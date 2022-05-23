上海宣布6/1解封 民眾欣喜同時仍惶恐

（德國之聲中文網）上海市政府週一（5月30日）晚間宣布，由於「疫情已得到有效控制，形勢持續向好」，上海自6月1日零時起，「有序恢複住宅小區出入、公共交通運營和機動車通行」。

​​上海市民政局副局長曾群週二（31日）在新聞發佈會重申強調：除中高風險地區和封控區、管控區外，「任何單位和個人不得以任何理由限制居住本社區的居村民出門回家、復工復產員工上班下班。」

根據政府通告，上海住宅小區自6月1日起恢復出入。除中高風險地區和封控區、管控區外，各區、各街鎮及各居村委、業委會、物業公司等，「不得以任何理由限制居住本社區的居村民出入」。

同時，公共交通恢復運營。市域内地面公交、軌道交通全網恢複基本運行，對江輪渡（含三島客運）有序恢複運行；機動車恢複通行，終止施行機動車電子通行證制度，巡遊出租車、網約車恢複正常運行。除中高風險地區和封控區、管控區外，私家車和單位用車正常出行。

儘管該通告未提「解封」二字，但實質上形同基本解除了自3月28日展開「分區封控」以來，上海為期兩個多月的「封城」狀態。

通告強調，放寬限制的同時，市民仍需要佩戴口罩、保持社交距離不群聚；同時鼓勵主動接種新冠疫苗，自覺遵守核酸檢測、出入場所掃「場所碼」。

在31日上午的新聞發佈會上，上海當局進一步解釋有關措施的細節問題。包含確診者出院、無症狀感染者解除隔離者、返家進行居家隔離的密接者等，「社區不得拒絕進入」。

非社區人員，除了基本防疫規範之外，還需要提供72小時內核酸檢測陰性證明才可進入社區。其中，對於快遞員、外賣員「提倡無接觸服務」。

針對私家車通行，6月1日零時以後也將取消原來設置的防疫查控崗位，同步移除相關路障設施，「私家車可以在全市範圍內常態通行，包括跨黃浦江，包括跨16個區之間可以通行」。

驚喜之餘仍惶恐

根據彭博社報導，除中高風險地區和封控區、管控區外，上海市基本解封，該市2500萬人口中約2250萬能重獲自由。上海無預警宣布「解封」消息，許多市民欣喜若狂。有上海市民在公寓裡歡呼、唱歌，還有人在陽台燃放煙花慶祝。

社群平台微博上面，一名網民留言對於解封表示：「這麽快速的麽？有種不真實的感覺」；也有民眾仍不滿封城期間的種種亂象，稱政府是「先壓榨你的正常欲望，再釋放，你就應該對我感激」。

亦有民眾警惕觀望，不確定解封落實情況。一名「米格戰鬥飛機聯合體 」的網民質疑表示：「上海的朋友真的不會被居委會阻攔嗎？ 」也有網民提到，官方強調「居委會不得限制住民出入」，是讓居委會「背了個大鍋」。帳戶名為「仙女下凡就是要隐姓埋名」、IP屬地顯示為上海的網民發文表示：「我們上級政府永遠英明神武，都是你們下級街道居委自己自說自話」。

距離「正常生活」還很遙遠

根據上海市衛健委通報，上海5月30日新增6例新冠本土確診病例、61例本土無症狀感染者，無新增死亡病例。人民網報導，截至29日，上海全市共劃分封控區637個，涉及人口數約22萬人。

儘管本土確診數字趨緩，也宣布6月1日「有序恢復」生活，但上海距離「正常生活」似乎仍很遙遠。綜合路透社及彭博社報導，上海當局並沒有說明是否允許餐廳用餐等活動，目前也還沒有計劃重新開放酒吧、電影院和卡拉OK廳等休閒場所。大多數學生仍待在家裡，只有特定年級允許返校。

目前也還不清楚，企業、商店和超市是否必須繼續堅持「閉環」管理系統才能重新營業。有企業反應，官方這些要求「存在問題」，因為他們必須想辦法讓工人在現場睡覺並進行定期消毒。

不過中國歐盟商會副會長貝舍恩-貝漢津（Bettina Schoen-Behanzin）向路透社表示：「在兩個月的嚴格封鎖措施中，上海遭受了巨大的挫折，失去了它的光輝。雖然通往正常的道路是漫長的，但這些新措施表明上海經濟復甦的優先次序。」

與此同時，核酸檢測也將成為新日常。為了避免疫情再次爆發，在「動態清零」的原則之下，中國當局展開常態化核酸。上海市民也必須每兩至三天，進行一次核酸檢測。

上海市政府31日在新聞發佈會稱，自6月1日起，公立醫療機構開展的核酸單樣本檢測價格將由25元人民幣下調至16元，多樣本混合檢測價格由每人份5元人民幣下調至3.5元，抗原檢測價格由15元人民幣下調至6元。 常態化核酸檢測點提供的免費檢測服務將持續至6月30日。

（路透社、彭博社、澎湃新聞等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。