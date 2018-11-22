上海主办世界杯犬展 中国人“双重标准”遭谴责

（德国之声）为期4天的世界杯犬展首次在中国举办。据国际人道协会(Humane Society International)估计，全球每年有约3000万条狗被宰杀，成为盘中餐，其中大约三分之一是在中国。

自称历史最悠久的英国养犬协会（Kennel Club）宣布不参加此次犬展。该协会在声明中指出，在中国，人们不时使用残忍的手段宰杀犬类。

在2017年Kennel Club举办的犬展上，一条德国牧羊犬获得大奖

位于比利时的世界犬业联盟（FCI） 2015年决定由上海承办2019年的世界杯犬展。此举遭到多个动物权益保护组织的反对。活动人士在Care2.com网页上发表一份谴责该决定的请愿书，并已获得73万多个支持者的签名。

动物保护组织表示，他们希望利用这一事件凸显中国在爱狗、把狗作为伴侣与坚持狗肉交易之间的双重标准。

国际人道协会在声明中写道，"这种双重标准引起了中国许多爱狗人士的愤慨，他们对这种非法交易仍被听之任之感到沮丧。"

动物保护人士指出，就在几周后，广西玉林就将举行狗肉节。夏至吃狗肉是玉林的一项传统，每年都有成千上万条狗在狗肉节被宰杀，

国际人道协会本周一表示，中国的动物保护人士发现上海有三家餐馆提供狗肉，并在一个毗邻省份从屠宰场里救出22条狗。

法新社记者未联系到此次世界杯犬展的当地组织者、中国犬业联盟就上述批评表态。

在上海世界杯犬展上，参赛犬将进行敏捷度、服从命令等方面的比赛。最新资料显示，参赛犬高达2万条。

世界犬业联盟对于选择上海作为犬展举办地的决定辩护说，通过这样的方法能够促进对"人类最好朋友"的保护。

在中国的社交媒体上，此次犬展并没有引起太多讨论。一名养狗人士在微博上写道，这次犬展显示，中国并不是一个到处都吃狗肉的国家，还有人写道，和一些欧洲地区捕猎海豹、囚禁虎鲸或是西班牙人屠杀公牛相比，中国大多数养宠物的人要好得多。

乐然/叶宣（法新社）