上海展店被指台独 吴宝春声明道歉

(德国之声中文网) 台湾著名冠军面包师父吴宝春在上海开设的分店近日开幕，却因为两年前的一篇新闻报导，被中国民众定为「台独」，在点评网站遭到恶搞，店内排名前三的面包被人改「台独面包」、「大陆人傻钱多包」、「饿s不来大陆包」。这一配图促使大众点评暂时下架吴葆春面包店。
吴宝春面包店官方网站随即发表声明，「台湾，是养育我的土地，身为中国人，是我的骄傲，『两岸一家亲』是我坚持不变的态度。」文中表示会配合国台办政策，一直向往赴陆展店，因先前条件不成熟，才折腾多年。此次为上海开店准备一年多，「带着诚意前来」。
此次风波可以追溯到2016年。当时，《民报》举办讲座，邀请吴宝春与谢忠祐师徒对谈，记者在会前访谈文章中提及吴宝春「心理有一块很深的台湾情结」，且引述他说「中国市场虽然有13亿，但全世界有70多亿，我不会把眼光只看在中国。」此话一出，随即在各方媒体多重转载变成「六年来拒赴大陆开店」。
虽然这消息在网路上引发热烈讨论，但是微博网友表示，现场生意似乎不受影响。台湾《经济日报》引述民众表示，「架上卖的是面包，也不是卖台独」，并不影响她的购买意愿。
吴宝春麦方店官方网页截图
三月，台湾媒体《联合报》做出相关报导，吴宝春与新加坡西点集团BreadTalk旗下的上海「新语面包食品公司」合作，在上海展店。他在受访时澄清，他想要表达的目标是朝全球发展，短期5到10年都会以合组公司的形式在海外展店，下一站很可能是北京、深圳、广州，以及香港、新加坡。
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台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉
宋芸樺
2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」
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台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉
周子瑜
南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」
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台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉
戴立忍
2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。
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台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉
水原希子
與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。
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台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉
余文樂
2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」
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台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉
范瑋琪
2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」
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台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉
沒「道歉」的林心如
2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。
作者: 李芊（发自台北）