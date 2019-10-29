 上海之后，特斯拉也要″德国制造″ | 经济纵横 | DW | 13.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

上海之后，特斯拉也要"德国制造"

特斯拉创始人马斯克宣布要在柏林地区建立超级工厂。这将是特斯拉继去年宣布在上海开设工厂后第二个海外工厂。

Introduction of MobilityX - the self-driving industry (picture-alliance/A. Widak)

马斯克还透露特斯拉将在柏林开设一个设计和工程中心

DW.COM

一年前，电动汽车巨头特斯拉确定在上海建设超级工厂。这一上海有史以来最大的外资制造业项目，在中美贸易战的大背景下，引起高度关注。一年之后，上海特斯拉究竟"开"到了哪里？ (11.07.2019)

为了实现年产50万辆电动汽车的目标，美国新兴车企特斯拉近年来忙得焦头烂额。现在，老牌厂商德国大众正计划在2020年底前将电动车产能快速提升到每年100万辆，其内部文件显示，大众的“捷径”就是改造现有的中国生产线。 (29.10.2019)

（德国之声中文网）全球知名电动汽车制造商特斯拉计划在柏林附近建立汽车和电池工厂。特斯拉CEO马斯克周二在柏林公布了这个消息。

几家新闻媒体引用了马斯克的声明，他正在柏林参加一年一度的"黄金方向盘"奖，该奖项由《图片报》旗下的汽车杂志《汽车画刊》Autobild举办。

《图片报》报道，马斯克说，新工厂厂址设在尚未完工的柏林-勃兰登堡国际机场附近。在特斯拉Model 3夺得中高档车类别最佳汽车奖之后，马斯克发表了这一声明。

马斯克还表示，特斯拉将在柏林开设一个设计和工程中心。不过他并未透露工厂规模或员工人数的细节。与此同时，该公司周二开始在德国网站上发布招聘信息。

观看视频 01:17

宇宙网红马斯克

上个月，特斯拉表示，预计其欧洲工厂会在2021年开始生产。

几年来，马斯克一直在考虑在欧洲建立一个生产基地，许多欧洲国家都希望特斯拉能够在他们国家"安家"，特斯拉还考虑在德国境内设立多个工厂，马斯克表示， "德法边境"是理想的工厂地点。

该工厂将是这家电动汽车巨头的第二个海外工厂。去年，特斯拉确定在上海建设超级工厂。今年7月马斯克在财报电话会议上表示，上海工厂2019年底将能投入本地化生产，产能可达到每周2000辆。根据《新京报》报道，超级工厂一期的建设工作已经完成，特斯拉预计今年年底有望进行国产Model 3的小规模交付，大规模交付将要等到明年第一季度。

上海工厂仅花了不到一年就基本成型，只是一个特例。特斯拉在美国弗莱蒙特(Fremont)的生产基地近年来就遇到了不少麻烦，以至于不得不在原有厂房外又搭建了一个巨大的帐篷充当临时厂房，以增设一条生产线，实现原定的产能爬坡目标。马斯克本人甚至一度睡在弗莱蒙特工厂里，亲自监督陷入混乱的生产线建设。

  • Tesla Fahrassistent (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    特斯拉设厂上海：五个为什么

    为何现在？

    这笔投资的宣布时间正逢美中贸易争端日益激烈之时。不过早在去年，位于加州的Palo Alto公司（特斯拉分支）已经与上海市政府就投资事项展开对话。就宣布时机来看，似乎是受到一个消息的驱动：北京4月份宣布结束要求外国汽车制造商与中国企业合资的投资限制。包括通用、尼桑此前一直犹豫是否要在中国生产电动车，就是担心合资伙伴会分享其技术，并在日后成为竞争对手。

  • Umweltschutz in China, Elektrobus (picture-alliance/L.Junxi)

    特斯拉设厂上海：五个为什么

    为何中国？

    中国是世界最大电动汽车市场，2017年总销量达46万8000辆，比美国的20万辆高出一倍多。北京政府通过补助的方式推动电动汽车技术，并要求汽车企业必须从明年开始推出电动车型，否则就必须从竞争对手那里购买积分，以求达标。中国已经是特斯拉电动车的全球第二大市场，仅次于美国。在中国生产能够避免关税风险及其他进口限制。同时还有助于开拓零配件供应商网络，提高服务品质，以让主流购车者对特斯拉电动车更有兴趣。

  • Elektroauto-Hersteller Tesla will Fabrik in China bauen (Reuters/China Daily)

    特斯拉设厂上海：五个为什么

    谁来买单？

    对于电动车这样一个资本饥渴类行业，谁为投资买单是一个初创企业所面临的问题。特斯拉上一个季度亏损7亿1000万美元，尽管公司表示很快就会扭亏为盈。他们在内华达州花费50亿美元建造电池厂，其中16亿来自电池生产商松下公司的投资。特斯拉现在还没有透露上海工厂的投资总额，但上海市政府已经表示，这将是当地最大笔的外国投资项目。

  • USA Elon Musk schießt Tesla-Roadster mit neuer Super-Rakete ins All (picture-alliance/ZUMA Wire/Space X)

    特斯拉设厂上海：五个为什么

    前景如何？

    特斯拉估计2017年在中国的销量为15000辆，市场份额为3%。与欧美市场需求停滞相比，对于中国这样一个仍处于生长期的电动车市场，特斯拉扩张的空间还很大。而且特斯拉能够轻而易举地完成北京设立的指标：2019年各家汽车制造商品牌的销量中，必须有10%以上来自电动汽车。这意味着特斯拉很可能有富余的“电动车配额积分”出售给其他公司。

  • Chinas führender Elektrofahrzeughersteller BYD (picture-alliance/dpa/H.Dongping)

    特斯拉设厂上海：五个为什么

    竞争形势？

    拼杀激烈，日益加剧。包括比亚迪在内的中国国产品牌每年电动汽车和混合动力汽车的销量已经达到数十万俩。北汽集团的EC系列起价约合22000美元，去年12月一个月便售出13000辆，相当于特斯拉2017年的年销量。通用、大众以及其他国际汽车制造商正与中国企业合作，投入巨资研制廉价电动汽车，最快今年就能投放市场。而特斯拉上海工厂投产还要等上一段时间。

    作者: 石涛 (美联社)


 

文木 / 杨威廉 (路透社，德新社，法新社)

 

DW.COM

特斯拉设厂上海：五个为什么

全资工厂、年产50万辆：电动车制造商特斯拉在上海的投资计划雄心勃勃。面对中外竞争对手的加速追击，特斯拉决定在本公司第二大目标市场直接生产并不令人意外。但就这笔庞大投资而言，至少还有五个问题尚未解答。 (14.07.2018)  

相关音频视频

宇宙网红马斯克  

相关内容

VW-Werk in Shanghai, China

改造中国工厂 大众快速赶超特斯拉 29.10.2019

为了实现年产50万辆电动汽车的目标，美国新兴车企特斯拉近年来忙得焦头烂额。现在，老牌厂商德国大众正计划在2020年底前将电动车产能快速提升到每年100万辆，其内部文件显示，大众的“捷径”就是改造现有的中国生产线。

Deutschlandbesuch von US-Außenminister Pompeo

美国务卿庞佩奥访问德国 马斯外长陪同参观 07.11.2019

美国国务卿蓬佩奥和德国外长马斯周四参观了德国分裂和1989年两德统一的历史象征。两位政治家访问的第一站是位于昔日两德交界地区的一个小村庄。

Außenminister Maas besucht Budapest

德国外长马斯的多事之秋 06.11.2019

柏林墙倒塌30年没感谢美国，令华盛顿不满；向基民盟主席、德国防长开炮，被批“让德国蒙羞”；再加上之前会见黄之锋惹怒北京……我们在这里为您介绍一下最近日子很不太平的德国外长马斯。

广告
Fleischlose Burger (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

“人造肉”能否救地球？

为了应对畜牧业造成的高温室气体排放，越来越多人选择吃纯素。不少人造肉公司也推出了几可乱真的替代肉。究竟“纯素肉”是否有助于对抗气候变迁？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  