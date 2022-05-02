 上海微解封后仿佛回到“80年代” 北京推迟中小学生返校 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.05.2022

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时政风云

上海微解封后仿佛回到“80年代” 北京推迟中小学生返校

迟迟不能满足官方动态清零标准的上海开始微解封，但即便在行动自由相对高的所谓"防范区"，机动车上路也受到限制，因此出现居民推手推车，骑三轮车，甚至担扁担购物回家的场面。北京宣布严控人员出京，并推迟中小学节后返校一周。

China | Coronavirus | Nahrungsmittelversorgung in Shanghai

上海仍有近1千万人处于“封控区”和“管控区”内

（德国之声中文网）上海市政府5月3日通报称，5月2日上海新增死亡病例20例，平均年龄83.95岁；20位患者均患有多种急慢性基础疾病和晚期肿瘤，死亡的直接原因为晚期肿瘤或基础疾病。这样一来，从4月18 日首次公布上海有新冠阳性病人死亡至今，上海官方累计报告474例新冠阳性病人死亡病例。对于这些患者的直接死亡原因，官方均指为基础疾病或肿瘤等其他疾病。

低死亡率

上海4月27日的疫情防控发布会曾透露，截至4月26日，上海累计有53.3万例新冠病毒感染者，累计死亡238例。按此数据计算，上海当时的新冠阳性者病死率约为0.045%。虽然目前尚无迄今上海累计新冠感染者人数的官方数据，但从4月27日以来上海每日公布的新增确诊和无症状感染者数据来看，目前上海新冠感染者数量累计已约60万人。上海累计确诊病例只占新冠感染者数量的不到10%。上海官方数字显示，自2022年2月26日0时至2022年5月2日24时，上海累计本土确诊54365例。

在4月11日来，上海实行以封控区、管控区、防范区为名的所谓三区划分管控措施。封控区居民的自由度最低，被要求"足不出户"，管控区被要求"人不出小区、严禁聚集"。防范区要求"个人防护，严禁聚集"。上海官方称，5月3日，上海防范区人口已超1547万。上海2021年5月公布的人口普查数据显示，上海常住人口2487万0895人。

限制机动车上路 扁担、手推车火了

而即使在防范区内，上海居民的活动也受到很大程度的限制。按照对防范区的规定，除了取得通行证和开具工作证明后可上路通行外，其他车辆非必要不上路。网路流传照片显示，有民众外出购物使用单轮手推车，旧式三轮车，拉杆小推车，还有人担着扁担和晾衣杆抬货物。有网民调侃，"仿佛重回"80年代"！"，"一夜回到小时候的感觉"。有报道说，山姆青浦店开门营业，成为上海人五一出门的热门"景点"，虽然进店购物需持有预约码及居委发放的绿色购物证、核酸阴性证明等，但"仍然挡不住大家的购物热情"。

引入新词："社会面基本清零"

在执行动态清零政策一个多月，引起大量民愤和次生灾难，但所谓"社会面清零"却迟迟不能出现后，上海5月1日公布的政策显示对清零政策有所微调，开始讲"社会面基本清零"，显示官方有意加快解封，将上海导入所谓"常态化防控阶段"。上海市政府副秘书长、市疫情防控工作领导小组办公室主任顾洪辉称，"如果连续三天单日新增数占区内总人口数比例小于十万分之一，就可以认为社会面基本清零；如果连续三天单日新增数为零，就实现了社会面清零。本轮疫情社会面清零之后，全市将进入常态化防控阶段。"他同时宣布上海已有6个行政区和浦东5个镇实现社会面基本清零，这些地方实施"有限人员、有限区域、有限活动"。而上海黄浦、静安、徐汇、长宁、虹口、杨浦、宝山、闵行和嘉定等9个区，以及浦东新区部分地区目前仍未达到社会面基本清零标准。此外，上海5月1日至7日继续开展核酸筛查工作，封控区每天进行一次核酸采样，管控区进行"3次核酸+4次抗原"组合筛查；防范区采用"1次核酸+6次抗原"筛查。

北京中小学推迟返校一周

而在常住人口2189.3万人的北京，政府正在采取加大核酸检测，启动方舱医院、中小学推迟返校等各种防控措施。北京官方5月3日下午召开新闻发布会，通报5月2日15时至5月3日15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者53例，其中确诊病例47例（普通型2例，轻型45例）、无症状感染者6例。朝阳区新增27例。官方还称，自4月22日至5月3日15时，北京市累计报告453例新冠肺炎病毒感染者，涉及14个区。

China | Covid-19 Ausbruch in Shanghai

北京日益加强防控措施

北京疫情防控发布会还宣布，北京将严控中高风险地区人员、有1例及以上感染者的街乡镇人员、封控区管控区和临时管控区人员出京。"五一"假期后，北京市中小学、幼儿园、中等职业学校暂停到校上课一周（5月5日至5月11日）。5月1日，北京已正式启用小汤山方舱医院，并开始收治无症状感染者和轻型病例。报道称，小汤山方舱医院有1200张床位。据北京当局4月30日发布的规定，"五一"假期期间（至5月4日），北京餐饮经营单位暂停堂食服务，改为外卖。此外，北京还试行五一"期间进入公共场所须持48小时内核酸阴性证明的新规，各类公共场所包括北京市内和郊区的景区、酒店、民宿等。主题公园、公共健身房、游泳池等也停止营业至5月4日。

  • 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    不准出入

    上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

  • BDTD l China Coronavirus l Lockdown in Shanghai

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    居家禁足

    根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

  • 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    筋疲力竭

    衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

  • 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，時常傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    擁擠不堪

    上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

  • 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    牽連全球

    上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

  • 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    北京搶購

    上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

  • 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    首都封城?

    由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。


（综合报道）

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