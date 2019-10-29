上海之后，特斯拉也要"德国制造"

（德国之声中文网）全球知名电动汽车制造商特斯拉计划在柏林附近建立汽车和电池工厂。特斯拉CEO马斯克周二在柏林公布了这个消息。

几家新闻媒体引用了马斯克的声明，他正在柏林参加一年一度的"黄金方向盘"奖，该奖项由《图片报》旗下的汽车杂志《汽车画刊》Autobild举办。

《图片报》报道，马斯克说，新工厂厂址设在尚未完工的柏林-勃兰登堡国际机场附近。在特斯拉Model 3夺得中高档车类别最佳汽车奖之后，马斯克发表了这一声明。

马斯克还表示，特斯拉将在柏林开设一个设计和工程中心。不过他并未透露工厂规模或员工人数的细节。与此同时，该公司周二开始在德国网站上发布招聘信息。

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上个月，特斯拉表示，预计其欧洲工厂会在2021年开始生产。

几年来，马斯克一直在考虑在欧洲建立一个生产基地，许多欧洲国家都希望特斯拉能够在他们国家"安家"，特斯拉还考虑在德国境内设立多个工厂，马斯克表示， "德法边境"是理想的工厂地点。

该工厂将是这家电动汽车巨头的第二个海外工厂。去年，特斯拉确定在上海建设超级工厂。今年7月马斯克在财报电话会议上表示，上海工厂2019年底将能投入本地化生产，产能可达到每周2000辆。根据《新京报》报道，超级工厂一期的建设工作已经完成，特斯拉预计今年年底有望进行国产Model 3的小规模交付，大规模交付将要等到明年第一季度。

上海工厂仅花了不到一年就基本成型，只是一个特例。特斯拉在美国弗莱蒙特(Fremont)的生产基地近年来就遇到了不少麻烦，以至于不得不在原有厂房外又搭建了一个巨大的帐篷充当临时厂房，以增设一条生产线，实现原定的产能爬坡目标。马斯克本人甚至一度睡在弗莱蒙特工厂里，亲自监督陷入混乱的生产线建设。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何现在？ 这笔投资的宣布时间正逢美中贸易争端日益激烈之时。不过早在去年，位于加州的Palo Alto公司（特斯拉分支）已经与上海市政府就投资事项展开对话。就宣布时机来看，似乎是受到一个消息的驱动：北京4月份宣布结束要求外国汽车制造商与中国企业合资的投资限制。包括通用、尼桑此前一直犹豫是否要在中国生产电动车，就是担心合资伙伴会分享其技术，并在日后成为竞争对手。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何中国？ 中国是世界最大电动汽车市场，2017年总销量达46万8000辆，比美国的20万辆高出一倍多。北京政府通过补助的方式推动电动汽车技术，并要求汽车企业必须从明年开始推出电动车型，否则就必须从竞争对手那里购买积分，以求达标。中国已经是特斯拉电动车的全球第二大市场，仅次于美国。在中国生产能够避免关税风险及其他进口限制。同时还有助于开拓零配件供应商网络，提高服务品质，以让主流购车者对特斯拉电动车更有兴趣。

特斯拉设厂上海：五个为什么 谁来买单？ 对于电动车这样一个资本饥渴类行业，谁为投资买单是一个初创企业所面临的问题。特斯拉上一个季度亏损7亿1000万美元，尽管公司表示很快就会扭亏为盈。他们在内华达州花费50亿美元建造电池厂，其中16亿来自电池生产商松下公司的投资。特斯拉现在还没有透露上海工厂的投资总额，但上海市政府已经表示，这将是当地最大笔的外国投资项目。

特斯拉设厂上海：五个为什么 前景如何？ 特斯拉估计2017年在中国的销量为15000辆，市场份额为3%。与欧美市场需求停滞相比，对于中国这样一个仍处于生长期的电动车市场，特斯拉扩张的空间还很大。而且特斯拉能够轻而易举地完成北京设立的指标：2019年各家汽车制造商品牌的销量中，必须有10%以上来自电动汽车。这意味着特斯拉很可能有富余的“电动车配额积分”出售给其他公司。

特斯拉设厂上海：五个为什么 竞争形势？ 拼杀激烈，日益加剧。包括比亚迪在内的中国国产品牌每年电动汽车和混合动力汽车的销量已经达到数十万俩。北汽集团的EC系列起价约合22000美元，去年12月一个月便售出13000辆，相当于特斯拉2017年的年销量。通用、大众以及其他国际汽车制造商正与中国企业合作，投入巨资研制廉价电动汽车，最快今年就能投放市场。而特斯拉上海工厂投产还要等上一段时间。 作者: 石涛 (美联社)



文木 / 杨威廉 (路透社，德新社，法新社)