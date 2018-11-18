上海展店被指台独 吴宝春声明道歉

(德国之声中文网) 台湾著名冠军面包师父吴宝春在上海开设的分店近日开幕，却因为两年前的一篇新闻报导，被中国民众定为「台独」，在点评网站遭到恶搞，店内排名前三的面包被人改「台独面包」、「大陆人傻钱多包」、「饿s不来大陆包」。这一配图促使大众点评暂时下架吴葆春面包店。

吴宝春面包店官方网站随即发表声明，「台湾，是养育我的土地，身为中国人，是我的骄傲，『两岸一家亲』是我坚持不变的态度。」文中表示会配合国台办政策，一直向往赴陆展店，因先前条件不成熟，才折腾多年。此次为上海开店准备一年多，「带着诚意前来」。

此次风波可以追溯到2016年。当时，《民报》举办讲座，邀请吴宝春与谢忠祐师徒对谈，记者在会前访谈文章中提及吴宝春「心理有一块很深的台湾情结」，且引述他说「中国市场虽然有13亿，但全世界有70多亿，我不会把眼光只看在中国。」此话一出，随即在各方媒体多重转载变成「六年来拒赴大陆开店」。

虽然这消息在网路上引发热烈讨论，但是微博网友表示，现场生意似乎不受影响。台湾《经济日报》引述民众表示，「架上卖的是面包，也不是卖台独」，并不影响她的购买意愿。

吴宝春麦方店官方网页截图

三月，台湾媒体《联合报》做出相关报导，吴宝春与新加坡西点集团BreadTalk旗下的上海「新语面包食品公司」合作，在上海展店。他在受访时澄清，他想要表达的目标是朝全球发展，短期5到10年都会以合组公司的形式在海外展店，下一站很可能是北京、深圳、广州，以及香港、新加坡。