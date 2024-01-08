 上海媒體呼籲放權 財新連載胡舒立文章 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.01.2024

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时政风云

上海媒體呼籲放權 財新連載胡舒立文章

在《財新》創辦人胡舒立的近況引發外界關注之時，上海官方媒體表態支持民營經濟，並提及改革開放和建立法治，此舉被外界視為替《財新》先前遭到刪除、提及改革開放的文章發聲。究竟此事的進展如何？

上海《第一財經日報》發表社論提及改革開放45年，被視為是支持改革和聲援財新。圖為2005年廣西南寧將毛澤東、鄧小平和江澤民並列的海報（資料照）。

上海《第一財經日報》發表社論提及改革開放45年，被視為是支持改革和聲援財新。圖為2005年廣西南寧將毛澤東、鄧小平和江澤民並列的海報（資料照）。

（德國之聲中文網）在中國媒體《財新周刊》文章接連被下架、創辦人暨社長胡舒立的微博帳號也遭「清空」之後，有上海官方背景的《第一財經日報》也發表一篇名為「最好的承諾是放手和放權」社論，呼籲官方在民營經濟領域下放權力；此舉強調改革，被視為是支持《財新》。另一方面，《財新》則大篇幅連載創辦人胡舒立去年11月出版的新書內容。

上海《第一財經日報》上週三（1月3日）發表社論指出，當前中國經濟面臨的內外環境複雜多變，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱，寬貨幣、緊信用等仍突出，而民營經濟作為國民經濟中最活躍、最富競爭力的重要經濟力量，面臨對未來的不確定，以及對安全的焦慮，「啟動民營經濟，是中國經濟走出迷霧、爬坡過坎的關鍵」。

社論聚焦於中國官方對民營經濟應該「放手」和「放權」，後段部分也提及「讓權力的整個流程都規制在法治化的程序」、「權力只有透過法治化程序、責任擔保和利益補償機制等進行規制，才能真正讓人接受其承諾的可信度」。

文章重提「改革開放45年」，並強調：「中國經濟的起飛史，就是政府放權、權利獨立拓展的歷史，權利的自由拓展空間是經濟社會信用的動力之源，「政府下放的既是權力也是責任，同時更是經濟的活力。」這番主張被外界視為挑戰了目前的許多政策。

《第一財經日報》隸屬於官方的上海文化廣播影視集團，其上級機構為中共上海市委宣傳部。而在《財新》去年底社論呼籲中國政府重返「實事求是」而遭到刪除後，《第一財經》的此篇社論亦引起討論。

至DW截稿為止，《第一財經日報》的這篇社論仍在該媒體的頁面上刊登。

第一財經日報的社論，提及改革開放45週年和法治等論調，被認為是支持財新。圖為2020年深圳的碼頭和高樓。（資料照）

第一財經日報的社論，提及改革開放45週年和法治等論調，被認為是支持財新。圖為2020年深圳的碼頭和高樓。（資料照）

財新連載胡舒立新書內容

《財新》在去年12月25日，刊出一篇標題為《重溫實事求是路線》的社論，內容被指疑似批評中國國家主席習近平，遭到中國官方下架。《財新》其後於12月31日發佈年終特稿《2023終有一別》，又疑似因為大篇幅紀念去年過世的中國前總理李克強，而遭官方下架。

在2篇文章連續被下架後，社交媒體上更是出現胡舒立曾遭到中國國安機構「約談」的消息。DW無法獨立核實消息。

而胡舒立的個人微博至截稿為止，沒有恢復的跡象。不過，《財新》自1月4日起，每日大篇幅連載胡舒立2023年11月出版的新書《穿越在歷史邊緣—重走前輩蘇門答臘流亡路》內容，被視為是向外界「宣示立場」和「報平安」。

《財新》去年10月25日首先以胡舒立本人名義，發表了《穿越在歷史邊緣》一書的前言，談及胡舒立自身的家庭故事，包含她的外公胡仲持、外公的哥哥胡愈之在二戰期間的經歷，以及其家族早年與中共的關係。

文章提到，胡仲持和胡愈之當時分別在香港擔任《華商報》總編輯、以及在新加坡主編《南洋商報》。1942年1月，胡仲持在中共抗日組織東江縱隊的「秘密大營救」中，脫離了險境，顯示其家族與中共有著三代人之間的關聯。

香港《明報》2日報導，胡舒立於元旦當日也在自己的微信朋友圈發文，稱「接到許多祝賀，再次一併回覆：2024新年好！」並附上3個抱拳小圖標，以及一些賀年圖像。也有熟人發出胡舒立近照，稱她近日人在福建廈門。

對此，一位熟悉兩岸媒體圈的台灣媒體人向DW表示，他無法證實胡舒立和《財新》目前的情況。但他認為，稿件被當局刪除是「中國媒體工作的日常」。

胡舒立據傳目前人一切平安，圖為胡舒立2010年訪問德國時的資料照。

胡舒立據傳目前人一切平安，圖為胡舒立2010年訪問德國時的資料照。

（綜合報導）

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