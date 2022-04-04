上海封城11天 市民抱怨食品短缺

（德国之声中文网）上海封城进入第11天，城市人民对食品供应短缺的抱怨也进入人们的视野。在社交媒体上，出现很多有关上海供应问题的讨论。

名为葭亭西的微博用户就#上海生活物资供应充足#写道：

"早起蒸上最后一个烧卖，已经连续三天中午吃酸汤面，从放了七天不太鲜的面条，到方便面 到挂面，每天定闹钟抢菜，每天一无所获"。

网名涂山闯闯的用户在#上海努力做到蔬菜礼包全覆盖#词条下写了酒店的工作人员就快拿不到盒饭了：

"今天给我们酒店供应盒饭的店家说他买不到菜了，库存已经见底了我能联系的两家目前都是这个状况。两家目前都是这个状况。我能联系的另外一家今天也因为没菜关门了，是不是因为现在政府把市面上的物资都搜集起来达成礼包全覆盖这个政策啊？物资不够，以至于餐饮供应的都买不到了？

酒店不归居委会管，从头到尾没发过菜和吃的，只发了一盒连花清瘟。我本以为手里掌握两条盒饭渠道就不用担心下一顿能不能吃到饭了，看来我是太天真了。"

小区门前

事实上，上海的食品储备，包括大米和面粉都很充足，问题是疫情严控之下，怎样把它们送到顾客的手中。目前，整个2600万人口的大上海市只配备了1.1万名快递人员。网上电商部门也是日夜兼程工作，已到不堪负重的地步。

很多居民开始担心食品和饮用水即将告罄，妈妈们则焦虑地寻找弄到婴儿奶粉的渠道。还有蔬菜，周三，网络上有一个（未经查证的）很火的视频，显示外省向上海运送蔬菜等物资的车队被卡在进城的高速路上，上海无人接货。

微博上月半金金金boom就#上海生活物资供应总体充足##上海买菜##叮咚买菜#发表以下感言：

“不发物资！！好不容易抢到的菜直接被取消！！这才是真正的上海！！也许清零最好的办法就是大家饿死？？ ​”

上海市政府：正全力以赴推进保障工作

上海副市长陈通周四（4月7日）在新闻会上承认居民日常生活受到严重影响，称市政府已连夜召开紧急会议磋商对策。他说，"疫情防控，在商超、菜场还无法正常营业的背景下，电商平台末端配送能力也明显下降，导致最后一公里、最后一百米矛盾突出。抗疫攻坚战影响到千家万户的生活质量，出现生活物资难以抵达家门的现象，上海正全力以赴推进保障工作。"

上海居民已做了数轮新冠检测，过去24小时又新增感染人数接近2万，其中98%无症状。数据显示，上海封城后，病毒仍在扩散，无症状感染者中633人没有隔离。有人担心，这将导致取消仅有的快递服务，但周三上海市委否定了这一传言。

观看视频 02:27 封城之后的上海

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。