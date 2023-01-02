上海感染人数或已过七成 农村面临挑战

（德国之声中文网）12月初，中国政府突然宣布放宽防疫管制。在之后的几个星期，全国各大城市的感染率爆发式增长，重症患者也随之急剧增加，医院甚至殡仪馆不堪重负。

上海新冠救治专家组成员，上海交通大学附属瑞金医院副院长陈尔真1月3日对官媒《人民日报》旗下的"大江东工作室"表示：当前上海疫情传播范围非常广，可能已达人口的70%，超出了2022年春天的二、三十倍。

当时，2500余万常住人口的上海经历了整整两个月的严厉封控，官方统计的累计感染人数超过60万人，许多感染者以及密切接触者都被隔离至方舱医院等场所。

现在，专家预计，上海的奥密克戎变种病毒感染潮将在1月份抵达高峰。而在北京、天津、重庆、广州等其他大城市，第一波感染高峰已经度过。

重症医学专家陈尔真还补充说，他所在的瑞金医院每天都有约1600名急诊病人入院，是12月初放宽防疫前的两倍，其中约八成是新冠患者。他透露，大约一半的急诊病人年龄在65岁以上脆弱人群。

春节后农村将迎来高峰

在全国层面上，国家卫健委更为担心春节返乡潮会让医疗资源薄弱的农村地区出现新冠感染高峰。卫健委医政医管局局长焦雅辉1月2日接受中国央视采访时就表示，农村地区即将到来的高峰将是一个巨大的挑战。"我们最担心的就是过去三年大家都没有回家过年，今年终于可以回家过年了，这样的话有可能会出现报复性的城市人流高峰涌向农村，回家过年探亲，所以我们更加担心农村的疫情。"

她在专访中还表示"如果不采取任何措施，任由病毒传播，医疗资源肯定是不够的"，"还是要采取一定限制措施'缓疫压峰'，把感染人数，包括需要住院的人数尽量压下来，稍微拉得缓一些。"她认为，在感染高峰过后，重症科室将会引来滞后的高峰，并且承诺"通过远程医疗和往县医院派驻有经验的医务人员等城市优质医疗资源的对口支援，保证农村重症患者的救治。"

目前，不少国家担心中国疫情数据缺乏透明度，且放宽出入境限制后存在新型变种输出的风险，因此美国等十多个国家宣布对从中国入境之旅客实施新冠病毒筛查。自12月初以来，中国当局仅通报了二十余起新冠死亡病例，包括卫健委主任在内的多名高官都表示，新冠感染引起原有基础疾病恶化导致的死亡病例不计入新冠死亡病例。

不过，卫健委官员焦雅辉12月29日曾公开表示，中国政府发布的新冠重症病例和死亡病例数字是"本着公开透明的精神"，其判定标准"与国际标准一致"。

根据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所的文件，在德国，不论是直接死于新冠感染，还是新冠感染时死于其他疾病，都计入"新冠死亡病例"。

（法新社等）

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