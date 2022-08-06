上海延长核酸检测规定 海南滞留客分批返家

（德国之声中文网）根据《新民晚报》报导，上海市原定实施至八月底的常态化核酸检测将延长至9月30日。上海市疫情防控工作领导小组办公室规定至9月30日为止，市民应每周至少进行1次核酸检测，如7天内无核酸检测记录，其「随申码」将会转为黄码。若有「应检未检」并造成疫情传播扩散的情形，将依法追究其法律责任。

上海自今年6月解封以来疫情逐渐缓和，这个拥有2500万人口的金融中心本周六仅新增了确诊病例1例、无症状感染者3例。

排队受测的上海居民

海南仍是疫情热点

不过，中国还有多个城市最近仍处于疫情上升阶段，根据中国国家卫建委8月13日的疫情通报，8月12日单日全国新增确诊病例704例、无症状感染者1440例，其中，目前的疫情热点海南省就占了594例确诊、832例无症状感染者。

自8月1日至13日，海南省本轮疫情累计报告阳性感染者达到6399例。 《海南日报》的报导称，「全省有13个市县发生疫情，其中6个市县疫情发展快速；三亚疫情仍然在高位，处于胶着、拉锯阶段。」

分批撤离滞留游客

过去几天曾传出消息，称疫情管控升级导致许多游客被滞留在海南。海南省新冠肺炎疫情防控工作指挥部对此表示，截至13日6时已安排包机56架次，共计保障滞留旅客返程8835人，目的地省市包含陕西、上海、四川、湖南、广东、江苏、湖北、浙江、山东。

另外，海口美兰国际机场也宣布自13日开始，恢复其国内客运航班常态化运行。根据最新规定，游客唯有完成7天5检的风险排查（即7天内第1、2、3、5、7天核酸检测阴性）后，经评估符合要求才可离岛。

新疆、西藏持续新增确诊

与此同时，西部地区的新疆和西藏也传出疫情扩散的消息。新疆截至8月12日24时累积确诊病例3例、无症状感染者1647例，乌鲁木齐市12日宣布新增73个中高风险区。此前，该市政府已于10日宣布，在全市重点城区实施为期5天的临时性静态管理措施，期间要求居民非必要不外出。

已经920天没有新增疫情的西藏，自8月8日至8月12日12时止累积了确诊病例20例，无症状感染者127例。西藏自治区政府12日称，全区目前有高风险区26个，中风险区67个。拉萨市应对新冠肺炎疫情工作领导小组宣布，从8月12日3时至15日3时，在拉萨主城区将以社区网格为基本单位开展消杀，要求市民无特殊紧迫事项，尽量不外出、不串门、不聚集。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。