北京5月7日至9日在朝阳区、东城区、海淀区等多个地区展开多轮的核酸筛查。

北京、上海及多个主要城市的严格新冠限制措施正对人民造成心理伤害，也给这个世界第二大经济体带来沉重压力，并扰乱全球供应链和国际贸易。

在全球多数国家正放松防疫措施，逐渐走向与病毒共存之际，迄今坚持"清零政策"的中国所采取的措施与其他国家形成鲜明对比。

北京关闭了健身房及娱乐场所，禁止餐馆的堂食服务，并关闭逾百条公车线路和近15%的地铁站点。许多北京居民避免出门。

(路透社）

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