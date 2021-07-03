 上海复星与台积电鸿海签协议 售1000万剂BNT疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2021

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时政风云

上海复星与台积电鸿海签协议 售1000万剂BNT疫苗

在经历数周谈判後，上海复星医药丶台积电及鸿海都宣布已签署购买BionTech新冠疫苗合约，将从BioNTech在德国的工厂运送疫苗至台湾。郭台铭也承诺积极催促疫苗的到货时间与数量。

Weltspiegel 12.05.2021 | Corona | USA Impfstoff Pfizer BioNtech

上海复星医药7月11日晚间宣布子公司复星实业9日已与台湾的台积电丶鸿海丶永龄基金会及裕利医药等四方签订BioNTech新冠疫苗的销售协议。

(德国之声中文网) 上海复星医药7月11日晚间宣布子公司复星实业9日已与台湾的台积电丶鸿海丶永龄基金会及裕利医药等四方签订BioNTech新冠疫苗的销售协议，将向裕利医药销售1000万剂的BioNTech新冠疫苗。

鸿海创办人郭台铭12日凌晨於个人脸书发文宣布，已完成与德国BioNTech公司的疫苗采购与捐赠相关合约签署，但也说「目前仍不能放松，将持续努力催促疫苗的到货时间与数量」。他强调，这批疫苗会直接从德国原厂直送台湾，并说他相信这批疫苗可以协助台湾面对疫情时增加信心并得到喘息。

他特别指出：「洽购期间并未有大陆北京当局任何指导或干涉，感谢让采购行为归诸商业条件谈判的本质进行。」

Taiwan Taipeh | Terry Gou, CEO Foxconn Technology Group

鸿海创办人郭台铭12日凌晨於个人脸书发文宣布，已完成与德国BioNTech公司的疫苗采购与捐赠相关合约签署。

根据华尔街日报的报导，上海复星医药的发言人也证实，这批疫苗将从BionTech在欧洲的工厂运出，等於是满足的台湾政府对於疫苗必须从BioNTech工厂运出的要求。此外，BioNTech首席执行长Ugur Sahin周日在声明中称，该公司「非常感谢能够向台湾人民提供在欧洲生产的疫苗剂量」，上海复星医药的首席执行官吴以芳也表示，将与合作夥伴共同努力让安全有效的疫苗早日供应台湾。

台积电与鸿海7月12日也正式公告宣布，将分别捐赠500万剂BioNTech新冠疫苗给行政院卫生福利部疾病管制署，作为新冠肺炎防疫使用。台积电称，这批捐赠的总金额不超过等值约1.75亿美元。

鸿海则表示，这次疫苗捐赠案是由鸿海与永龄基金会共同办理，鸿海捐赠金额不超过约1.05亿美元，永龄基金会捐赠金额则不超过7000万美元。鸿海与台积电都表示，由於这次捐赠属於急难救助的公益性质捐赠，所以将向董事会提追认。

DW.COM

路透社援引知情人士报道称，台积电和鸿海永龄基金会已达成购买各500万剂BioNTech/辉瑞疫苗（台湾称作BNT）的初步协议。台湾疫情指挥中心也就民间企业购买疫苗进度表态。

在疫苗紧缺的背景下，台湾行政院周五宣布，已经批准鸿海永龄基金会和台积电分别出面，向德国Biontech公司洽购各500万剂新冠疫苗，并捐赠给政府。蔡英文当日会见台积电董事长刘德音和鸿海创始人郭台铭，对其“热心义举”表示感谢。

鸿海创始人郭台铭表示，鸿海下属慈善机构将委托合格厂商申请进口500万剂德国BNT疫苗，直运台湾。台湾驻美代表萧美琴则在美台高层会谈中向美方表达了对疫苗的急迫需求。目前，台湾正设法缓解染疫数量激增的局面。

鸿海创办人郭台铭在个人脸书页面写道：「这段时间我自知责任重大，阻碍重重，惟我及我们疫苗采购团队始终抱持希望，尽可能努力在最短的时间内完成采购及捐赠的法律程序。对大家期待疫苗的焦虑，我与团队都感同身受。很欣慰今日终於能给社会大众一个交代，已完成相关合约签署。」

台湾的中央社在报导中称，除了疫苗的采购合约外，疫苗开始供货後，针对物流丶冷链丶转移与捐赠等环节，都还需要签订相关合约。此外，这批疫苗将由台积电与鸿海重新制作标签，不会出现中国为BioNTech疫苗取名的「复必泰」的字样。

鸿海与永龄基金会这次是5月23日向台湾有关当局提出BioNTech疫苗捐赠方案，并自6月1日送件到台湾的食药署。台积电则是6月10日向有关当局提出申请，台湾的行政院也於6月18日宣布授权台积电与鸿海及永龄基金会。

(综合报导) 

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