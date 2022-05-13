上海宣布分阶段复商复市 居委会：別走小区大门

（德国之声中文网）据中国官媒报道，5月15日上午，上海市副市长陈通在第184场疫情防控新闻发布会上介绍，按照有序放开、有限流动、有效管控、分类管理原则，严格落实各项防疫措施，从5月16日起，将分阶段推动复商复市。其中包括购物中心、百货商场、超市卖场、便利店、药店等商业网点"逐步有序恢复线下营业"；农贸市场逐步有序恢复；批发市场开展无接触交易，暂停零售业务；菜市场开展集中采购，有序恢复线下营业；餐饮服务实行线上、线下外卖；理发、洗染服务逐步有序恢复，实行错峰限流等。

报道同时称，"上海市疫情防控正处于应急处置向常态化防控转换的关键阶段"，"在这种情况下，我们将继续做好封控区、管控区政府发放生活物资的托底保供工作......"

上海市卫健委网站5月15日通报的消息显示，2022年5月14日0-24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例166例和无症状感染者1203例。

从"三区"管理到悄悄"静默"

上海从3月28日实行分批封控后乱象丛生，引发市民缺乏物资、无法就医等大量次生灾难。从4月11日，上海开始实行所谓封控区、管控区和防范区"三区"管理。当时官方的说法是，封控区是指近7天内有阳性感染者报告的居住小区、自然村或单位、场所，实施"7天封闭管理+7天居家健康监测"，7天封闭管理期间，"区域封闭、足不出户、服务上门"。管控区近7天内无阳性感染者，要求"人不出小区、严禁聚集"。防范区近14天内无阳性感染者,防范区内人员原则上在所在街镇范围内适当活动。

据上海5月14日疫情发布会公布的消息，上海封控区涉及182万人；管控区325万人，防范区1807万。

不过，尽管所谓防范区数量和涉及人口不断增加，但近日来，对上海居民的封控措施却再次加码，并悄悄实行所谓新一轮"静默管理模式"。之前，中国国家主席习近平宣称"要打赢大上海保卫战"，且"毫不动摇动态清零总方针"。上海市委书记李强随即于5月6日召开"坚决打赢大上海保卫战"动员大会，并指示"层层立下军令状"，"集中一切力量资源，全面展开攻坚行动。"

网上曾流传的图片显示，徐汇区斜土路街道办5月7日发出的通知称，当地自从5月10至15日为"静默期"，除核酸检测外，全体居民足不出户，小区停止接收团购、快递。而之前可以外出的防范区，也开始实行提级管控。网上截图显示，被列为防范区的上海市奉贤区海湾镇政府办公室5月10日发出的通告称，11日至17日，"防范区"的居民实施"一人一户一证"错时出行购买生活必需品，一次不得超过3小时，居民需凭小区出入证入场购物。由于上海官方不公开承认实行"静默期"，上海究竟有多少区实行这样的严控无法知晓。但许多上海网友反映，近一周来，上海几乎全域实行"静默管理模式"，封控区、管控区的居民更是被要求足不出户，停止一切团购，由社区统一发放保供物资。

复商复市？"马路口还用铁丝网堵着呢"

在受到严格审查的社交媒体微博上，可以看到在几大官媒发布的"上海从5月16日起分阶段推动复商复市"的消息下，网民发表的评论已被大量删除，留下的几乎都是官方愿意看到的所谓"正能量"帖子。只有零星的帖子表达了不同的观点而尚未被"及时"删除。

封在铁栅栏里的上海居民楼

网民"Linda学跳舞"写道，"哈哈哈哈，我现在都不信新闻了"。网民"黎吧啦吧啦bala"说，"看到这个词条，我赶紧打开窗户看了下，马路口还用铁丝网堵着呢…… ​""沸腾的花瓣"写道：其实关键词是"分阶段"，每个阶段相距多少时间是个活口。 ​网民"随便乱看的小号"说，"不管怎么样，我只想知道什么时候可以从公司回去。月底有希望吗，在公司过端午的话，我心态真的就要崩了。""闲园笔谈"写道，"封城45天。上海发布说5月16日开始分段复商复市复工。群里有人问居委会，新闻说明天复工复商，明天我可以出去了吗？居委会说，哪你从新闻里出去，別走小区大门。希望一次次的破灭，昨天晚上我们小区还拉走了六个人去隔离，这样小区又要开始7十7封控。头发长得可以扎小辫儿了，样子有点像唱摇滚的。 ​"

为执行习近平"动态清零"方针，中国不允许有质疑的声音出现，甚至连世卫组织总干事长谭德塞5月10日直言中国清零政策不可持续的表态在中国也遭到全网屏蔽。华尔街日报认为，清零政策越来越有可能持续到的中共全国党代会。但另一方面，封城令上海乃至全国经济遭到重创，危及到习近平提出的确保中国今年GDP增速超过美国的目标，迫使政府不得不在具体的措施上有所松动。但如果不让市民出门，"复商复市"其实无异于空谈。

（综合报道）

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