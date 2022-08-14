上海宜家突遭封控顧客竄逃 全區再普篩

（德國之聲中文網）中國社群媒體自上週六（8月13日）以來流傳的多段影片顯示，位於上海市中心附近的宜家家居（IKEA）徐匯店，傍晚賣場廣播稱因有新冠陽性確診者的密切接觸者足跡，接獲當局要求封鎖賣場。大批顧客因為擔心被隔離，因此推開擋住出入口的警衛、倉皇逃離賣場。

根據網路上一段廣為流傳的影片顯示，當日在宜家徐匯店逛街的大部分是年輕人，也有一些中老年人，其中有部分民眾成功離開賣場。德國之聲無法獨立證實這些影片的真實性，以及有多少人受到管控或影響。但宜家客戶服務在14日表示，由於新冠疫情的限制，該商場已關閉，但沒有立即回應路透社進一步的置評請求。

另有未離開賣場的中國網民在微博上記錄他13日在徐匯宜家的完整歷程。他稱，接到封鎖通知時，心情先是涼到底，但慢慢平復心情，井然有序地排著隊，最終於凌晨0時40分搭上巴士，和其他人一起等著被送入安置點，並於凌晨2時45分就寢睡覺。

台灣《聯合報》報導，15日的該宜家門市現場已經拉起警戒線，上面掛著閉店一天的牌子，整個廣場空蕩蕩。宜家中國官網15日也持續顯示：「今日宜家徐匯商場閉店一天．給您帶來不便，敬請諒解」 ，但並未對此作出更多說明。

上海市衛健委副主任趙丹丹14日在​上海市疫情防控新聞發布會​上解釋，上海當日新增1名無症狀感染者，而徐匯宜家的封鎖和隔離，就是因為這名從拉薩返回上海的6歲無症狀感染者，他的活動軌跡涉及到了徐匯區的宜家門市。

趙丹丹比紹，根據中國中央和上海市的疫情防控有關規定，上海官方對徐匯宜家涉及到的相關區域和人員，實施兩天閉環管理和五天健康監測。排查情況如無異常，（宜家）商場將恢復正常營業。

趙丹丹還說，風險人員涉及的場所，環境可能會存在病毒污染，防控部門會結合人員軌跡和停留時間等實際情況，根據風險評估的結果，對涉及的人員和場所實施管控措施。

上海疫情升溫 再度進行普篩

根據事發宜家所在的上海市徐匯官方微信公眾號，8月15日、17日晚間，官方將開展徐匯區全區的三天兩檢核酸篩查，而中高風險地區和實行臨時管控的地區，將按有關規定管理和篩查。

上海市徐匯區官方也要求，各社區、各單位要強化核驗採樣證明。採樣期間居民社區實行封閉管理，居民憑24小時核酸採樣證明出社區。沿街商戶、企事業單位的從業人員憑24小時核酸採樣證明上崗、出入單位。

根據上海市衛健委15日上午通報，上海14日新增本土新冠肺炎確診病例1例和無症狀感染者5例，其中1例確診病例和4例無症狀感染者在隔離管控中發現。上海目前有1個高風險區和一個中風險區，另有2個低風險區。

三亞15日起恢復國內航班

而在先前爆發疫情的中國度假勝地海南省三亞市，這一波新冠疫情的確診人數已正式突破3000人。根據中國央視報導，14日三亞市單日新增306例確診病例、472例無症狀感染者。

自8月1日至14日，三亞本波疫情累計發現確診病例達到3305例、無症狀感染者4006例。

不過，三亞疫情防控工作指揮部14日發布公告指出，自15日起有序恢復三亞鳳凰國際機場的國內客運航班。無疫情或低風險區的滯留遊客，可以在滿足條件後離開海南島。根據先前的官方數據，大約有8萬外地旅客滯留在海南島。

此前，海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長汪黎明13日致歉，表示返程進度確實未達到旅客預期，「讓大家受累了，我們深表歉意」。

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