 上海公交逐步復駛 民怨封城「天大的笑話」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2022

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时政风云

上海公交逐步復駛 民怨封城「天大的笑話」

​​上海逐步解封，週日（5月22日）開始恢復部分公共交通。官媒大力宣傳、試圖淡化民怨，但真實情況卻似乎不是如此。與此同時，北京疫情持續升溫，逾半人口居家辦公。張文宏表示，可能新冠疫情「短期內不會結束」。

China Shanghai Metro Coronavirus

上海22日逐步恢復公交，但實際運營與人流情況，在官媒與網路有著不同的描述。

（德國之聲中文網）上海封城近兩個月後，當局稱疫情防控形勢總體「穩中向好，正進入常態化防控轉換階段」。根據上海衛生健康委員會統計，上海週日（5月22日）新增本土新冠肺炎確診病例55例，無症狀感染者503例。同日，上海宣布逐步鬆綁防疫限制，恢復部分公共交通。

根據中國官媒人民網報導，上海當局22日起恢復4條軌道交通和273條地面公交線路運行，運營時段為早上7時到晚上20時，行車間隔約為20分鐘。地面公交主要服務於機場、火車站和醫院。

搭乘公交採取「一車一碼、一站一碼」政策，市民乘車需主動掃碼，持健康碼綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明，且體溫正常才能乘坐公共運輸工具。然而實際執行情況目前尚不確定。

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上海重开部分公共交通 城市仍然处于高度警戒

宣傳交通復運遭吐槽

上海恢復部分公交，當地媒體也高調進行拍攝採訪。有上海市民接受上海廣播電台訪問時表示，聽到列車進站的聲音，覺得很開心且懷念。

但從目前中國媒體曝光的畫面與有關報導顯示，搭乘公共交通的民眾並不多，車站也不如以往繁忙。

另外，一位上海市民在接受上海廣播電台直播訪問時，談到上海封鎖將近兩個月，是從出生到現在未曾有過的經歷。她還稱，被關在家裡不能出去「真是天大的笑話」。尷尬的採訪記者趕緊移開話筒，鏡頭也隨即轉向空蕩蕩的車廂，避免拍攝，有關影片卻迅速在中國社群網路流傳。

澎湃新聞也在直播採訪過程遇到類似事件。有記者詢問地鐵乘客的心情，沒想到受訪者卻抱怨「在這裡五十多天，物資什麼都沒有發過」，記者不得不趕緊結束採訪。相關影音畫面流出之後，引發中國網民熱議。

北京半數人口居家辦公

相較於上海疫情轉好，北京過去每天的確診病例卻仍在50例上下徘徊，甚至有升溫趨勢。根據北京市衛健委通報，北京22日共新增99例新冠本土確診病例，包含本土病例83例，無症狀感染者16例。其中12例涉及房山區北京理工大學房山分校。

因應疫情，北京擴大要求居家辦公。中央社報導指出，北京有16個行政區，目前要求居家辦公的6個區，包括朝陽區、房山、順義、豐台、海淀、石景山，總計受影響的人口高達1180萬人，相當於全市常住人口的一半。

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上海封城即将满两个月了。在此期间，居住在沪的外国侨民在不断离开，剩下的也大多表示对上海的未来失去了信心，会选择在近期回国，极少数人表示暂时不会离开，将继续观望。

上海经历了两个月的全面封城，正在开启逐渐解封，复工复产模式。而北京朝阳区南新园地区整个小区的民众，目前必须亲身体验一遍上海人曾经有过的遭遇。中国社交媒体上允许公开的讨论中，可以看出民众对集体隔离愈发抗拒。

上海一向被看作是中国对外开放的窗口，也是中国国际化程度最高的大都市。然而严苛的清零政策和日益高涨的民族主义，却让越来越多的外籍人士不得不告别上海。

另外在北京朝陽區的南新園小區，日前傳出有26人確診，當局決定對整座社區5000位居民轉運隔離。有民眾在微博發文稱，居民被要求提著行李、填寫完基本資料後，搭乘大巴前往酒店，展開為期7天的隔離觀察。

張文宏：疫情短期可能不會結束

中國堅持「動態清零」，實施嚴格的防控措施。中國防疫權威、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏22日稱，「可能新冠疫情在短期內不會結束，我們需要更長的時間，更多的耐心。」

為了防止疫情擴散，中國河南省疫情防控指揮部21日亦下達命令，宣布鄭州率先啟動常態化核酸檢測，民眾每48小時至少要進行一次核酸檢測。當局規定，未在規定時間內完成檢測者，掃場所碼會彈窗提醒或顯示黃碼，將無法進入公共場所，也不可搭乘公共交通運輸。

這項措施5月底前會先在鄭州市先行先試，其他省轄市要在6月底前建立健全常態化核酸檢測工作機制。屆時河南省共1億人口料將受到影響。

在「動態清零」之下，外界預料常態化核酸檢測將成為中國大城市的防疫日常。

（路透社、法新社、中央社等）

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