上海当局承认工作不足 美国对华发布旅行警告

（德国之声中文网）上海市副市长、市疫情防控工作领导小组副组长宗明周六（4月9日）在疫情防控工作新闻发布会表示，3月份以来，广大市民朋友以高度的自觉自律，支持配合防控工作。她承认："对于大家反映的问题，发出的呼声，我们感同身受，很多工作我们做得还很不够，离大家的期望还有很大的差距，我们一定尽全力改进。"

宗明同时强调，上海疫情防控现在到了最关键的时刻，容不得丝毫的松劲，要继续少流动、严管控，以最快的速度阻断疫情传播，实现社会面动态清零。她介绍，上海拟再开展一次全员核酸检测，根据检测结果分析研判，实施分区分级差异化防控，依据风险程度的大小，按照三区划分原则，进行阶梯式管理。所谓三区是指封控区、管控区和防范区。

哽咽换不来的同情

宗明的上述讲话受到广泛关注，"上海副市长哽咽发言"不仅成为多家中国官媒的新闻报道标题，也登上了新浪微博的热搜榜。

然而这名副市长的哽咽似乎并没有博来网民的同情。一条被点赞两万多次的微博评论写道："眼泪这种东西最没用，现在这个时候多做事安排好民生比眼泪有用的多。知道你们也很难，但是难不代表可以掩盖你们工作上的失误和不足…"

上海实行严格的封控措施

另一条获赞上万次的评论指出："哭有用的话 我也想哭，物资在哪里，解封之日在哪里！"对于宗明承认工作"做得还很不够"，有微博用户批评："不是不够，是很差。"也有网民嘲讽道："她是怕她的职位不保而哭的吧。"

还有用户注意到："果然前排老百姓的真实评论都被删了，牛啊。 ​"更有网民写道："你只是饿死了而已，人家副市长可是哭了啊。"

物资紧缺或缓解？

网民抱怨的物资紧缺是目前上海封控措施下的一大问题。在周六的疫情防控工作新闻发布会上，也有记者提问，有些重点区域封控已经一个月了，保供是个大问题，市民继续反映网上抢菜难、送不到，这些问题怎么解决？

上海市商务委主任顾军就此回答说，在生活物资保障方面，将主要做好以下几方面工作：锁定货源随时调运；节点网点应开尽开；保供人员能出尽出；特殊人群兜底保障；最后百米配送到家。

顾军还介绍，4月8日，恢复营业的电商前置仓9个，超市卖场17个。在防范区，有限允许商业网点恢复经营，合理配置网点点位、开店数量、上岗人数，按照预约、限流原则开展营业。

清零到底 删帖不止

与此同时，当局删帖的速度也没有放缓。周五一篇名为《求救》的微信公众号文章广受转载。自称在上海浦东的文章作者stormzhang表示："想借这篇文章，让所有人看到，疫情之下，上海人民的真实生存现状，也在这里向大家求救"。然后，作者的求救信号发出几个小时后，文章已被删除。

随后，又有公众号博主发出题为《上海求救404？继续求救，疯狂求救！》的文章。该文最后请求："我相信上海是想解决问题的，而上海人民发声的目的也不是为搅浑水，我们没有任何敌意，只是希望可以尽快恢复平静，仅此而已！恳请正视问题，恳请别再删文！！！"但是，这篇文章最终也没有逃脱被删的命运。从专门搜集被删除微信文章的"自由微信"网站上不难看出，近来有不少评论和记录上海疫情的文章遭到删除。

上海疫情严峻 美国发布警告

美国驻华大使馆网站周六发布消息，鉴于新冠病例激增以及中国应对措施带来的相关限制的影响，美国国务院于2022年4月8日批准了非紧急美国政府雇员以及紧急和非紧急美国政府雇员的家属从美国驻上海总领事馆领区自愿撤离。

另外，根据美国国务院4月8日发布的旅行警告，由于当地法律的任意执行以及新冠疫情相关的限制，美国公民被要求重新考虑前往中国的旅行。

该使馆网站还介绍，受当地新冠疫情管控措施影响，上海的领事处目前对公众关闭，将在获准后尽快对公众开放。不过，领事馆的工作人员仍每天24小时在值，为美国公民提供紧急服务。 他们还获得美国驻华大使馆成立的一个团队的补充性支持.。

据上海市卫健委周六当天通报，2022年4月8日0-24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1015例和无症状感染者22609例。

钟南山：中国当前不适用完全开放

随着全球越来越多的国家选择放宽防疫政策，走向"与病毒共存"之路，中国严苛的清零政策愈加受到质疑。中国知名呼吸病学专家、工程院院士钟南山周五结合香港和上海的疫情表示，虽然奥密克戎死亡率低，但是传播力强，如果大规模发生，会失去很多生命。

钟南山认为："所以目前来看，在中国完全开放是不适用的，对中国来说，还是应该坚持动态清零，逐步开放。"而在相关评论下，不少网民关心的一个问题是："到底什么时候开始逐步开放？"

（综合报导）

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