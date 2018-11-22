上海主办世界杯犬展 中国人“双重标准”遭谴责

（德国之声）为期4天的世界杯犬展首次在中国举办。据国际人道协会(Humane Society International)估计，全球每年有约3000万条狗被宰杀，成为盘中餐，其中大约三分之一是在中国。
自称历史最悠久的英国养犬协会（Kennel Club）宣布不参加此次犬展。该协会在声明中指出，在中国，人们不时使用残忍的手段宰杀犬类。
在2017年Kennel Club举办的犬展上，一条德国牧羊犬获得大奖
位于比利时的世界犬业联盟（FCI） 2015年决定由上海承办2019年的世界杯犬展。此举遭到多个动物权益保护组织的反对。活动人士在Care2.com网页上发表一份谴责该决定的请愿书，并已获得73万多个支持者的签名。
动物保护组织表示，他们希望利用这一事件凸显中国在爱狗、把狗作为伴侣与坚持狗肉交易之间的双重标准。
国际人道协会在声明中写道，"这种双重标准引起了中国许多爱狗人士的愤慨，他们对这种非法交易仍被听之任之感到沮丧。"
动物保护人士指出，就在几周后，广西玉林就将举行狗肉节。夏至吃狗肉是玉林的一项传统，每年都有成千上万条狗在狗肉节被宰杀，
国际人道协会本周一表示，中国的动物保护人士发现上海有三家餐馆提供狗肉，并在一个毗邻省份从屠宰场里救出22条狗。
法新社记者未联系到此次世界杯犬展的当地组织者、中国犬业联盟就上述批评表态。
在上海世界杯犬展上，参赛犬将进行敏捷度、服从命令等方面的比赛。最新资料显示，参赛犬高达2万条。
世界犬业联盟对于选择上海作为犬展举办地的决定辩护说，通过这样的方法能够促进对"人类最好朋友"的保护。
在中国的社交媒体上，此次犬展并没有引起太多讨论。一名养狗人士在微博上写道，这次犬展显示，中国并不是一个到处都吃狗肉的国家，还有人写道，和一些欧洲地区捕猎海豹、囚禁虎鲸或是西班牙人屠杀公牛相比，中国大多数养宠物的人要好得多。
乐然/叶宣（法新社）
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莱比锡国际犬展：梳妆打扮方登台
名犬济济
这是世界上最大的犬展。11月8日到12日，来自70多个国家的3万多只犬在莱比锡聚集一堂。全球得到官方认可的400多个犬种中，有334个品种参赛。许多汪星人飘洋过海来到这里。德国犬业协会的科佩尼克（Udo Kopernik）说，这是一项事关荣耀和荣誉的赛事。
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莱比锡国际犬展：梳妆打扮方登台
汪星人的王牌
汪星人和主人们都忙得不亦乐乎。克里斯蒂·赫瑞拉（Kristy Bello Herrera）前一天就用香波把自己的阿富汗猎犬洗得干干净净。现在马上就要登台了，赶快再把尾巴的毛梳得蓬松些——典型的斯堪的纳维亚式样。“比我的头发好看”，赫瑞拉有些嫉妒地说。
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安静地等候登场
一些主人找来美容师帮忙，给汪星人修剪爪子、清洁牙齿、梳妆打扮。宠物美容师协会说，美容师们会根据不同的品种有针对性地美容。之后就到了在评审团面前亮相的时候了。
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镜子、镜子……
告诉我，谁才是这世界上最美的狗狗？来自奥地利的狮子狗罗蒂（ Lotti）上台前又照了照女主人的化妆镜。罗蒂是所谓的玩具狮子狗，是狮子狗中体型最小的一种，模样可爱，讨人喜欢，是犬展上的宠儿。
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情人眼里出西施
精心打扮后可以登场了。这只原产西藏的西施犬今天戴着亮闪闪的发夹。在1800名观众面前，汪星人按照不同的类别集体登场，比如牧羊犬、牧牛犬、山地犬、伴侣犬等等。
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走路姿势很重要
评审官乌多·科佩尼克（Udo Kopernik）正在对一只比利牛斯山犬进行评估。国际犬展不仅要看汪星人打扮如何，更要看他们的牙齿、毛发色泽、体型等等。最后，汪星人将在台上走上一圈， 抓握力和腿部力量都会得到严格的评审。
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给855号选手鼓掌
这是一只腊肠犬，由女主人带上场。来自世界各地的人们都希望自己的狗狗当选该品种之冠。获奖的公犬今后如果配种，还能给主人带来一项额外收入。
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水上健将
跳水也是国际犬展比赛项目之一。这是一项风靡美国的新的水上运动。主人一声令下，汪星人便跃入池中。镜头会记录狗狗入水前跳了多远，身体一半何时潜入水中。和主人一起跳舞也是比赛项目。
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放松放松
这两只狮子狗一时高兴，即兴起舞。赛场铺的是方块地毯，柱子都用薄膜包住。清洁队不停地擦干地上的水迹，因为一些狗狗也有管不住自己的时候……
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美丽的背后
五颜六色的头绳会赢得评委们的好感吗？动物保护主义者对名犬赛提出猛烈批评。德国动物保护协会的弗尔勒-米哈里（Andrea Furler-Mihali）说，这样的比赛往往只注意动物的外貌，而不是注意它们的健康和正确的养殖。过度养殖的典型例子就是呼吸困难的哈巴狗。
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中国人吃狗肉？
2019年世界名犬赛将在中国举行，许多人因此惊愕不安。在中国的一些地区，狗肉被视为美味佳肴，人们也不时会看到狗遭虐待的报道。批评者因此呼吁抵制国际犬展在中国举行，尽管爱犬风已开始刮到中国。
作者: Stephanie Höppner