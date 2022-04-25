 上海封城陰霾下 北京「以快制快」守得住嗎？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

上海封城陰霾下 北京「以快制快」守得住嗎？

奧密克戎來勢洶洶，北京週一（4月25日）深夜宣布擴大篩檢，全市12區展開三輪核酸篩檢。中國首都會否重蹈上海覆轍？德國之聲採訪兩名北京市民與兩名專家，了解他們在封城陰霾下的看法。

China Peking | Hamsterkäufe nach Anstieg von Coronavirusfällen

北京再現搶購囤貨潮。

DW.COM

上海尚未解封，北京疫情再起。根據中國媒體統計，北京過去3天累計新增42例新冠本土病例，通報最多的朝陽區週一（4月25日）起展開「常態化核酸檢測」。北京是否會步入上海後塵？風聲鶴唳中，北京週末一度湧現搶菜潮。

一部收集了多个上海疫情期间录音对话的短视频在中文社交媒体上被广泛转载，很快便遭到全面封杀。然而，审查似乎并未止住这段视频传播的脚步。

上海的疫情数据依旧居高不下，持续数周的严格封控手段令民怨四起。最新的“硬隔离”措施更被人指责为颇有在怒火上浇油之势。

（德國之聲中文網）北京市政府週一（4月25日）深夜舉行記者會宣布擴大核酸檢測，除了朝陽區，週二（26日）開始其他11區也將展開三輪核酸檢測。北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建稱，「首都疫情防控到了關鍵時刻，全市上下要快字當頭、深查細排、快篩嚴管、嚴防死守」。

徐建和表示，自26日至30日一連五天將對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區11個行政區，全員展開三輪核酸檢測。此前，北京疫情最嚴重的朝陽區已於25日先行展開核酸檢測工作。

此外，北京將暫停所有藝文及體育等大型活動，鼓勵遠距工作、錯峰通勤。北京市衛健委發布通告稱，「五一」假期將至，人員流動將增加傳播風險，呼籲市民近期非必要不出京，倡導就地過節。

封城陰影猶在

北京「嚴防死守」疫情擴大的同時，市民之間瀰漫著一股不安氛圍，各界關注上海「魔幻寫實」的封城疫事會不會在北京重演？住在朝陽區的古先生告訴德國之聲，他認為萬一北京疫情開始嚴重，「類似的高壓防疫模式絕對會在北京出現，再加上今年會有二十大，所以在今年秋天前北京是絕對不能出事的」。

他說，中國當前的清零政策與世界趨勢背道而馳，「很多在中國的外籍人士對中國政府的管理制度終於失望，以前他們還覺得中國有些機會，尤其像上海那些地方，但現在連最後一點自由都被侵蝕掉時，他們就覺得不如離開。」

观看视频 03:07

新冠讓上海付出的代價

他也認為當前中國的氛圍「很像大躍進時期」，就是要與世界其他國家背道而馳、就是要清零。他說：「中國一切都是聽黨的話，我覺得中國不是沒有可能在北京用更高壓的手段來抑制疫情。」

另一名住在朝陽區的蔡先生則認為，「客觀觀察，樂觀看待政府防疫成效的還是多數。他們覺得把部分社區封控，應該一兩週至兩三週就可以把疫情控制住。」

他告訴德國之聲，北京民眾雖然對已經執行兩年多的清零政策出現了疲態，「但倒是沒有很明顯地質疑政府的整個政策」，居民目前的心態都還好，只是搶菜的風聲一出，多少要備一些菜。

在恐慌與理性之間搶菜

北京週日（4月24日）的超市搶購潮以朝陽區最為顯著，蔡先生說他自己也有去搶物資，「因為難免擔心上海封城且物資缺乏的情況會在北京重演」。

他說：「一開始大家沒想過北上廣這樣的大城市會這樣封城。上海封城後，大家也覺得北京確實脫離不了可能性。雖然政府都會說北京肯定不會封城，但大家都會有個『萬一』的心態。」不過目前北京大部分地區還沒出現像上海一樣，自願幫忙團購的小區「團長」，「大家仍然各忙各自的。」

古先生則告訴德國之聲，這波搶菜潮「最嚴重的情況是發生在週日晚上8點至9點左右，政府呼籲人民不要去搶購，人民立刻去搶購」。 儘管出現民生物資搶購潮，目前「情況沒有到太誇張，其實還是理性的囤貨」。

China | Coronavirus Pandemie | Supermarkt in Peking

北京超市架上貨物被大量掃空。

《北京日報》記者25日報導稱，經記者實地走訪超市，目前北京物資供給充足。北京多家超市與生鮮電商平台也表示，已加強進貨確保供應。

美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝告訴德國之聲，北京市民開始搶購食物，也是因為看到上海一開始聲稱不會封城，後來無預警封城，完全解封至今又遙遙無期。他指出，「中國人民適應政府政策的能力相當不錯，他們知道在習近平的嚴格管控之下，很多事需要自求多福」，人民的適應力雖然對防疫可能是正面的，但也會對心理層面造成負面影響，「一直處在高度緊張，對人的精神健康是很不好的」。

北京正與病毒賽跑

根據北京市衛健委最新通報，北京4月25日共新增33例新冠本土病例，其中包含1例無症狀感染者。北京全市16區已有8區通報本土確診病例，目前共1個高風險地區，6個中風險地區。

《北京日報》報導，自4月22日當地疫情爆發至今，北京已累計72宗本土確診病例，朝陽區就佔了46例。北京市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇日前稱，「朝陽區是當前疫情防控的重中之重。」

繼朝陽區後，北京宣布再擴大其他區的核酸篩檢。許多中國網民認為北京此次防疫反應迅速，在微博留言稱：「首都的疫情保障反應速度沒得說」、「這個抗疫還是北京速度」。

美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝告訴德國之聲，北京擴大展開核酸檢測，「就是意識到北京可能已經有很多病例了，這是根據中國國內與國際上的經驗。」

耶魯大學公共衛生學院的副教授陳希則認為，這反應了北京正在吸取上海的教訓。他指出，北京上週末的確診病例數字與上海3月初情況類似，「然而上海等了10天才收緊公共衛生措施，最終在3月28日實施封鎖。北京這次宣布的三輪大規模檢測似乎反應更迅速。」

China - Covid 19 Lockdown in Beijing

北京將再擴大展開核酸檢測。

陳希警告，北京作為中國首都，疫情爆發和隨之而來的防疫限制，「可能比中國其他地區的爆發帶來更多的社會和政治緊張」。他說，恐慌和囤積將加劇資源分配的短缺和不公平，為了避免重蹈上海覆轍，北京應優先考慮確保日常必需品供應順暢，若像上海一樣出現「缺糧缺菜」問題，將削弱公眾對當局的信心和配合防疫意願。

紀駿輝提醒，收緊防疫限制措施在社會與經濟層面都將帶來極大的不確定性，「這會跟中國想提高GDP的目標相抵觸」。他認為，奧密克戎給清零帶來非常大的挑戰跟兩難，若中國決策者決定嚴格管控，疫情只會沒完沒了。

上海再通報52確診死亡病例

根據中國國家衛健委通報，中國25日新增1萬7724例本土病例，其中1萬5816例為無症狀感染者。同時新增52例死亡病例，且全部都集中在上海。

上海市衛健委通報稱，這52名死亡病患平均年齡83.1歲，最小年齡33歲，最大年齡100歲，皆合併有多臟器基礎疾病，「死亡的直接原因均爲基礎疾病。」

上海市衛生健康委副主任趙丹丹26日通告指出，上海本輪疫情的本土死亡病例已累計190例，最小33歲，70歲以上占86.32%。2021年，中國全年僅通報2例新冠死亡病例。同日，上海市衛健委通報上海25日新增1萬6980例，其中1萬5319例為無症狀感染者。

至今，中國仍在堅持「動態清零」政策，這將耗費多少成本？耶魯大學公共衛生學院副教授陳希指出，這取決於中國花多長時間緩解病毒傳播情況，以及如何把握這些時間準備重新開放。「如果中國需要很長的時間來清零，或者如果中國浪費了這個重要的時間窗口（導致更頻繁的封鎖），整體成本可能會大大增加。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

(220415) -- SHANGHAI, April 15, 2022 (Xinhua) -- He Yong, a staff member from Wuhan, checks the inventory of goods at a Hema Fresh store in Shanghai, east China, April 15, 2022. Recently, Hema Fresh, a Chinese fresh items' supermarket, has organized aid teams from more than 20 cities including Beijing, Chengdu, Xi'an, Hefei and Wuhan to support Shanghai in the delivery of living supplies. Du Shun, deputy manager of a Hema Fresh store in Wuhan, central China's Hubei Province, led a team to assist in the supply guarantee work in a Hema Fresh store in Shanghai from April 12. Du said that in 2020 he once witnessed the great contribution made by the Shanghai medical team to the epidemic control work in Wuhan. As a new outbreak occurred in Shanghai, Du applied for the assistance work without hesitation. Most of our team members from Wuhan have experienced the test of the epidemic. We will do our best to fight the epidemic together with the people of Shanghai, Du said. (Xinhua/Chen Jianli)

北京再現囤購潮 胡錫進：上海倒楣事不會重演 25.04.2022

上海尚未解封，北京疫情再起。根據中國媒體統計，北京過去3天累計新增42例新冠本土病例，通報最多的朝陽區週一（4月25日）起展開「常態化核酸檢測」。北京是否會步入上海後塵？風聲鶴唳中，北京週末一度湧現搶菜潮。

In this image taken from video provided by Beibei, who asked to be identified only by her given name, residents take a rest at the National Exhibition and Convention Center which converted to a quarantine facility set up for people who tested positive but have few or no symptoms on April 15, 2022, in Shanghai. (Beibei via AP)

上海疫情再增7死 焦慮激化「新冠羞辱」 19.04.2022

上海本輪疫情至今已累計10宗死亡病例，封城還在繼續，民眾彷彿置身壓力鍋。染疫、隔離、足不出戶的焦慮，正令上海出現鄰里對立及排擠的局面——尤其是針對確診者或疑似陽性者。

An aerial view shows highways and buildings amid a lockdown to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Shanghai, China March 30, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Aly Song

傳週三有望解封：上海為清零付出了什麼代價？ 18.04.2022

上海週一通報封城以來第一批新冠死亡病例。與此同時傳出官方已下達「軍令狀」，要在週三之前實現「社會面清零」，上海有望迎來解封。德國之聲訪問專家學者，請他們剖析上海封控鬆綁的可能性，以及「上海模式」幻滅帶來哪些影響？

广告

媒体看中国

Coronavirus China | Lockdown in Shanghai

德语媒体：绝望乡一般的上海封城

德国媒体近日也在聚焦中国疫情政策，《德国经济周刊》担心，当局在上海施行的封城将导致更多悲剧。 《法兰克福汇报》则指出，严格的防疫政策不仅使外资加速出走，也让中国这两年来的境外投资金额大幅下滑。  