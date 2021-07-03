上海复星与台积电鸿海签协议 售1000万剂BNT疫苗

(德国之声中文网) 上海复星医药7月11日晚间宣布子公司复星实业9日已与台湾的台积电丶鸿海丶永龄基金会及裕利医药等四方签订BioNTech新冠疫苗的销售协议，将向裕利医药销售1000万剂的BioNTech新冠疫苗。

鸿海创办人郭台铭12日凌晨於个人脸书发文宣布，已完成与德国BioNTech公司的疫苗采购与捐赠相关合约签署，但也说「目前仍不能放松，将持续努力催促疫苗的到货时间与数量」。他强调，这批疫苗会直接从德国原厂直送台湾，并说他相信这批疫苗可以协助台湾面对疫情时增加信心并得到喘息。

他特别指出：「洽购期间并未有大陆北京当局任何指导或干涉，感谢让采购行为归诸商业条件谈判的本质进行。」

根据华尔街日报的报导，上海复星医药的发言人也证实，这批疫苗将从BionTech在欧洲的工厂运出，等於是满足的台湾政府对於疫苗必须从BioNTech工厂运出的要求。此外，BioNTech首席执行长Ugur Sahin周日在声明中称，该公司「非常感谢能够向台湾人民提供在欧洲生产的疫苗剂量」，上海复星医药的首席执行官吴以芳也表示，将与合作夥伴共同努力让安全有效的疫苗早日供应台湾。

台积电与鸿海7月12日也正式公告宣布，将分别捐赠500万剂BioNTech新冠疫苗给行政院卫生福利部疾病管制署，作为新冠肺炎防疫使用。台积电称，这批捐赠的总金额不超过等值约1.75亿美元。

鸿海则表示，这次疫苗捐赠案是由鸿海与永龄基金会共同办理，鸿海捐赠金额不超过约1.05亿美元，永龄基金会捐赠金额则不超过7000万美元。鸿海与台积电都表示，由於这次捐赠属於急难救助的公益性质捐赠，所以将向董事会提追认。

鸿海创办人郭台铭在个人脸书页面写道：「这段时间我自知责任重大，阻碍重重，惟我及我们疫苗采购团队始终抱持希望，尽可能努力在最短的时间内完成采购及捐赠的法律程序。对大家期待疫苗的焦虑，我与团队都感同身受。很欣慰今日终於能给社会大众一个交代，已完成相关合约签署。」

台湾的中央社在报导中称，除了疫苗的采购合约外，疫苗开始供货後，针对物流丶冷链丶转移与捐赠等环节，都还需要签订相关合约。此外，这批疫苗将由台积电与鸿海重新制作标签，不会出现中国为BioNTech疫苗取名的「复必泰」的字样。

鸿海与永龄基金会这次是5月23日向台湾有关当局提出BioNTech疫苗捐赠方案，并自6月1日送件到台湾的食药署。台积电则是6月10日向有关当局提出申请，台湾的行政院也於6月18日宣布授权台积电与鸿海及永龄基金会。

(综合报导)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。