上海單日飆1.3萬確診 專家：清零機率幾近零

（德國之聲中文網）歷經整整一週「鴛鴦鍋式」封城後，上海疫情仍不見拐點，反而再創新高。根據上海衛健委通報，上海週一（4月4日）新增本土確診病例1萬3354例（含268例無症狀感染者）。這個染疫數字，比起前一日整個中國的確診病例加總起來都還要高，令人咋舌。

上海單日確診1.3萬的驚人染疫數字，令中國網友大為震撼。有關熱搜話題於5日上午，直接衝至微博熱搜榜第一名，熱度並顯示為話題現象級的「爆」。大量中國網友發文留言表達驚訝稱：「從沒想過有一天我們國家一個地區也能日增過萬，太可怕了」、「2022年了居然還能看到這樣的數據。天災還是人禍？」、「這麼多感染的人，醫院方艙隔離點都收不過來了吧！」。

與此同時，據《北京日報》，上海截至4月4日7時共有13個中風險地區，但「沒有高風險地區」。對此有網友自嘲：「講個笑話，上海日增一萬三，不算高風險。」

上海暫不解封

疫情持續失控惡化，上海本週一（4日）實行了全市2500萬人的核酸檢測，浦西原訂週二解封也宣布延後。

上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室週一晚間發布消息指，雖已於4日完成新一輪核酸採樣工作，但由於「近日陽性感染者數量居於高位，爲遏制疫情擴散蔓延，保障人民群衆生命安全和身體健康，盡快實現社會面動態清零」，加上随後將展開核酸檢測、複核等工作。在上述工作完成之前，「全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實『足不出戶』。」

該聲明並未具體言明，後續核酸檢測工作費時需要多久？上海封控持續至何時？由於全市核酸結果還沒有全部出爐，外界預料上海染疫數字恐再攀升。

上海自上週一起，分為浦東、浦西輪流封控，遭諷為「鴛鴦鍋式」封城。浦東原訂3月28日5時至4月1日5時封控，但名義上「解封」後多地實際仍處於封控狀態；浦西原訂於4月1日3時至5日3時封控。

观看视频 02:27 封城之后的上海

批准2款mRNA疫苗臨床試驗

根據中國媒體報導，中國近日有兩支國產mRNA疫苗已獲得試驗批准。許多研究指出，mRNA疫苗抗擊新冠病毒的效果較好。

中國官媒《環球時報》週一報導稱，康希諾生物4日於港交所發布的公告指出，該公司開發的mRNA疫苗，已獲得中國國家藥品監督管理局的藥物臨床試驗批件。公告並稱，「臨床前研究結果顯示，該款疫苗可以誘導出針對多種世界衛生組織認定的重要變異株（包括當前流行株）的高滴度的中和抗體，與以原型株為基礎開發的現有新冠疫苗相比廣譜性更強，可以更有效地保護機體免受現有變異株的感染。」

早前，中國石藥集團已於3日公告該公司開發的mRNA疫苗「SYS6006」，已獲中國官方批准開展臨床研究。

據路透社，目前中國國產mRNA新冠疫苗開發進度最快的為「ARCoV」，是中國目前唯一已進入大規模第三階段臨床試驗的國產mRNA候選疫苗。該疫苗由中國軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司、雲南沃森生物技術股份有限公司聯合研發。

此前，上海市政府於3月底發布公文曾提到「支持新冠病毒疫苗和治療藥物進口」，引發外界揣測中國或將開放進口外國mRNA疫苗。與德國BioNTech合作開發「復必泰」mRNA疫苗的中國復星醫藥，一度因此股價大漲。目前，復必泰仍在等待通過官方審批，尚未有新消息傳出。

專家：「清零」只是一時

上海疫情不退，中國國務院副總理孫春蘭週一（4日）訪滬多點視察。孫春蘭延續官方立場，堅稱「要深入貫徹習近平總書記重要指示精神」，並要「堅決遏制住疫情擴散蔓延勢頭，努力用最短時間實現社會面清零目標。」

觀察上海本波疫情發展，台灣中研院生醫所兼任研究員何美鄉告訴德國之聲，她認為「從專業的角度來看，中國清零成功的機率幾近於零。」

她表示，由於中國當前流傳的新冠病毒為奧密克戎（Omicron）變異株，確診者大多無症狀，中國「透過不准上海居民移動跟出門的方式將上海清零」，此一策略確實可以短暫令上海清零，但別的地區仍會有新疫情爆發，真正問題在於——「中國要如何一再地清零？我認為這是一個很挫敗的經驗。」

何美鄉建議，中國政府應更著重於疫苗政策。她說，「從科學跟疫苗的了解，是完全無法用理性的分析來支持中國政府的作法。」中國沒有運用疫苗來幫助減低重症率跟死亡率，而是用清零的方式，「清零的方式對我們來說是一個臨時的作為，是因為沒辦法要等一個更好的解決方法，但我看不出來中國政府在等什麼。」

專家：中國尚無法承擔「重開」代價

耶魯大學公共衛生學院副教授陳希向德國之聲表示，他認為短時間內中國不會改變「動態清零」的防疫原則，但可能視情況放寬並調整政策。

「在我看來，他們很可能會試圖保持動態清零，但改變其嚴格程度。」陳希說：「例如，可能允許無症狀或症狀很輕的感染者在家隔離，而不是集中隔離。隨著上海和其他城市的感染人數越來越多，這種檢疫政策的改變將變得更加緊迫。」

他也指出，儘管中國實行「動態清零」越來越困難，成本也越來越高，「但中國衛生當局也意識到，由於老年人口接種不足、醫衛基礎設施資源緊張、缺乏（大眾）溝通和心理準備，短期內他們並沒有準備好放寬此一策略，倉促重新開放可能會帶來更大的危機。」

談及「與病毒共存」及「動態清零」的辯論，陳希認為，中國當前準備不足，「似乎沒有政策制定者願意承擔重新開放的巨大代價，因為這種代價可能比目前保持清零的代價還要更顯見。」他補充表示，他認為中國若繼續「不考慮更多其他的持久戰略、盲目堅持動態清零是非常有問題的。同樣地，口頭上討論 『與病毒共存』，但沒做更好的準備也一樣是個問題。 」

至於中國抗疫下一步該如何走？陳希認為，「部署快速抗原測試和批准mRNA疫苗都是可行的，因為他們有足夠的數據讓中國國家藥品監督管理局（CFDA）批准mRNA疫苗，也有足夠能力進行大規模生產。」

「剩下的時間窗口正在迅速縮小。」陳希說：「在我看來，（中國）現在並不打算從根本上改變動態清零政策。未來幾天，他們的主要目的似乎仍然是採取嚴格的政策使（感染）曲線趨平。但當眼前的病例激增情況變得更加可控時」，部署快篩與批准mRNA疫苗，這些工具將可以幫助中國調整動態清零政策。

（採訪記者：William Yang）

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