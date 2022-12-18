上海「季风书园」店主之妻回中国探亲遭限制出境

（德国之声中文网）1月17日在微信公众号「季风微读圈」发布了据传是谢芳撰写的《给我出境自由，让我拥抱我的儿女》一文，描述了事情的具体经过。文中提到，她于2022年1月12日从美国回到上海照顾生病的母亲。之后因疫情被封控在家，解封后原定于8月1日前往美国。不过当她要出境时，却在浦东机场被边检人员拦下，指她违反《出入境管理法》中危害国家安全内容，限制其出境。

谢芳写道，上海公安曾多次约谈她，并且告知她是无辜的，只要于淼回中国接受调查就能换回她的出境自由。她强调：「但我丈夫是两个未成年女儿的境外唯一监护人，如果撇下孩子们回国，却面临夫妻二人都被限制的情况，那我们家庭岂不就此崩塌？」她在文中向当局喊话：「连坐或人质都是被现代文明社会所唾弃的，任何一个人，都不想自己的家人有朝一日会逢此厄运。一旦这种规则兴起，就没有一个人能够逃脱。倘若你们爱你们的子女，那么就应该给我自由，让我去拥抱我的儿女们。」

希望获美国政府关注

美联社报导，于淼在没有事先告知妻子的情况下，在微信上发布了她的信。这篇文章在发布后几个小时就从微信上消失了，但仍引起了中国媒体的关注，于淼在推特账户上的类似帖子吸引了近17万次浏览。他说，当地警方隔天告诉谢芳，她丈夫的举动会使情况更难解决。于淼表示，他向媒体透露此消息，是因为希望能在美国国务卿布林肯2月初访问中国之前获得美国政府的关注。他说：「虽然这希望渺茫，但现在，我没有任何其他更好的办法了。」

于淼不愿提供其妻子的联系信息，理由是担心她的安全。然而，在一次有美联社记者参加的通话中，谢芳确认是她写的这封信，但拒绝进一步评论。香港媒体《明报》本周致电上海市公安局了解详情时，宣传处人员表示电话上不方面答覆，要求把记者证、采访内容传真给局方，但却在《明报》记者询问传真号码之后，随即将电话挂断。

警方质疑于淼发文批评习近平

曾被视为上海的文化地标之一的季风书园由三辉图书总策划人严搏非于1997年创办，除了卖书，还举办讲座等活动。 2013年，于淼接手书店。 2018年，季风书园最后两间店分别因租约问题以及向官方申请图书经营许可证未获批准而关闭，于淼在隔年赴美国攻读政治学硕士，谢芳以学生签证持有人的配偶身份同行。于淼提到，公安局的一名代表当时告诉他，他的书店接待了「太多敏感的学者」和举办太多「敏感的谈话」。

原本计划在妻子返美后也去中国探亲的于淼如今取消了自己的计划，这对夫妇认为，问题出在三篇被冒名的文章上，警方指责于淼在美国发表了关于中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京以及参与中国1989年民主抗议运动者的文章。于淼否认是这些文章的作者，但警方告诉谢芳，他们追踪到了与于淼有关的一个IP地址。于淼说，他的妻子可以在中国境内正常生活，大部分时间都在上海的家中度过，但他感到很内疚，因为他的妻子并没有在季风书园工作，却受到他的影响。

许多国家可以禁止被指控犯罪或需要作为法律诉讼证人的人离境，但学者们认为，中国使用的旅行禁令超出了这些国际规范，批评者将出境禁令比作劫持人质。中国政府此种做法对其公民和外国人都有影响，如美国政府就在对前往中国的旅行建议中将出境禁令作为一项风险。曾在2017年被阻止离开中国的悉尼科技大学教授冯崇义表示，中国当局经常进行这种威胁，但他认为，通过媒体宣传起到了关键作用，使他和其他人在被禁止出境后得以离开。

銅鑼灣書店重生﹕以書為矛投身自由之戰

（美联社、明报等）

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