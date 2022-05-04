上海收紧防疫 北京核酸筛查成常态

（德国之声中文网）路透社引述知情人士称，拥有2500万人口的商业中心上海正收紧新冠防疫措施，以便在五月下旬前，在封控区以外将感染数字清零。

知情者表示，虽然感染数字下降，但为防止疫情反弹，上海的人员流动限制基本上将会持续至本月底。多区的管理当局已经发布公告，要求居民在短暂散步或快速购物后返回居住区。

上海市卫健委周日表示，将继续开展基于"封控区"、"管控区"和"防范区"三区划分的"抗原+核酸"组合筛查。

上海虹口区周六已通知居民，拟于5月8日至15日在该区全范围内持续强化"三区"管控，防范区将实行提级管理。在此期间，全区将严格按照《虹口区"三区"管理服务规范》落实管控措施。公告指出，在上述期间，封控区将每日进行一次核酸检查，管控区与防范区则分别实施"3天核酸+4天抗原"和"1天核酸+6天抗原"组合筛查。

中国社媒上还流传一则警察与居民发生口角的视频。视频中穿着防护衣的警察与被告知邻居检测呈阳性需要接受隔离的居民起争执。"这是为了彻底清除阳性病例。" 一名警察表示："不要再问我为什么，没有为什么。我们必须遵守国家指导方针。"

网上有据称居委会通知以及市民微信聊天记录显示，按照新规定，只要出现一例阳性，整栋楼的居民都将被转移隔离，因此呼吁停止团购，足不出户。

北京多个区域连续进行多轮核酸检测

对于封控延长以及被送往条件简陋隔离中心的担忧，导致上海居民的不满加剧，甚至引发争执。

与此同时，北京5月7日至9日在朝阳区、东城区、海淀区等多个地区展开多轮的核酸筛查。

北京、上海及多个主要城市的严格新冠限制措施正对人民造成心理伤害，也给这个世界第二大经济体带来沉重压力，并扰乱全球供应链和国际贸易。

在全球多数国家正放松防疫措施，逐渐走向与病毒共存之际，迄今坚持"清零政策"的中国所采取的措施与其他国家形成鲜明对比。

北京关闭了健身房及娱乐场所，禁止餐馆的堂食服务，并关闭逾百条公车线路和近15%的地铁站点。许多北京居民避免出门。

(路透社）

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