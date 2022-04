上海封城：舆论控制与呼唤自由

(德国之声中文网)上海从3月初开始,便有小区陆陆续续进入封控状态,3月底执行了浦东和浦西分区域封城的政策,但直到现在,解封依然遥遥无期。

政府照例对网络上的言论采取了删帖、封号、限流等严厉打击措施。4月8日白天,微信公众号上一篇由stormzhang撰写的名为《求救》的文章火爆了整个微信朋友圈。记者注意到在该文章发出约6个小时之后,就超过了10万阅读量,并有了9.5万多点赞。但很快,该文章因为被举报而被删除,存活了不到一天。4月13日,一篇题为《上海人的忍耐已经到了极限》的文章再次成为爆款,文章下的置顶留言获得了50多万个"点赞",但亦一度被删除,后来内容被恢复,但却无法再转发。

网民们开始利用一切方式,在严格网络审查制度下发声。

4月14日凌晨,若干中国政府官媒使用"美国就是全球最大的人权赤字国"话题发表微博,针对美国发布的"国别人权报告",攻击美国的人权问题。但是当天凌晨,该话题迅速发酵,网友们开始在该话题下讽刺中国的官员,揭露中国的人权问题,网友热议的内容包括丰县疑似被拐卖女性生下8个孩子后被铁链拴住脖子,因为得不到及时治疗而去世的哮喘患者,和上海封城期间家长被迫与婴幼儿分开隔离等。许多微博回复都风趣幽默又暗藏讽刺。

一条用"太监讨论性生活"来进行影射的评论很快得到了几千个赞;一条"call you by my name"的回复完美化用了电影名称,被许多人转发;一条"我劝你还是多关心关心谷爱凌吃的什么馅的饼吧!"则讽刺了习近平主席在上海人民基本生活都得不到保障的情况下,召开了冬奥表彰大会,营造了一种不符合上海现实的繁荣景象。还有评论直接针对习近平主席的执政能力和他修改宪法让自己能够继续连任的行为进行批判。

在近几年里,微博上民族主义的内容越来越多,一针见血批评政府的尖锐言辞已经很少见了,即使出现,也会立刻被其他网友攻击成"八千""50万""1450"(这三个词在中国的网络上代表了汉奸,背叛中国的间谍之意)。短暂的言论自由狂欢很快被豆瓣、推特、Reddit等社群上的中文用户转发。有人评论,这景象就像2020年2月6日,李文亮医生去世的消息传开来之后,从深夜到凌晨,网民们在微博用"武汉政府欠李文亮医生一个道歉"和"我们要言论自由"等话题进行发言,人们强烈呼唤言论自由,直到该话题下的内容被清空、话题本身无法显示为止。

有些儿童与家长分离

你清场,那我在你的场地发言

4月14日凌晨的这场"狂欢"同样以言论被清除而收场。当天北京时间凌晨4点多,记者注意到该话题冲到了微博实时热搜第一位,但此后,话题热度不断下降,网友的发帖和回复也不断被删除。现在,当记者在微博搜索该词条,只能搜到"央视新闻""山西共青团"等被认证过的与政府有关的机构所发布的内容。

但对政府异常愤怒的网民转战到其他爱国内容的话题下面,发表批评政府的言论。有不少人开始在同样由官媒发起的讨伐美国的话题"美国的人权手电筒该照照自己了"下面发言。有人写道"美国没有钉子户,美国没有恶意讨薪,美国没有寻衅滋事,美国没有计划生育,美国没有口袋罪,等等"。

而到了4月15日凌晨,话题"美国用乌克兰精神病患者做生物实验"被网友用同样的方式刷到了实时热搜榜的第十一位。

与此同时,拥有68万组员的,豆瓣上最出名的小组之一"豆瓣鹅组"被封停,不知是否与小组中转发微博上"翻车"的评论有关。

不过,熟悉审查体系的网民们亦有对策,"call me by your name"和印有赵立坚头像及他的言论"疫情期间,生活在中国,你们就偷着乐吧"的表情包已经成为网民间表达对政府不满的暗语。

这会是中国网民团结起来,反抗政府的言论审查制度的开始吗?

观看视频 02:44 封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

这个政策中确实有许多短板

记者采访了发表几条批评言论的张小姐。张小姐有海外留学背景,如今从事金融方面的工作,疫情前经常往返上海和香港。张小姐表示,自己的许多外籍同事经常看西方媒体,今年3月前,她听到同事们批评中国的封城政策时不以为然,在金融业内的分析报告和西方媒体上看到把中国的严格清零政策列为2022年全球最大的风险时,觉得这是西方国家故意构陷中国。但自己在上海封城期间的经历,身边人吃不上菜、买不到药的切身遭遇,让她开始意识到这个政策中确实有许多短板。

一位不愿透露姓名的医生说,自己原本只专注专业和工作,鲜少参与网络讨论,但最近开始在微博和微信群公开反对一些抗疫政策,科普正确的科学知识。他说,听到了许多在上海的医生同行讲述自己被调去做核酸,被迫隔离,长时间超负荷工作,无法为需要诊治的病患提供救治的辛酸经历。

不过,另一方面,记者也在几个微信群里观察到了不少上海居民,虽然物资缺乏,被困家中而怨声载道,但仍然感谢政府派来做核酸的人员,以及发来的抗疫大礼包,表示相信政府的领导,相信上海的食物供应会越来越好。

