上海合作组织组织的前世今生

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2001年成立的上海合作组织，作为一个地区安全与发展协作组织，正在发展扩大。有分析认为，以中俄为主导力量的该组织，正在吸收更多国家参与，试图形成与美欧对抗的平台。目前该组织正面临新一轮扩充成员，等候加入的除了伊朗，还有白俄罗斯。
上海合作组织（简称“上合组织”）成立于2001年，创始成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。 2001年6月15日，六国元首签署了《上海合作组织成立宣言》和《关于打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的上海公约》，上海合作组织正式成立。2002年6月7日，上合组织第二次首脑会晤在圣彼得堡举行。图为2002年1月中国国家主席江泽民在北京会见参加上合组织部长理事会的俄罗斯外长伊万诺夫。
上合组织是首次以中国城市命名的政府间国际组织。据该组织的官方信息，其宗旨是加强各成员国之间的相互信任与睦邻友好；鼓励各成员国在政治、经贸、科技、文化、教育等领域的合作；共同致力于维护和保障地区的和平、安全与稳定；建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序。中国和俄罗斯一直是该组织的主导力量。图为中国国家主席胡锦涛和俄罗斯总统普京2007年8月在吉尔吉斯斯坦比什凯克的上合组织峰会上。
9-11恐怖袭击事件发生之后不久成立的上合组织，其关注的重点议题是区域安全问题和打击恐怖主义。2003年8月，上海合作组织首次在哈萨克斯坦和中国境内举行多国联合反恐军事演习。之后每两年举行一次名为“和平使命”的联合军演。2018年8月，演习在俄罗斯举行（图）。
2017年6月在哈萨克斯坦的阿斯塔纳举行的上合组织峰会上，完成了该组织的首度扩容，印度和巴基斯坦正式加入，成员国数量增加到8个。图为印度总理莫迪与俄罗斯总统普京在峰会上。
上海合作组织有两个常设机构，分别是设于中国首都北京的“上合组织秘书处”，以及设于乌兹别克斯坦首都塔什干（图）的“地区反恐怖机构执行委员会”。
2021年7月，上合组织峰会在塔吉克斯坦杜尚别举行（图）。当年稍后，启动接收伊朗为成员的程序，并吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔为新的对话伙伴。除这三国外，上合组织已有6个“对话伙伴”（亚美尼亚、阿塞拜疆、柬埔寨、尼泊尔、斯里兰卡、土耳其），以及3个观察员国（阿富汗、白俄罗斯和蒙古）。
2022年二月，俄罗斯发动了对乌克兰的侵略战争。上合组织成员中国和印度始终拒绝加入西方制裁俄罗斯的行列，并且增加了俄罗斯石油及天然气的购买量，帮助莫斯科缓解西方制裁的影响。出席9月在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织峰会，成为普京在国际舞台亮相不可多得的机会，并显示其并不孤立。图为普京与习近平、蒙古国总统呼日勒苏赫在峰会上。
今年的上合组织峰会的主办国是印度，会议于7月4日以线上方式举行。印度外交部官员透露，伊朗和白俄罗斯预计将在新德里峰会上加入上合组织。这是该组织成员国元首第二次线上峰会。第一次是2020年因新冠疫情影响，原定在圣彼得堡举行的峰会改为线上举行。
围绕德国哲学家、畅销书作家普莱希特批评德国外长贝尔博克对华政策的风波还在继续：德国电视二台在其网页发表了该电视台前驻京记者的分析评论，从五个方面指出普莱希特言论的偏颇之处。
上合组织外长们本周在印度举行会议，讨论地区安全议题。其中印巴外长同框以及中印、中俄外长互动格外引人关注。不过，巴基斯坦外长这次罕见的印度亮相似乎并未能让这对“老冤家”破冰。北京则向新德里和莫斯科承诺将“深化合作”。
上合组织的扩大计划进一步推进：沙特阿拉伯内阁3月29日批准沙特王国以“对话伙伴”地位加入上海合作组织。上海合作组织由中俄主导，被视为一个与西方机构抗衡的政治、经济和安全组织。
中国外长秦刚在印度出席上合组织外长会议后，前往伊斯兰堡同巴基斯坦和阿富汗的最高外交官员会晤。秦刚对塔利班外长说，中国“始终坚定同阿人民站在一起”，并同时要求塔利班打击包括"东伊运"在内的恐怖势力。
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