上海封城陰霾下 北京「以快制快」守得住嗎？

（德國之聲中文網）北京市政府週一（4月25日）深夜舉行記者會宣布擴大核酸檢測，除了朝陽區，週二（26日）開始其他11區也將展開三輪核酸檢測。北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建稱，「首都疫情防控到了關鍵時刻，全市上下要快字當頭、深查細排、快篩嚴管、嚴防死守」。

徐建和表示，自26日至30日一連五天將對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區11個行政區，全員展開三輪核酸檢測。此前，北京疫情最嚴重的朝陽區已於25日先行展開核酸檢測工作。

此外，北京將暫停所有藝文及體育等大型活動，鼓勵遠距工作、錯峰通勤。北京市衛健委發布通告稱，「五一」假期將至，人員流動將增加傳播風險，呼籲市民近期非必要不出京，倡導就地過節。

封城陰影猶在

北京「嚴防死守」疫情擴大的同時，市民之間瀰漫著一股不安氛圍，各界關注上海「魔幻寫實」的封城疫事會不會在北京重演？住在朝陽區的古先生告訴德國之聲，他認為萬一北京疫情開始嚴重，「類似的高壓防疫模式絕對會在北京出現，再加上今年會有二十大，所以在今年秋天前北京是絕對不能出事的」。

他說，中國當前的清零政策與世界趨勢背道而馳，「很多在中國的外籍人士對中國政府的管理制度終於失望，以前他們還覺得中國有些機會，尤其像上海那些地方，但現在連最後一點自由都被侵蝕掉時，他們就覺得不如離開。」

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他也認為當前中國的氛圍「很像大躍進時期」，就是要與世界其他國家背道而馳、就是要清零。他說：「中國一切都是聽黨的話，我覺得中國不是沒有可能在北京用更高壓的手段來抑制疫情。」

另一名住在朝陽區的蔡先生則認為，「客觀觀察，樂觀看待政府防疫成效的還是多數。他們覺得把部分社區封控，應該一兩週至兩三週就可以把疫情控制住。」

他告訴德國之聲，北京民眾雖然對已經執行兩年多的清零政策出現了疲態，「但倒是沒有很明顯地質疑政府的整個政策」，居民目前的心態都還好，只是搶菜的風聲一出，多少要備一些菜。

在恐慌與理性之間搶菜

北京週日（4月24日）的超市搶購潮以朝陽區最為顯著，蔡先生說他自己也有去搶物資，「因為難免擔心上海封城且物資缺乏的情況會在北京重演」。

他說：「一開始大家沒想過北上廣這樣的大城市會這樣封城。上海封城後，大家也覺得北京確實脫離不了可能性。雖然政府都會說北京肯定不會封城，但大家都會有個『萬一』的心態。」不過目前北京大部分地區還沒出現像上海一樣，自願幫忙團購的小區「團長」，「大家仍然各忙各自的。」

古先生則告訴德國之聲，這波搶菜潮「最嚴重的情況是發生在週日晚上8點至9點左右，政府呼籲人民不要去搶購，人民立刻去搶購」。 儘管出現民生物資搶購潮，目前「情況沒有到太誇張，其實還是理性的囤貨」。

《北京日報》記者25日報導稱，經記者實地走訪超市，目前北京物資供給充足。北京多家超市與生鮮電商平台也表示，已加強進貨確保供應。

美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝告訴德國之聲，北京市民開始搶購食物，也是因為看到上海一開始聲稱不會封城，後來無預警封城，完全解封至今又遙遙無期。他指出，「中國人民適應政府政策的能力相當不錯，他們知道在習近平的嚴格管控之下，很多事需要自求多福」，人民的適應力雖然對防疫可能是正面的，但也會對心理層面造成負面影響，「一直處在高度緊張，對人的精神健康是很不好的」。

北京正與病毒賽跑

根據北京市衛健委最新通報，北京4月25日共新增33例新冠本土病例，其中包含1例無症狀感染者。北京全市16區已有8區通報本土確診病例，目前共1個高風險地區，6個中風險地區。

《北京日報》報導，自4月22日當地疫情爆發至今，北京已累計72宗本土確診病例，朝陽區就佔了46例。北京市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇日前稱，「朝陽區是當前疫情防控的重中之重。」

繼朝陽區後，北京宣布再擴大其他區的核酸篩檢。許多中國網民認為北京此次防疫反應迅速，在微博留言稱：「首都的疫情保障反應速度沒得說」、「這個抗疫還是北京速度」。

美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝告訴德國之聲，北京擴大展開核酸檢測，「就是意識到北京可能已經有很多病例了，這是根據中國國內與國際上的經驗。」

耶魯大學公共衛生學院的副教授陳希則認為，這反應了北京正在吸取上海的教訓。他指出，北京上週末的確診病例數字與上海3月初情況類似，「然而上海等了10天才收緊公共衛生措施，最終在3月28日實施封鎖。北京這次宣布的三輪大規模檢測似乎反應更迅速。」

陳希警告，北京作為中國首都，疫情爆發和隨之而來的防疫限制，「可能比中國其他地區的爆發帶來更多的社會和政治緊張」。他說，恐慌和囤積將加劇資源分配的短缺和不公平，為了避免重蹈上海覆轍，北京應優先考慮確保日常必需品供應順暢，若像上海一樣出現「缺糧缺菜」問題，將削弱公眾對當局的信心和配合防疫意願。

紀駿輝提醒，收緊防疫限制措施在社會與經濟層面都將帶來極大的不確定性，「這會跟中國想提高GDP的目標相抵觸」。他認為，奧密克戎給清零帶來非常大的挑戰跟兩難，若中國決策者決定嚴格管控，疫情只會沒完沒了。

上海再通報52確診死亡病例

根據中國國家衛健委通報，中國25日新增1萬7724例本土病例，其中1萬5816例為無症狀感染者。同時新增52例死亡病例，且全部都集中在上海。

上海市衛健委通報稱，這52名死亡病患平均年齡83.1歲，最小年齡33歲，最大年齡100歲，皆合併有多臟器基礎疾病，「死亡的直接原因均爲基礎疾病。」

上海市衛生健康委副主任趙丹丹26日通告指出，上海本輪疫情的本土死亡病例已累計190例，最小33歲，70歲以上占86.32%。2021年，中國全年僅通報2例新冠死亡病例。同日，上海市衛健委通報上海25日新增1萬6980例，其中1萬5319例為無症狀感染者。

至今，中國仍在堅持「動態清零」政策，這將耗費多少成本？耶魯大學公共衛生學院副教授陳希指出，這取決於中國花多長時間緩解病毒傳播情況，以及如何把握這些時間準備重新開放。「如果中國需要很長的時間來清零，或者如果中國浪費了這個重要的時間窗口（導致更頻繁的封鎖），整體成本可能會大大增加。」

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